جوان آنلاین: دیدارهای جداگانه فرمانده ارتش پاکستان با رئیسجمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی، یک پیام مشترک و روشن از سوی تهران به واشینگتن داشت؛ جمهوری اسلامی ایران نه در برابر فشار و زورگویی عقبنشینی میکند و نه حاضر است هزینه بحران و بیثباتی ناشی از بدعهدی امریکا را بپردازد. از تأکید پزشکیان بر اینکه قلدری و فشار تنها مسیر اجرای توافق را پیچیدهتر میکند تا تصریح قالیباف بر پیگیری اجرای شروط تفاهمنامه و مطالبه محسن رضایی برای اقدام عملی امریکا، مجموعه مواضع مقامات ارشد کشور نشان میدهد که راه خروج واشینگتن از بنبستی که خود در مسیر تفاهم و ثبات منطقهای ایجاد کرده، نه تشدید فشار و تهدید، بلکه تغییر رفتار و بازگشت به اجرای تعهدات تفاهمنامه اسلامآباد است؛ مسیری که ایران از موضع اقتدار و با اتکا به انسجام و تابآوری ملی، تحقق آن را منوط به اقدام عملی طرف امریکایی میداند.
فیلد مارشال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، در سفر یکروزه خود به تهران شامگاه دوشنبه با مسعود پزشکیان رئیسجمهور، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی و دیگر مقامات جمهوری اسلامی دیدار و گفتوگو کرد. این سفر در شرایطی انجام شد که پاکستان تلاش دارد نقش تسهیلگر خود را برای کاهش تنش و کمک به پیشبرد مسیر دیپلماتیک ادامه دهد.
پزشکیان: زورگویی و قلدری راهگشا نیست
مسعود پزشکیان در دیدار با فرمانده ارتش پاکستان، ضمن قدردانی از اقدامات سازنده و میانجیگرانه دولت پاکستان در مسیر برقراری صلح و امنیت منطقهای، ابراز امیدواری کرد که با تداوم ارادهها و همکاریهای مشترک، اهداف مندرج در توافق اسلامآباد محقق شود.
رئیسجمهور با تأکید بر لزوم پایبندی امریکا به تعهدات خود در قبال جمهوری اسلامی ایران بر مبنای حقوق حقه و موازین بینالمللی، تصریح کرد که امریکا باید لحن و رویکرد خود را در تعامل با ایران اصلاح کند، چرا که تکیه بر زورگویی و قلدری، تنها فرایندهای اجرایی را با پیچیدگی بیشتری مواجه خواهد ساخت. این موضع، در واقع تأکیدی دوباره بر این واقعیت بود که فشار و تهدید نمیتواند جایگزین اجرای تعهدات و حرکت در چارچوب توافقات شود. پزشکیان همچنین با اشاره به پایداری و تابآوری ملت ایران، استحکام کشور را ریشهدار در وحدت و انسجام ملی دانست و تأکید کرد ملت ایران با اتکا به همین همبستگی، از هرگونه فشار و تهدید عبور خواهد کرد.
رئیسجمهور در ادامه، صلح و امنیت پایدار در منطقه و تعامل و همافزایی با کشورهای اسلامی را ضرورتی اساسی برشمرد و گفت جمهوری اسلامی ایران برای همکاری و تعامل در ابعاد اقتصادی، سیاسی و امنیتی با کشورهای اسلامی و همسایگان آمادگی دارد. وی همچنین وحدت و انسجام کشورهای اسلامی را مهمترین عامل بازدارنده در برابر توطئههای رژیم صهیونیستی و دشمنان اسلام دانست و ابراز امیدواری کرد تلاشهای دیپلماتیک اسلامآباد به بالندگی، عزت و سربلندی بیشتر منطقه و جهان اسلام منجر شود.
قالیباف: امریکا باید به تعهدات اسلامآباد بازگردد
همزمان، موضع جمهوری اسلامی درباره تفاهمنامه اسلامآباد در دیدار محمدباقر قالیباف با فرمانده ارتش پاکستان نیز مورد تأکید قرار گرفت. رئیس مجلس شورای اسلامی با مرور موارد بدعهدی امریکا، تصریح کرد که ایران پیگیر اجرای شروط یادداشت تفاهم است و این امریکا است که باید بر اساس تفاهمنامه به تعهدات خود پایبند باشد. بر این اساس، تأکید تهران صرفاً بر حفظ یک توافق در سطح گفتار نیست، بلکه اجرای عملی تعهداتی است که به گفته مقامات ایرانی، چارچوب آنها روشن است و توقف یا پیچیده شدن مسیر اجرا با فشار و زورگویی، نمیتواند جایگزین مسئولیت طرف امریکایی در عمل به تعهداتش شود.
رضایی: امریکا باید اقدام عملی انجام دهد
محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز در دیدار با عاصم منیر، با اشاره به بیاعتمادی ایران به امریکا و تأکید بر مدیریت امنیتی ایران بر تنگه هرمز، تصریح کرد که امریکا باید رفتار خود را تغییر و برای اجرای شروط تفاهمنامه، اقدامات عملی انجام دهد.
مجموع این مواضع، پیام واحدی را از تهران منعکس میکند؛ ایران در برابر زورگویی و فشار، موضعی منفعلانه اتخاذ نخواهد کرد و در عین حال، راه کاهش تنش و حرکت به سوی ثبات را نیز مسدود نمیداند، اما این مسیر، از نگاه مقامات جمهوری اسلامی، با تهدید، فشار و تغییر یکجانبه قواعد توافق پیش نمیرود و نیازمند تغییر رفتار و بازگشت عملی امریکا به تعهداتی است که در تفاهمنامه اسلامآباد پذیرفته شده است.
پاکستان، ادامه تلاش برای تسهیل گفتوگو
عاصم منیر نیز در دیدارهای خود با مقامات ایرانی، بر اهمیت بررسی دقیق فرایندهای دیپلماتیک برای پیشبرد اهداف مشترک و دستیابی به توافقی جامع تأکید کرد. وی اشتراکات عمیق تاریخی، دینی و فرهنگی ایران و پاکستان را سرمایهای ارزشمند برای عبور از شرایط پیچیده کنونی و ترسیم آیندهای روشن دانست. فرمانده ارتش پاکستان همچنین با اشاره به تجربههای میانجیگری اسلامآباد، تأکید کرد که پاکستان با قاطعیت نقش تسهیلگر خود را ادامه خواهد داد و پایان بحران میتواند زمینهساز فصل تازهای از همکاریهای همهجانبه، بازسازی، توسعه منطقهای و تحقق امنیت جمعی باشد.
در این میان، آنچه از مجموعه دیدارهای فرمانده ارتش پاکستان با مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران برجسته شد، تأکید بر یک مسیر روشن برای پایان دادن به وضعیت موجود بود: ایران در برابر فشار و زورگویی ایستاده است، اما همزمان بر اجرای توافقات و تعهدات تأکید دارد. از این منظر، کلید خروج امریکا از بحرانی که در مسیر اجرای تفاهمنامه ایجاد شده، در تشدید فشار نیست، بلکه در تغییر رویکرد و بازگشت عملی به تعهدات تفاهمنامه اسلامآباد قرار دارد.
سفر یکروزه فرمانده ارتش پاکستان به تهران، شامگاه دوشنبه به پایان رسید و عاصم منیر با بدرقه رسمی وزیر کشورمان، تهران را به مقصد اسلامآباد ترک کرد. سفری که به زعم بیانیه ارتش پاکستان سازنده بوده است.
بر اساس این بیانیه، سفر یکروزه فرمانده ارتش پاکستان بخشی از تلاشهای دیپلماتیک اسلامآباد برای کمک به پایان دادن به بنبست مذاکرات، بررسی راههای دستیابی به صلح پایدار و توقف بیثباتی در منطقه بوده است. ارتش پاکستان همچنین اعلام کرد مذاکرات تهران بر اقدامات لازم برای جلوگیری از تشدید تنش، بازگشایی تنگه هرمز و تسریع در پایان دادن به درگیری متمرکز بوده و دو طرف درباره صلح منطقهای و راههای حلوفصل اختلافات از مسیر مذاکره تبادل نظر کردهاند. در این بیانیه آمده است که مسئولان جمهوری اسلامی ایران نیز از نقش سازنده و تلاشهای اسلامآباد برای تسهیل گفتوگو، کاهش تنش و حل مسالمتآمیز درگیری قدردانی کردهاند.
سیدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور نیز در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: «برخلاف برخی گمانهزنیهای نادرست رسانهای، سفر فیلد مارشال عاصم منیر فرمانده ارتش کشور دوست پاکستان به ایران بسیار ثمربخش و واجد دستاوردهای دیپلماتیک بسیار ارزشمندی بود که نتایج آن بهزودی آشکار خواهد شد.»
اکنون باید دید نتایج این سفر، چه تغییری در رفتار ماجراجویانه و غیرمسئولانه امریکا در قبال تفاهمنامه اسلامآباد خواهد داشت؛ آیا واشینگتن همچنان بر مسیر بیاعتمادی و زورگویی منجر به بنبست اصرار خواهد کرد، یا با پذیرش واقعیت ایران مقتدر، از ادامه سلسله شکستهای راهبردی خود پیشگیری خواهد کرد.