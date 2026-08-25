گروه‌های مقاومت و جنبش‌های فلسطینی با محکوم کردن شدید تخریب مقر آژانس امداد و کار سازمان ملل (آنروا) در شمال قدس اشغالی توسط رژیم صهیونیستی، این اقدام را تجاوزی آشکار به نهاد‌های بین‌المللی و گامی در راستای طرح‌های اشغالگرانه برای نابودی آرمان آوارگان فلسطینی دانستند.

جوان آنلاین: در پی اقدام ارتش رژیم صهیونیستی مبنی بر تخریب مقر آژانس «آنروا» در منطقه «کفر عقب» واقع در شمال قدس اشغالی و یورش به یک موسسه آموزشی در این شهر، گروه‌های فلسطینی مواضع شدیداللحنی اتخاذ کردند.

جهاد اسلامی: سیاست‌های رژیم صهیونیستی، نسخه‌ای از نازیسم است

جنبش جهاد اسلامی فلسطین با اشاره به اینکه این جنایات همزمان با اظهارات ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی و اقدامات دیگر نمایندگان کنست در نابلس صورت می‌گیرد، تأکید کرد: «این اقدامات نشان می‌دهد که رژیم اشغالگر در مسیر اجرای طرح‌های خود برای الحاق کرانه باختری و نابودی زندگی فلسطینیان گام برمی‌دارد.»

این جنبش ضمن انتقاد شدید از سکوت نهاد‌های بین‌المللی و عربی، تأکید کرد که تداوم این جنایات و استفاده از شهرک‌نشینان برای ایجاد وحشت و ویرانی، نشان می‌دهد که سیاست‌های این رژیم «نسخه‌ای دقیق از سیاست‌های نازی» است که بر پایه نژادپرستی و کینه‌توزی استوار شده است.

حماس: کوتاهی جامعه جهانی، رژیم صهیونیستی را گستاخ‌تر کرده است

جنبش مقاومت اسلامی حماس نیز این اقدام را چالشی گستاخانه علیه قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل خواند. حماس در بیانیه خود تأکید کرد: «عجز و ناتوانی جامعه جهانی در پاسخ‌گویی به اقدامات مکرر صهیونیست‌ها، به این رژیم جسارت داده تا سیاست تحمیل وضعیت موجود با زور را ادامه دهد.»

حماس از سازمان ملل و مجامع جهانی خواست تا ضمن اتخاذ اقدامات تنبیهی و بازدارنده علیه رژیم صهیونیستی، به مسئولیت خود در حفاظت از آنروا عمل کنند؛ چرا که این نهاد، نماد بین‌المللی حقوق آوارگان و گواه حق بازگشت فلسطینیان به سرزمین‌های مادری‌شان است.

فتح: هدف‌گیری مستقیم آرمان بازگشت

در همین راستا، جنبش فتح با تأکید بر اینکه هدف قرار دادن آنروا، حمله مستقیم به پرونده آوارگان فلسطینی است، آن را تلاشِ عیان برای ضربه زدن به یکی از مهم‌ترین نهاد‌های بین‌المللی دانست. فتح از شورای امنیت، مجمع عمومی سازمان ملل و دبیرکل این سازمان خواست برای توقف فوری این تجاوزات و تضمین امنیت کارکنان و تأسیسات سازمان ملل، اقدامی اضطراری انجام دهند.

آژانس کار و امداد سازمان ملل متحد نیز گفت: ما قاطعانه حمله غیرمجاز و عمیقاً نگران‌کننده به مرکز آموزشی قلندیا در قدس را محکوم می‌کنیم.

آنروا افزود: ورود نیرو‌های امنیتی مسلح به یک مرکز سازمان ملل بدون اجازه یا مجوز غیرقابل قبول است. مرکز آموزشی قلندیا یک مرکز سازمان ملل متحد است که تحت مصونیت‌های اعطا شده به این سازمان طبق قوانین بین‌المللی محافظت می‌شود.