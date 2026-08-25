جوان آنلاین: مرکز مدیریت راه‌های کشور با تشریح آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محور‌های شمالی و سایر محور‌های مواصلاتی اعلام کرد که تردد تمام وسایل نقلیه در محور چالوس و آزادراه تهران - شمال در مسیر شمال به جنوب تا اطلاع بعدی ممنوع است.

بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، در مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران - شمال حدفاصل تونل شماره ۱۷ تا تونل شماره ۱۸ ترافیک سنگین گزارش شده است. همچنین در محور چالوس در مسیر جنوب به شمال حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه، ترافیک سنگین جریان دارد.

در محور هراز نیز در مسیر جنوب به شمال محدوده سه‌راهی چلاو ترافیک سنگین گزارش شده و در محور فیروزکوه در مسیر جنوب به شمال محدوده پل سفید نیز تردد خودرو‌ها با ترافیک سنگین همراه است.

مرکز مدیریت راه‌های کشور همچنین از ترافیک سنگین در آزادراه تهران - پردیس حدفاصل بابایی تا تونل شماره یک خبر داد. در محور قدیم تهران - بومهن نیز محدوده سعیدآباد تا جاجرود با ترافیک سنگین مواجه است.

بر اساس این گزارش، تردد در آزادراه قزوین - رشت در مسیر رفت و برگشت روان است و در محور‌های هراز و فیروزکوه نیز در مسیر شمال به جنوب تردد روان گزارش شده است.

مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد محور‌های شمالی در حال حاضر فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

همچنین در سایر محور‌های مواصلاتی، ترافیک در آزادراه قزوین - کرج - تهران در محدوده‌های کمالشهر، حسین‌آباد و مهرشهر سنگین گزارش شده است.

در آزادراه تهران - کرج - قزوین نیز در حدفاصل شهرک مدرس تا قلمستان و همچنین حدفاصل حسین‌آباد تا حصارک، ترافیک سنگین جریان دارد.

بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، در محور تهران - شهریار نیز ترافیک در اکثر مقاطع سنگین است.