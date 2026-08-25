جوان آنلاین: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا امروز سه شنبه با انتشار یک پیامی در صفحه شخصی خود در تروث سوشال نوشت: کانادا دهه هاست که سر آمریکا را کلاه میگذارد.
به گزارش مهر، رئیس جمهور آمریکا ادامه داد: آنها تعرفههایی ۴۰۰ درصدی (و حتی بیشتر) بر محصولات کشاورزان ما اعمال کردهاند و باعث ورشکستگی بسیاری از شرکتهای فوق العاده آمریکایی شدهاند. آنها به مدت ۱۰ سال از صدور گواهی نامه برای جتهای «گلف استریم» خودداری میکردند تا اینکه من شخصاً وارد عمل شدم.
دونالد ترامپ، در ادامه افزود: هدفشان این بود که تمام سهم بازار را به رقیب کانادایی گلف استریم اختصاص دهند. من با کشورهای بسیاری سروکار دارم، اما کانادا بی شک دشوارترین و غیرمنطقی ترینِ آن هاست. آنها تصور میکنند که حق ویژهای دارند، اما باید دانست که کانادا یکی از ایالتهای آمریکا نیست و دیگر از چنین امتیازاتی برخوردار نخواهد بود.