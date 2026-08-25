کد خبر: 1376108
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تاریخ انتشار: ۰۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۱
ورزش » ساير

واکنش فیبا به بازگشت محمد امینی به تیم ملی ایران

2 فیبا در گزارشی به حضور محمد امینی در اردوی تیم ملی ایران برای پنجره چهارم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ پرداخته و از این بازیکن جوان به عنوان یک تقویت مهم برای تیم ملی ایران یاد کرده است.

جوان آنلاین: سایت فدراسیون جهانی بسکتبال با اشاره به حضور محمد امینی در اردوی تیم ملی بسکتبال ایران در مانیل، نوشت که این بازیکن ۲۱ ساله پس از جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۵ بار دیگر تیم ملی ایران را در یک رقابت بین‌المللی همراهی خواهد کرد. ایران در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۵ با کسب مدال برنز، نخستین مدال خود در این رقابت‌ها طی هشت سال را به دست آورد.

به گزارش ایسنا، امینی در آن مسابقات یکی از بازیکنان تأثیرگذار ایران بود و میانگین ۱۴.۶ امتیاز و ۵.۸ ریباند در هر بازی ثبت کرد. بهترین عملکرد او در مرحله یک‌چهارم نهایی برابر چین‌تایپه رقم خورد و او با ثبت ۳۰ امتیاز و ۱۱ ریباند به ایران کمک کرد تا در دیداری تماشایی با نتیجه ۷۸ بر ۷۵ به پیروزی برسد.

این بازیکن در نیمه‌نهایی برابر استرالیا از ناحیه زانو آسیب دید و به همین دلیل نتوانست در دیدار رده‌بندی برابر نیوزیلند به میدان برود. ایران در نهایت در این دیدار با نتیجه ۷۹ بر ۷۳ پیروز شد و مدال برنز را به دست آورد.

فیبا هم چنین به غیبت امینی در پنجره نخست انتخابی جام جهانی گذشته اشاره کرده و نوشته است که این بازیکن به دلیل مسائل شخصی در آن مسابقات حضور نداشت، اما اکنون دوباره به جمع تیم ملی بازگشته است.

این چهارمین حضور احتمالی امینی در سطح تیم ملی بزرگسالان خواهد بود. او نخستین بازی خود برای تیم ملی مردان ایران را در جام جهانی ۲۰۲۳ انجام داد و پس از آن در انتخابی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۵ نیز به میدان رفت.

فیبا در ادامه به تجربه‌های جدید امینی اشاره کرده و نوشته است که این بازیکن چهار سال است عضو تیم فرانسوی نانسی است و ماه گذشته نیز در لیگ تابستانی NBA برای بوستون سلتیکس بازی کرد. تجربه‌ای که باعث شده امینی با اندوخته بیش تری به تیم ملی بازگردد.

بازگشت امینی در شرایطی می‌تواند به تقویت تیم ایران کمک کند که سینا واحدی همچنان دوران ریکاوری خود را پس از مصدومیت رباط صلیبی پشت سر می‌گذارد. امینی با قد ۲.۰۱ متر می‌تواند در خط عقب زمین برای حریفان یک بازیکن متفاوت باشد و به چرخش بازیکنان ایران تنوع بیش‌تری بدهد.

تیم ملی ایران در پنجره چهارم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ ابتدا برابر نیوزیلند و سپس مقابل فیلیپین به میدان خواهد رفت. ایران مرحله نخست انتخابی را با پنج پیروزی و یک شکست و صدرنشینی در گروه D به پایان رسانده است.

فیبا در پایان با مرور آمار امینی در تیم ملی بزرگسالان، میانگین کلی او را ۱۴.۵ امتیاز، ۵.۵ ریباند و ۱.۵ پاس گل در ۱۵ بازی اعلام کرده است.

برچسب ها: تیم ملی بسکتبال ، فیبا ، محمد امینی
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