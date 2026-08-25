رژیم صهیونیستی این بار به دنبال گسترش تسلیحات فضایی است

رژیم صهیونیستی قرار است به عنوان بخشی از طرح بودجه چند ساله وزارت جنگ خود برای بخش فضایی، قابلیت‌های تهاجمی فضایی را توسعه دهد.

جوان آنلاین: این اقدام از سوی وزارت جنگ رژیم صهیونیستی شامل سیستم‌هایی برای حفاظت از ماهواره‌های اسرائیلی در برابر فضاپیما‌های متخاصم و سلاح‌هایی است که قادر به حمله به اهداف روی زمین از فضا هستند.

به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه جروزالم پست، این طرح شامل ارتقای قابلیت‌های موجود از جمله جمع‌آوری اطلاعات گسترده از فضا و بهبود سیستم‌های ارتباطی است. بودجه‌ای اختصاصی برای فعالیت‌های تهاجمی فضایی به عنوان بخشی از تلاش گسترده‌تر برای تقویت موقعیت این رژیم در حوزه فضا اختصاص داده خواهد شد. طرح چند ساله وزارت جنگ رژیم صهیونیستی همچنین بر چندین حوزه تمرکز دارد.

اولین مورد، گسترش قابلیت‌های جمع‌آوری اطلاعات ارتش اشغالگر از فضا از طریق لایه‌های متعدد است که امکان عملیات شبانه‌روزی در تمام شرایط آب و هوایی و در چندین مکان به طور همزمان را فراهم می‌کند. حوزه دوم شامل ایجاد قابلیت‌های ارتباطی گسترده، مقاوم و مداوم برای تشکیلات نظامی این رژیم می‌شود و علاوه بر این، بودجه‌ای اختصاصی از عملیات تهاجمی فضایی متمرکز بر دو حوزه اصلی پشتیبانی خواهد کرد یکی تسلیحاتی که برای محافظت از ماهواره‌های اسرائیلی در برابر ماهواره‌های متخاصم طراحی شده‌اند و دیگری سلاح‌هایی که قادر به حمله به اهداف روی زمین از فضا هستند.

وزیر جنگ این رژیم در مجامع خصوصی استدلال کرده است که قابلیت‌های مبتنی بر فضا، به جای تکیه صِرف بر اطلاعات نظامی و نیروی هوایی، برتری آشکاری را در درگیری‌های آینده برای ارتش اسرائیل فراهم می‌کند.