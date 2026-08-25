پزشکیان رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی را منصوب کرد

جوان آنلاین: متن حکم مسعود پزشکیان به شرح زیر است:

«جناب آقای خداداد غریب‌پور

به استناد بند‌های (ت) و (ث) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵.۱۱.۱۰ مجلس شورای اسلامی و تبصره (۳) ذیل بند (ت) ماده یادشده، مصوبه هیأت امنای صندوق توسعه ملی و نظر به تعهد، تجارب و سوابق ارزنده جناب‌عالی به موجب این حکم برای مدت پنج سال به عنوان «عضو و رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی» منصوب می‌شوید.

انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری (قدس سره الشریف)، برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی؛ ضمن همکاری و تعامل مؤثر و هم‌افزا با سایر اعضای محترم و اتخاذ راهکار‌های مناسب با بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌های موجود در راستای تحقق اهداف صندوق و اداره بهینه امور محوله وفق اساسنامه به‌ویژه تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از این منابع مجدانه کوشا باشید.

توفیقات روزافزون آن‌جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم.»