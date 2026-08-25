کد خبر: 1376119
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۲
جامعه » اخبار كلی
وزیر آموزش و پرورش:

مدارس برای آغاز سال تحصیلی آماده شوند

2 وزیر آموزش و پرورش بر لزوم تسریع در تکمیل آموزشگاه در حال ساخت روستای میراخور شهرستان ماهنشان و آماده‌سازی آن برای بهره‌برداری همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید تأکید کرد.

جوان آنلاین: علیرضا کاظمی امروز (سه‌شنبه، سوم شهریور) در جریان بازدید از آموزشگاه در حال ساخت روستای میراخور شهرستان ماهنشان، اظهار کرد: این آموزشگاه باید تا آغاز سال تحصیلی جدید آماده بهره‌برداری شود تا دانش‌آموزان مهر را در فضایی مناسب و مطلوب آغاز کنند.

به گزارش ایسنا، وی با تأکید بر ضرورت فراهم کردن امکانات آموزشی استاندارد برای دانش‌آموزان مناطق مختلف کشور، افزود: عدالت آموزشی فقط به ساخت مدرسه محدود نمی‌شود، بلکه باید زمینه برخورداری دانش‌آموزان از فضای آموزشی استاندارد، امکانات مناسب و شرایط مطلوب تحصیل فراهم شود.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه این آموزشگاه با مشارکت خیرین و در چارچوب نهضت مدرسه‌سازی در حال احداث است، ادامه داد: تکمیل این پروژه می‌تواند گامی مؤثر در توسعه عدالت آموزشی و ایجاد فرصت‌های برابر برای دانش‌آموزان مناطق روستایی و کم‌برخوردار باشد.

کاظمی با قدردانی از مشارکت خیرین در اجرای این پروژه، نقش آنان را در تسریع تأمین فضا‌های آموزشی مهم دانست و گفت: همراهی خیرین در نهضت توسعه عدالت آموزشی می‌تواند زمینه‌ساز آینده‌ای بهتر برای دانش‌آموزان مناطق مختلف کشور باشد.

وی همچنین بر ضرورت آماده‌سازی مدارس برای آغاز سال تحصیلی جدید تأکید کرد و گفت: همه دستگاه‌های مسئول باید تلاش کنند مدارس برای ورود دانش‌آموزان در مهر آماده باشند تا سال تحصیلی جدید با نشاط، آرامش و کیفیت مناسب آغاز شود.

برچسب ها: وزیر آموزش و پرورش ، مدارس ، سال تحصیلی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

هدایت تحصیلی در مدارس سمپاد صرفاً به انتخاب رشته محدود نمی‌شود

انتصابات جدید در قوه قضاییه اعلام شد

محمدنژاد با شکست آمریکا قهرمان سنگین وزن جوانان جهان شد

واکنش‌ها به «تحریم‌های اقتصادی خفه‌کننده» ترامپ

ملت ایران هرگز خیانت‌های فرانسه را فراموش نمی‌کند!

ناامیدی ترامپ؛ پشت پرده تهدید‌های مکرر علیه ایران

تنش تل‌آویو و آنکارا به مدیترانه کشیده شد؛ نگرانی از حضور دریایی ترکیه در سوریه

ترامپ هیچ برگ برنده‌ای ندارد!

جنبش حماس عملیات در کرانه باختری را تبریک گفت 

انتفاضه سوم در‌های کرانه باختری را می‌کوبد

اصلاحات بنزینی به نفع کشور و ملت خواهد شد

«عهد ما انتقام» در چهلمین روز خاکسپاری امام شهید

اردبیل در مسیر توسعه گردشگری خارجی 

نظامی آمریکایی: ترامپ شکست‌خورده است!

ایران تاب‌آور در مصاف زنجیره‌های راهبردی

آلمان: امکان اعمال تحریم‌های جدید علیه اسرائیل قابل بررسی است

کارنامه فاجعه‌بار ترامپ در غرب آسیا

مهندسی معکوس؛ جنگی که پس از پایان نبرد آغاز می‌شود

جنگ با ایران یک اشتباه راهبردی بود!

فرودگاه نجران و پالایشگاه آرامکو را هدف قرار دادیم

سردار کارگر: بی‌حجابی و ولنگاری نتیجه ترک فعل دستگاه‌های مسئول است

ترامپ فاسدترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا است!

خطابه آقای خاتمی فاقد حداقل عقلانیت بود

اگر دنبال پایان جنگ نباشند چه؟!

کنکور ۱۴۰۵ در ایستگاه پایانی/ آزمون گروه‌های ریاضی و انسانی برگزار شد

نوبت حل مسائل

گرمای طاقت فرسا ۱۴ هزار آلمانی را به کام مرگ فرستاد

پیوند خانه و مسجد بچه‌ها را رشد می‌دهد

شورا‌های عالی نباید در امور اجرایی دانشگاه‌ها دخالت کنند

بارسلونا مهاجم می‌خواهد

سرپرست وزارت دفاع: میدان جای خوبی برای آزمون سامانه‌های جدید خواهد بود

تأمین برق صنایع باید با اولویت حفظ تولید و اشتغال دنبال شود

حسد همچون شراره‌ای اعمال نیک آدم را می‌سوزاند

۵ علامت مهم سکته مغزی

رئیس مجلس به کربلا رسید

جنگ اقتصادی کنید محکم می‌خورید!

حسام‌الدین سراج «بهار دلشکسته» را برای رهبر شهید خواند 

‌متهم: آن‌قدر مست بودم که نمی‌دانم چه شد!

معلم اثرگذار فقط در کلاس موفق نیست

پول داریم یا نداریم؟ روایت دوگانه از دخل ارزی

۵ آزمون علوم پزشکی با حضور ۲ هزار و ۲۰۰ نفر برگزار شد

توافق افغانستان و بلاروس برای توسعه همکاری‌های کشاورزی و صنعتی

یکپارچه باشیم محاصره دریا را می‌شکنیم

جنایت خانوادگی بر سر ناتوانی در تأمین داروی سرطان مادر 

گردشگری گلستان با ظرفیت و بی‌برنامه

۱/۴ میلیارد دلار به ذخایر اسکناس بانک مرکزی اضافه شد

عاصم با «تفاهم با امتیاز بیشتر» امروز می‌آید 

حمله نهایی به محاسبه دولتمردان ایران!

افزایش نگرانی‌ها از اقدامات مداخله‌جویانه ترامپ در انتخابات پیش‌رو

زنجان از معبر گردشگری تا مقصد ماندگار

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ حسینی شدن را از حضرت آقا آموختیم
توهم پناه عاطفی در چت‌جی‌پی‌تی
دومین ضربه به خانه مردمان جنگ‌زده!
سفر قسطی با بهره بانکی!/  «سفر کارت» رونمایی می‌شود 
حمله نهایی به محاسبه دولتمردان ایران!
جمعیت بر لبه پرتگاه 
فوتبال شیوخ سقف آرزوی فوتبالیست ایرانی! 
نظری به تاریخ عراق/ آثار تمدن‌سازی پیامبران سانسور شده است
ماجرای ۱۲ ساعتی که شهید صدری را آسمانی کرد
داستان پلیسی کارآگاه نادری (براساس پرونده‌ای واقعی)/ شلیک در ساعت ۷:۱۰ دقیقه 
برای شرف داشته‌ حمزه غالبی و دیگران
«شاه‌نشین» ۵ میلیونی بدعتی تازه برای طبقاتی کردن تئاتر 
۳ راهکار علاج صنعت محتضر خودرو 
پول داریم یا نداریم؟ روایت دوگانه از دخل ارزی
کالبدشکافی یک روایت متفاوت/ «کافه جلبک» داستان آدم‌های بااراده است
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار