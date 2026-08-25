نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا روز سه‌شنبه اعلام کرد که دو کارمند این نیروگاه در جریان حملات پهپادی اوکراین زخمی شده‌اند و وضعیت یکی از آنها وخیم است.

جوان آنلاین: به نوشته اسپوتنیک، در بیانیه نیروگاه زاپوریژیا آمده است: «دو کارمند نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا در نتیجه حمله هدفمند یک پهپاد اوکراینی زخمی شدند... این حمله کارکنان هسته‌ای را که در حال انجام امور مربوط به نگهداری تاسیسات بودند، هدف قرار داد.»

به گزارش ایسنا، این حمله در نزدیکی سازه‌های هیدرولیکی نیروگاه رخ داد؛ زمانی که کارکنان بخش تعمیرات و ساخت‌وساز مشغول انجام وظایف خود بودند.

پیش‌تر «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گروسی از فرماندهان نظامی مسئول حملات به نیروگاه زاپوریژیا خواسته بود که «فورا این اقدامات غیرقابل قبول» را که خطرات جدی برای ایمنی هسته‌ای در یک درگیری ایجاد می‌کند، متوقف کنند.