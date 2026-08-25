خبرگزاری روسی ایزوستیا گزارش داد که در حادثه آتش‌سوزی امروز سه‌شنبه در محل ساخت مجتمع پتروشیمی و گاز آمور در شرق سیبری روسیه، پنج نفر از جمله یک شهروند چینی جان باختند.

جوان آنلاین: این رسانه روس در گزارشی افزود: تعداد مجروحان ناشی از این آتش‌سوزی به ۱۳۲ نفر رسیده است که در این میان، ۱۹ نفر با جراحات متوسط و شدید در بیمارستانی در شهر سووبودنی بستری شدند.

به گزارش ایرنا، بنا بر این گزارش، ۷۸ نفر از مجروحان این حادثه از شهروندان خارجی روسیه هستند.

در همین حال، خبرگزاری تاس ساعتی قبل به نقل از الکسی کوزنتسوف دستیار وزیر بهداشت روسیه، آمار مجروحان این حادثه را ۱۳۱ نفر اعلام کرد که از این تعداد ۱۹ نفر در بیمارستان بستری شده‌اند و حال ۶ نفر وخیم است.

بر اساس گزارش‌های اولیه، این آتش‌سوزی از یک بخش فرایند واحد پیرولیز (تفکیک و تجزیه مواد با حرارت) آغاز شد و در نهایت، وسعتی در حدود دو هزار مترمربع را در برگرفت.

برای اطمینان از ایمنی، تجهیزات در حال راه‌اندازی این مجتمع خاموش و حدود ۵۰ نفر از محل تخلیه شدند. گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که تجهیزات اصلی مجتمع آسیب ندیده‌اند.

به نوشته ایزوستیا، ساکنان روستای چرنیگوکا در نزدیکی این مجتمع پیش‌تر ۱۲ روز قبل از استنشاق بوی گاز شکایت کردند که در پنج روز بعد به شدیدترین حالت خود رسید.

اولگا از ساکنان این منطقه به رسانه‌ها گفت که در زمان وقوع حادثه، دو لرزش احساس کرده است که پس از آن ساکنان از خانه‌های خود فرار کرده‌اند.

علت بوی گاز و ارتباط احتمالی آن با این حادثه هنوز مشخص نشده است.

بنا بر گزارش‌های تکمیلی، در زمان انتشار این خبر، آتش‌سوزی مهار شده است و در حال حاضر امدادگران در حال سوزاندن کنترل‌شده گاز‌های باقیمانده در فرایند هستند.

دولت منطقه آمور روسیه که با چین مرز گسترده‌ای دارد، اعلام کرد که هیچ تهدیدی ناشی از این حادثه برای ساکنان روستا‌های اطراف وجود ندارد.

دادستانی منطقه آمور تحقیقات در مورد آتش‌سوزی را آغاز کرده و پرونده جنایی در زمینه نقض الزامات ایمنی صنعتی برای تأسیسات صنعتی خطرناک تشکیل شده است.

دفتر سازمان فدرال نظارت بر حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و رفاه انسانی در روسیه (روسپوتربنادزور) در منطقه آمور اعلام کرد که پس از حادثه آتش‌سوزی، سطح غیرمجاز مواد مضر در هوای منطقه مسکونی اطراف ایجاد نشده است.

بنا بر این گزارش، مجتمع شیمیایی گاز آمور پیش از این به دلیل نقض مقررات ایمنی در برابر آتش‌سوزی جریمه شده بود.

در بازرسی سرویس فدرال نظارت بر محیط زیست، فناوری و هسته‌ای روسیه از این مجتمع، مشکلاتی در زمینه حفاظت در برابر انفجار تجهیزات تشخیص داده شده بود. بنا بر نتایج این بازرسی، برخی از سازه‌های مورد استفاده برای دفع فاضلاب صنعتی این مجتمع از مواد قابل اشتعال ساخته شده‌اند.

ایزوستیا در ادامه به نقل از منابع خود نوشت: این خطوط لوله فاقد علائم هشدار دهنده بودند.

بنا بر این گزارش، برخی از تخلفات این شرکت در مدت زمان تعیین شده برای آن اصلاح نشده بود.

برخی منابع خبری نوشتند که این مجتمع به عنوان پروژه‌ای بزرگ با سرمایه‌گذاری مشترک ۱۰ میلیارد دلاری شرکت‌های روسی و چینی در حال ساخت است و در زمان بهره‌برداری، یکی از بزرگترین تأسیسات تولید پلیمر در جهان خواهد بود.

این مجتمع قرار است در زمان بهره‌برداری، گاز و مشتقات نفت از خط لوله بزرگ «قدرت سیبری» متعلق به گازپروم روسیه را دریافت و سالانه ۲.۷ میلیون تن محصولات پلیمری را برای صادرات به بازار‌های بزرگ آسیایی از جمله چین تولید کند.