کد خبر: 1376101
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۱۳
اقتصاد » اخبار کلی

هشدار اتاق ایران درباره توقف توان عملیاتی واردکنندگان کالا‌های اساسی

1 رئیس اتاق بازرگانی گفت: فشار مالی واردکنندگان، تأمین کالا‌های اساسی و نهاده‌ها را مختل می‌کند.

جوان آنلاین: صمد حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواست روند پرداخت کامل مطالبات معوق ارزی واردکنندگان و جبران خسارت واردشده به آنان با قید فوریت انجام شود.

به گزارش ایسنا، در این نامه آمده است: به عنوان رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در این نامه با اشاره به توقف توان عملیاتی شرکت‌ها، نسبت به اختلال در تأمین کالا‌های اساسی و افزایش فشار بر معیشت مردم هشدار داد.

بنا بر این گزارش در شرایطی که واردکنندگان کالا‌های اساسی از جمله غلات و نهاده‌های دام و طیور از انباشت ۱۷ ماهه مطالبات ارزی خود و فشار سنگین مالی بر بنگاه‌ها خبر می‌دهند، حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران به مسعود پزشکیان، اعلام کرد که با وجود دستور صریح دولت برای پرداخت فوری بخشی از این مطالبات، هنوز اقدام مؤثر و منتهی به پرداخت انجام نشده است.

در یکصد و سی‌وششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، مقرر شده بود کمیسیون اقتصادی دولت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه، موضوع تسویه مطالبات ارزی بخش خصوصی را با قید فوریت تعیین تکلیف کند و اقدامات اجرایی لازم را انجام دهد.

رئیس اتاق ایران همچنین به نشست مشترک تشکل‌های تخصصی و فعالان اقتصادی با رئیس‌جمهور در تاریخ ۲۲ تیرماه اشاره کرده و نوشته است که در پی این نشست، پزشکیان خطاب به وزرا و معاونان اقتصادی دولت دستور داده بود ۵۰ درصد مطالبات ارزی بدون فوت وقت پرداخت شود. در نامه تأکید شده است که با گذشت بیش از یک ماه از صدور این دستور، هنوز پرداختی صورت نگرفته و فرآیند‌های اداری میان دستگاه‌های اجرایی، از جمله سازمان برنامه و بودجه و سازمان حسابرسی، متوقف مانده و به نتیجه عملیاتی نرسیده است.

رئیس اتاق ایران در این نامه، بدون اشاره به جزئیات میزان مطالبات، نسبت به تبعات ادامه این وضعیت هشدار داده و نوشته است که اجرای سریع دستور رئیس‌جمهور می‌توانست بخشی از توان مالی بنگاه‌های اقتصادی را احیا کند و به استمرار تأمین کالا‌های اساسی و نهاده‌های دام و طیور کمک برساند؛ اما تأخیر دستگاه‌های اجرایی، این تصمیم را از مرحله دستور فراتر نبرده است.

در بخش دیگری از نامه آمده است؛ استمرار این وضعیت می‌تواند به توقف توان عملیاتی شرکت‌های فعال و ایجاد اختلال در روند تأمین پایدار کالا‌های اساسی و نهاده‌های دام و طیور منجر شود. همچنین تشدید فشار مالی بر واردکنندگان، افزایش هزینه تأمین کالا و در نهایت تأثیر مستقیم بر سفره و معیشت مردم، از دیگر پیامد‌هایی عنوان شده که اتاق ایران نسبت به آن هشدار داده است.

برچسب ها: اتاق بازرگانی ایران ، واردکنندگان ، کالاهای اساسی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

هدایت تحصیلی در مدارس سمپاد صرفاً به انتخاب رشته محدود نمی‌شود

انتصابات جدید در قوه قضاییه اعلام شد

محمدنژاد با شکست آمریکا قهرمان سنگین وزن جوانان جهان شد

واکنش‌ها به «تحریم‌های اقتصادی خفه‌کننده» ترامپ

ملت ایران هرگز خیانت‌های فرانسه را فراموش نمی‌کند!

ناامیدی ترامپ؛ پشت پرده تهدید‌های مکرر علیه ایران

تنش تل‌آویو و آنکارا به مدیترانه کشیده شد؛ نگرانی از حضور دریایی ترکیه در سوریه

ترامپ هیچ برگ برنده‌ای ندارد!

جنبش حماس عملیات در کرانه باختری را تبریک گفت 

انتفاضه سوم در‌های کرانه باختری را می‌کوبد

اصلاحات بنزینی به نفع کشور و ملت خواهد شد

«عهد ما انتقام» در چهلمین روز خاکسپاری امام شهید

اردبیل در مسیر توسعه گردشگری خارجی 

نظامی آمریکایی: ترامپ شکست‌خورده است!

آلمان: امکان اعمال تحریم‌های جدید علیه اسرائیل قابل بررسی است

ایران تاب‌آور در مصاف زنجیره‌های راهبردی

کارنامه فاجعه‌بار ترامپ در غرب آسیا

جنگ با ایران یک اشتباه راهبردی بود!

مهندسی معکوس؛ جنگی که پس از پایان نبرد آغاز می‌شود

فرودگاه نجران و پالایشگاه آرامکو را هدف قرار دادیم

سردار کارگر: بی‌حجابی و ولنگاری نتیجه ترک فعل دستگاه‌های مسئول است

ترامپ فاسدترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا است!

خطابه آقای خاتمی فاقد حداقل عقلانیت بود

کنکور ۱۴۰۵ در ایستگاه پایانی/ آزمون گروه‌های ریاضی و انسانی برگزار شد

اگر دنبال پایان جنگ نباشند چه؟!

نوبت حل مسائل

گرمای طاقت فرسا ۱۴ هزار آلمانی را به کام مرگ فرستاد

پیوند خانه و مسجد بچه‌ها را رشد می‌دهد

شورا‌های عالی نباید در امور اجرایی دانشگاه‌ها دخالت کنند

سرپرست وزارت دفاع: میدان جای خوبی برای آزمون سامانه‌های جدید خواهد بود

بارسلونا مهاجم می‌خواهد

تأمین برق صنایع باید با اولویت حفظ تولید و اشتغال دنبال شود

حسد همچون شراره‌ای اعمال نیک آدم را می‌سوزاند

۵ علامت مهم سکته مغزی

رئیس مجلس به کربلا رسید

جنگ اقتصادی کنید محکم می‌خورید!

حسام‌الدین سراج «بهار دلشکسته» را برای رهبر شهید خواند 

‌متهم: آن‌قدر مست بودم که نمی‌دانم چه شد!

معلم اثرگذار فقط در کلاس موفق نیست

پول داریم یا نداریم؟ روایت دوگانه از دخل ارزی

۵ آزمون علوم پزشکی با حضور ۲ هزار و ۲۰۰ نفر برگزار شد

توافق افغانستان و بلاروس برای توسعه همکاری‌های کشاورزی و صنعتی

جنایت خانوادگی بر سر ناتوانی در تأمین داروی سرطان مادر 

یکپارچه باشیم محاصره دریا را می‌شکنیم

گردشگری گلستان با ظرفیت و بی‌برنامه

شورش «سرگرد جانسون» در ارتش تروریستی آمریکا

حمله نهایی به محاسبه دولتمردان ایران!

۱/۴ میلیارد دلار به ذخایر اسکناس بانک مرکزی اضافه شد

عاصم با «تفاهم با امتیاز بیشتر» امروز می‌آید 

افزایش نگرانی‌ها از اقدامات مداخله‌جویانه ترامپ در انتخابات پیش‌رو

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ حسینی شدن را از حضرت آقا آموختیم
توهم پناه عاطفی در چت‌جی‌پی‌تی
دومین ضربه به خانه مردمان جنگ‌زده!
سفر قسطی با بهره بانکی!/  «سفر کارت» رونمایی می‌شود 
حمله نهایی به محاسبه دولتمردان ایران!
جمعیت بر لبه پرتگاه 
فوتبال شیوخ سقف آرزوی فوتبالیست ایرانی! 
نظری به تاریخ عراق/ آثار تمدن‌سازی پیامبران سانسور شده است
ماجرای ۱۲ ساعتی که شهید صدری را آسمانی کرد
داستان پلیسی کارآگاه نادری (براساس پرونده‌ای واقعی)/ شلیک در ساعت ۷:۱۰ دقیقه 
برای شرف داشته‌ حمزه غالبی و دیگران
«شاه‌نشین» ۵ میلیونی بدعتی تازه برای طبقاتی کردن تئاتر 
۳ راهکار علاج صنعت محتضر خودرو 
پول داریم یا نداریم؟ روایت دوگانه از دخل ارزی
کالبدشکافی یک روایت متفاوت/ «کافه جلبک» داستان آدم‌های بااراده است
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار