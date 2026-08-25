نتانیاهو: به آنروا اجازه فعالیت نخواهیم داد

به دنبال یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به یک مرکز آموزشی وابسته به آژانس کار و امداد سازمان ملل متحد (آنروا) واقع در قدس اشغالی و تخریب آن، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم گفت که اسرائیل به این نهاد اجازه فعالیت نخواهد داد.

جوان آنلاین: نتانیاهو امروز سه‌شنبه در مورد اقدام خشونت آمیز نظامیان صهیونیست در تخریب مجتمع وابسته به آنروا، عنوان کرد که مطابق با دستورالعمل وی و پیروی از قانونی که تصویب شده است، از امروز تخلیه مجتمع آژانس کار و امداد سازمان ملل متحد در «کفر عقب» در قدس آغاز می‌شود.

به گزارش ایرنا، او در بیانیه‌ای که از سوی دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی منتشر شد، ادعا کرد که کابینه اسرائیل به سازمانی که کارمندانش در «تروریسم و قتل عام ۷ اکتبر» دست داشته‌اند، اجازه فعالیت نخواهد داد و با تمام قوا علیه آن اقدام خواهد کرد.

آنروا نیز در بیانیه‌ای از یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به مرکز آموزشی قلندیا در شرق قدس اشغالی خبر داد و اعلام کرد که دست کم چهار خودروی زرهی وارد محوطه سازمان ملل شدند و بیش از ۵۰ پرسنل امنیتی اسرائیلی آنها را همراهی می‌کردند.

آنروا این حمله غیرمجاز و به شدت نگران‌کننده به مرکز آموزشی قلندیا را به صراحت محکوم کرد و افزود که ورود پرسنل امنیتی مسلح به یک مرکز سازمان ملل متحد، بدون مجوز یا رضایت سازمان ملل متحد، غیرقابل قبول است.

این نهاد سازمان ملل تاکید کرد: مرکز آموزشی قلندیا فقط یک ساختمان نیست، این مرکز قدیمی‌ترین مرکز آموزش حرفه‌ای آنروا است و بیش از هفت دهه به پناهندگان فلسطینی خدمت کرده است. هزاران پناهنده فلسطینی از مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای فارغ‌التحصیل شده‌اند و به بازار‌های کار محلی و منطقه‌ای پیوسته‌اند.

طبق گزارش امروز صبح شبکه خبری الجزیره، نظامیان رژیم اشغالگر به اردوگاه قلندیا در قدس اشغالی یورش برده و نیرو‌های پیاده در آن مستقر کرده‌اند. اشغالگران همچنین ورودی اصلی اردوگاه قلندیا و خیابان منتهی به شهر قدس را بستند.

در همین حال، کانال ۱۵ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ارتش این رژیم شروع به منهدم کردن ساختمان آنروا در منطقه «کفر عقب» در قدس اشغالی کرده است.