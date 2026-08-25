پهلوگیری «آبراهام لینکلن» در تایلند با پایان ماموریت این ناو

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری رویترز، یک مقام تایلندی امروز سه شنبه اعلام کرد که ناو هواپیمابر آمریکایی «یواس اس آبراهام لینکلن» هفته آینده (به وقت محلی) در تایلند پهلو خواهد گرفت؛ این اقدام پس از یک مأموریت طولانی در خاورمیانه (غرب آسیا) و انتشار گزارش‌هایی مبنی بر نگرانی‌های مربوط به سلامت روان و وخامت شرایط داخل کشتی صورت می‌گیرد.

به گزارش مهر، به گفته قانون‌گذاران دموکرات در آمریکا، ناو لینکلن که روز شنبه غرب آسیا را ترک کرد، بیش از ۲۰۰ روز است که در هیچ بندری توقف نداشته و رکورد جدیدی را در زمینه تعداد روز‌های متوالی حضور در دریا به ثبت رسانده است.

نیروی دریایی تایلند اعلام کرد که یک گروه ضربت ناو هواپیمابر آمریکا برای استراحت توقفی کوتاه در شرق تایلند خواهد داشت و هیچ‌گونه رزمایشی در این مدت برگزار نخواهد شد.

سخنگوی نیروی دریایی تایلند در بیانیه‌ای گفت: این توقف، یک بازدید معمول از بندر است که با هدف فراهم کردن امکان استراحت و تجدید قوای کارکنان... و همچنین دریافت پشتیبانی لجستیکی انجام می‌شود.

این در حالیست که ایندیپندنت روز یکشنبه در گزارشی به افشاگری در خصوص وضعیت ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن آمریکا در جنگ علیه ایران پرداخت و چنین تیتر زد: ناو «یواس‌اس لینکلن» بیش از ۲۷۰ روز در دریا حضور داشت؛ در اینجا به دلایل وخامت اوضاع داخل این ناو پرداخته شده است.

در گزارش سرگشاده ایندیپندنت در این باره آمده بود: کمبود مواد غذایی و سایر مشکلاتی که موجب اعتراضات شدید نسبت به شرایط نامناسب در ناو «یواس‌اس آبراهام لینکلن» شد، ناشی از حملات (تلافی جویانه) ایران بود؛ حملاتی که یک پایگاه کلیدی نیروی دریایی را در کشور جزیره‌ای بحرین ویران کرد و باعث شد این ناو برای تأمین تدارکات خود به پایگاهی در فاصله حدود ۲۲۰۰ مایلی وابسته شود. پایگاه نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس، موسوم به «مرکز پشتیبانی نیروی دریایی بحرین» (NSA Bahrain)، مقر فرماندهی ناوگان پنجم است؛ ناوگانی که در سال ۲۰۰۴ یک مرکز فرماندهی و کنترل فوق‌پیشرفته به ارزش ۲۵ میلیون دلار را برای پشتیبانی از عملیات‌های نظامی دریایی در سراسر خاورمیانه (غرب آسیا) افتتاح کرده بود. اما به گزارش نیویورک تایمز، این تأسیسات در تاریخ ۲۸ فوریه یعنی نخستین روز جنگ رئیس جمهور دونالد ترامپ علیه ایران بر اثر اصابت موشک‌ها و پهپاد‌ها تا حد زیادی منهدم شد. یک مقام نظامی گفت که اندکی پس از آن، نیروی دریایی استفاده از پایگاه خود در «دیه‌گو گارسیا» — جزیره‌ای دورافتاده تحت اداره انگلیس در میانه اقیانوس هند و در جنوب مالدیو را به عنوان قطب جدید تدارکاتی آغاز کرد. این وضعیت منجر به کمبود تدارکات در ناو لینکلن شد؛ ناوی که خدمه آن شامل حدود ۵ هزار ملوان و تفنگدار دریایی است و از زمان ترک بندر اصلی خود در سن‌دیگو در تاریخ ۲۱ نوامبر ۲۰۲۵، رکورد بیش از ۲۷۰ روز حضور مداوم در دریا را که از زمان جنگ ویتنام بی‌سابقه بوده است، به ثبت رساند. همچنین به خدمه اجازه استفاده از «بندر لیبرتی» که می‌توانست فرصت مرخصی ساحلی را فراهم کند، داده نشد. در هفته‌های اخیر، بستگان برخی از خدمه، روایت‌هایی از وعده‌های غذایی ناکافی و غیرقابل خوردن، دوش‌های کپک‌زده، توالت‌های خراب و سرویس رخت‌شویی نامنظم در ناو لینکلن را فاش کردند.