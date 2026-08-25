جوان آنلاین: به نقل از شبکه المیادین، سید عبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر جنبش انصارالله یمن در سخنانی در جمع میلیونها یمنی که در مراسم عید میلاد پیامبر اکرم (ص) شرکت کرده بودند، سالروز میلاد نبی اکرم (ص) را به ملت یمن و امت اسلامی تبریک گفت.
به گزارش ایرنا، وی تصریح کرد: حضور مردم یمن در مراسم میلاد نبی اکرم (ص) بینظیر است.
رهبر انصارالله همچنین گفت: صهیونیسم امت اسلامی را هدف قرار داده و سعی در سلطه بر ملتهای ما، به بردگی کشاندن و تحقیر این ملتها، اشغال سرزمینهایشان و غارت اموال و ثروتهای آنها را دارد.
وی افزود: ما در یاری ملت مظلوم فلسطین و مقابله با دشمن صهیونیستی به عنوان دشمن امت اسلامی ثابت قدم هستیم و بر موضع ثابت خود علیه طرح آمریکایی-اسرائیلی موسوم به «اسرائیل بزرگ» تأکید میکنیم.
سید عبدالملک الحوثی همچنین گفت: ما بر موضع ثابت خود مبنی بر یکپارچگی جبهههای محور مقاومت و ایستادگی در کنار جمهوری اسلامی ایران تأکید میکنیم و اصرار رژیم سعودی بر ادامه محاصره و تداوم رویکرد تشدید تنش نیز ظلم غیرقابل توجیه و خدمت به صهیونیسم است و ما در اجرای معادله محاصره در برابر محاصره علیه رژیم سعودی مزدور صهیونیسم مصمم هستیم.
در همین ارتباط، «عبدالواحد ابوراس» معاون وزیر امور خارجه دولت یمن مستقر در صنعا تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران را بخشی از جنگ روانی واشنگتن پس از ناکامی در گزینه نظامی دانست.
وی گفت که این تحریمهای وضع شده از سوی آمریکا علیه ایران، بخشی از جنگ روانی علیه مردم ایران بوده که واشنگتن پس از شکست و ناکامی کامل در گزینه نظامی به آنها متوسل شده است.
ابوراس به کشورهای منطقه هشدار داد و افزود که این کشورها خود را به ابزاری برای اقدامات ظالمانه آمریکا علیه مردم ایران تبدیل نکنند.