مدارس برای آغاز سال تحصیلی آماده شوند

وزیر آموزش و پرورش بر لزوم تسریع در تکمیل آموزشگاه در حال ساخت روستای میراخور شهرستان ماهنشان و آماده‌سازی آن برای بهره‌برداری همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید تأکید کرد.

جوان آنلاین: علیرضا کاظمی امروز (سه‌شنبه، سوم شهریور) در جریان بازدید از آموزشگاه در حال ساخت روستای میراخور شهرستان ماهنشان، اظهار کرد: این آموزشگاه باید تا آغاز سال تحصیلی جدید آماده بهره‌برداری شود تا دانش‌آموزان مهر را در فضایی مناسب و مطلوب آغاز کنند.

به گزارش ایسنا، وی با تأکید بر ضرورت فراهم کردن امکانات آموزشی استاندارد برای دانش‌آموزان مناطق مختلف کشور، افزود: عدالت آموزشی فقط به ساخت مدرسه محدود نمی‌شود، بلکه باید زمینه برخورداری دانش‌آموزان از فضای آموزشی استاندارد، امکانات مناسب و شرایط مطلوب تحصیل فراهم شود.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه این آموزشگاه با مشارکت خیرین و در چارچوب نهضت مدرسه‌سازی در حال احداث است، ادامه داد: تکمیل این پروژه می‌تواند گامی مؤثر در توسعه عدالت آموزشی و ایجاد فرصت‌های برابر برای دانش‌آموزان مناطق روستایی و کم‌برخوردار باشد.

کاظمی با قدردانی از مشارکت خیرین در اجرای این پروژه، نقش آنان را در تسریع تأمین فضا‌های آموزشی مهم دانست و گفت: همراهی خیرین در نهضت توسعه عدالت آموزشی می‌تواند زمینه‌ساز آینده‌ای بهتر برای دانش‌آموزان مناطق مختلف کشور باشد.

وی همچنین بر ضرورت آماده‌سازی مدارس برای آغاز سال تحصیلی جدید تأکید کرد و گفت: همه دستگاه‌های مسئول باید تلاش کنند مدارس برای ورود دانش‌آموزان در مهر آماده باشند تا سال تحصیلی جدید با نشاط، آرامش و کیفیت مناسب آغاز شود.