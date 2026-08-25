از سکوی تالو تا پرچمداری ایران 

جوان آنلاین: زهرا کیانی بیشک هرگز تصورش را نمیکرد روزی به یکی از شناختهترین چهرههای ووشو و ورزش ایران تبدیل شود، آنهم نه صرفاً به واسطه کسب مدالها و عنوانهای متعدد در میادین مختلف بینالمللی، بلکه به دلیل جایگاهی که در یکی از مهمترین رویدادهای ورزشی آسیا به او سپرده شده است؛ پرچمداری کاروان ایران در بازیهای آسیایی.
شاید او زمانی که پرچم ایران را بر دوش ورزشکاران دیگر میدید، هرگز تصورش را نمیکرد که روزی در ابتدای صف کاروان ایران بایستد، اما حالا مسیرش از سالنهای تالو به مراسم افتتاحیه بازیهای آسیایی آیچی‑ ناگویا رسیده است. مسیری که از شکوفایی استعداد یک نوجوان شروع شد و به قهرمانی جهان و سرانجام پرچمداری کاروان ایران رسید.
۲۷ مرداد، وقتی نام زهرا کیانی بهعنوان پرچمدار زن کاروان ایران اعلام شد، صرفاً نام یک ورزشکار نبود که انتخاب و اعلام شد، بلکه انتخاب دختری بود که سالها برای دیده شدن ووشوی زنان جنگیده بود تا نتیجه کارش به دوش کشیدن مسئولیت پرچمداری کاروان ایران در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ در کنار فاضل اتراچالی برسد. پرچمی که این بار سهم ورزشکاری
از تالو است.
کیانی پیش از آنکه پرچمدار شود، بارها تاریخساز شده بود. در بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا، با مدال نقره در مجموع جیانشو و چیانگشو، نخستین مدال بانوان ایران در تالو بازیهای آسیایی را به دست آورد. پنج سال بعد، در هانگژو دوباره نقره گرفت تا نامش برای دومین دوره متوالی روی سکوی بازیهای آسیایی قرار بگیرد.
اما شاید مهمترین فصل داستان او سال ۲۰۲۵ در برازیلیا بود. در مسابقات جهانی ووشو که با کسب خوشرنگترین مدال، نخستین طلای بانوان ایران در تالو قهرمان جهان را به نام خود ضرب کرد. طلایی که صرفاً یک مدال نبود و نتیجه سالها تلاش تالوی زنان در سطح اول جهان بود.
هرچند که جهان یک سال قبل با نام زهرا کیانی آشنا شده بود؛ زمانی که فدراسیون جهانی ووشو در سال ۲۰۲۵ او را با بیش از ۶۶ هزار رأی بهعنوان بهترین ورزشکار زن تالو در سال ۲۰۲۴ انتخاب کرد. موفقیتی که مجموعهای از مدالهای جهانی، آسیایی و بینالمللی پشت این عنوان بود و ثابت میکرد که کیانی دیگر فقط یک قهرمان ایرانی نیست. شاید به همین دلیل است که فدراسیون ووشو آسیا، پرچمداری کیانی را «تاریخی و پیشگامانه» توصیف کرده است، چراکه انتخاب او صرفاً یک افتخار شخصی نیست وقتی که ووشوی زنان ایران را به مرکز توجه تبدیل
کرده است.
حالا ۱۹ سپتامبر وقتی زهرا کیانی در افتتاحیه ناگویا پرچم ایران را در دست میگیرد، پشت آن پرچم یک کارنامه ایستاده است؛ دو نقره بازیهای آسیایی، طلای جهان و عنوان بهترین تالوکار زن جهان. هرچند که داستان در افتتاحیه تمام نمیشود و چند روز بعد، همان دختری که پرچم ایران را حمل کرده، باید برای طلایی بجنگد که دو بار تا یک قدمی آن پیش رفته است. اینبار، اما زهرا کیانی به ناگویا، نه بهعنوان یک مدعی که بهعنوان قهرمان جهان و پرچمدار کاروان ایران میرود تا کامل کردن آخرین جای خالی کارنامه پرافتخار ورزشی خود.