جوان آنلاین: به نقل از تارنمای وای نت، دفتر اسرائیل کاتس امروز سهشنبه از حضور غیر قانونی وی به همراه معاون رئیس ستاد، رئیس فرماندهی شمالی و دیگر مقامات ارشد ارتش اسرائیل در «جبل الشیخ» در سوریه خبر داد.
به گزارش ایرنا، کاتس در جریان بازدید غیرقانونی از این منطقه که در بلندیهای جولان واقع است، از حربه همیشگی تهدیدانگاری استفاده کرد و مدعی شد تا زمانی که تهدیدها علیه اسرائیل وجود دارد، اسرائیل «جبل الشیخ» و منطقه امنیتی را ترک نخواهد کرد.
وی بار دیگر مواضع رژیم صهیونیستی در مورد «تلاش ترکیه برای استقرار در سوریه» را تکرار کرد و افزود که تل آویو علیه آن اقدام کرده است، در حالی که این مساله منافع امنیتی اسرائیل را به خطر میاندازد.
از زمان سقوط دولت بشار اسد در سوریه در آذر ۱۴۰۳، رژیم صهیونیستی با سوء استفاده از خلا امنیتی موجود در این کشور، ضمن بمباران تاسیسات دفاعی و هواپیماهای جنگی، در منطقه القنیطره در جنوب آن پیشروی کرد.
رژیم صهیونیستی بخشهایی در جنوب سوریه از جمله ارتفاعات استراتژیک «جبل الشیخ» را به اشغال خود درآورده است.
طبق آنچه صبح امروز سهشنبه گزارش شده است، طی شبانه روز گذشته، دستکم ۱۱ مورد نقض حاکمیت و تجاوز نظامیان اسرائیلی به جنوب سوریه ثبت شده که پنج مورد آن شامل عملیات نفوذ و پیشروی زمینی بوده است.
دفتر کاتس عنوان کرده است: پیام به رئیس جمهور سوریه واضح است: وقتی صبح در کاخ خود در دمشق از خواب بیدار میشوید، به کوه هرمون (جبل الشیخ) نگاه کنید و ارتش اسرائیل را ببینید - میدانید که ما اینجا هستیم تا از جوامع و مرزهای خود محافظت کنیم.