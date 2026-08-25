کد خبر: 1376104
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تاریخ انتشار: ۰۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۴
بين‌الملل » اخبار كلی

ترامپ: کره‌جنوبی حاضر نشد علیه ایران به ما بپیوندد

12 رئیس جمهور آمریکا در پیامی بار دیگر از سئول انتقاد و اعلام کرد: کره‌جنوبی حاضر نشد علیه ایران به ما بپیوندد.

جوان آنلاین: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که به دلیل تجاوز پرهزینه اش به ایران با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم کرده و دیگر توان رویارویی با یک کشور دیگر را ندارد، در خصوص کره شمالی تلاش کرد از در دوستی وارد شود.

به گزارش مهر، رئیس جمهور آمریکا امروز سه شنبه با انتشار یک پیامی در صفحه شخصی خود در تروث سوشال ادعا کرد: با توجه به رابطه بسیار خوبم با کیم جونگ‌اون، رهبر کره شمالی، از اینکه ایالات متحده مدت‌ها پیش با مشارکت در رزمایش‌های نظامی مشترک با کره جنوبی موافقت کرده بود، خشنود نبودم.

دونالد ترامپ، سپس مدعی شد: این رزمایش‌ها نه تنها پرهزینه هستند و بخش عمده این هزینه‌ها (طبق معمول!) توسط آمریکا پرداخت می‌شود، بلکه پیامی کاملاً نامناسب و خصمانه به کشوری مخابره می‌کنند که در تمام دوران ریاست جمهوری دونالد جی. ترامپ، رفتاری غیرتهدیدآمیز و محترمانه داشته است.

وی سپس ادعا کرد: از این رو و با در نظر گرفتن اینکه برای لغو این رزمایش‌ها دیگر خیلی دیر شده بود، به وزیر دفاع (جنگ)، پیت هگسث، دستور دادم تا سطح این رزمایش‌های نظامی مشترک را به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهد!

ترامپ انگیزه خود از دست دوستی ظاهری و فریبنده به سوی کره شمالی را اینگونه فاش کرد: اگرچه شاید موضوعی تا حدی بی‌ربط (?) باشد، اما اخیراً از رئیس‌جمهور کره جنوبی پرسیدم که آیا مایلند در زمینه خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با ما همراه شوند یا خیر، که پاسخ داد: «نه، ممنون.»

برچسب ها: ترامپ ، کره جنوبی ، ایران
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