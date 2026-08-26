لطفاً آبروداری کنید

جوان آنلاین: شروع مسابقات باشگاهی فوتبال آسیا، چالشهای فوتبال ایران را افزایش خواهد داد. رقابتهای لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان قارهکهن در حالی از اواخر شهریورماه آغاز خواهد شد که استقلال، تراکتور و گلگهر نمایندگان فوتبال ما در این دو تورنمنت هستند و قرار است از اعتبار فوتبال باشگاهی ایران در آسیا دفاع کنند.
با اینکه هیچکدام از این سه تیم در مرحله گروهی با تیمهای قدرتمند عربستانی روبهرو نخواهند شد، اما با توجه به وضعیت فوتبال ایران و شرایطی که تیمهای وطنیمان دارند، بدونشک هر سه نمایندهمان در آسیا کار خواهند داشت. بهویژه که همچنان خبری از حق میزبانی نیست و هر تیم ایرانی باید دیدارهایشان را در زمین ثالث برگزار کنند. مسابقات لیگ نخبگان از ۲۳ شهریور و لیگ قهرمانان از ۲۴ شهریور استارت خواهند خورد و امیدواریم نمایندگانمان در آسیا آبروداری کنند.
انگیزه آبیها
استقلالیها با اینکه فصل جدید لیگ ایران شروع و رقابتهای باشگاهی آسیا نیز قرعهکشی شده، هنوز برای گرفتن جام قهرمانی فصل نیمهکاره قبل تلاش میکنند. ناتمام ماندن فصل گذشته لیگ برتر به دلیل شرایط جنگی باعث شد تا انتخاب نمایندگانمان در آسیا با توجه به جایگاهشان در جدول فریز شده انجام شود. بر این اساس سهمیه اول به آبیهای صدرنشین رسید و استقلال عملاً خیالش از بابت گرفتن سهمیه راحت بود.
این تیم فصل جدید را هم پرقدرت شروع کرده و سهراب بختیاریزاده تیم را با همه مشکلات و حواشی خوب اداره میکند. بسته بودن پنجره نقل و انتقالات بزرگترین چالش استقلال است. با اینحال آبیها انگیزه زیادی برای نشان دادن برتری خود نسبت به حریفان دارند و علاوهبر لیگ برتر، امیدوار به درخشش در آسیا هم هستند. طبق فرمت لیگ نخبگان، ۱۶ تیم غرب آسیا در یک جدول قرار گرفته و تیم باید هشت مسابقه برابر هشت حریف مختلف برگزار کند تا در نهایت هشت تیم اول جواز صعود به یکهشتم نهایی را بگیرند. اینکه آبیها مجبور به رویارویی با الاهلی، الهلال، النصر، الاتحاد و القادسیه عربستان نیستند، هم از بعد فوتبالی و هم غیرفوتبالی به سود فوتبال این تیم خواهد بود.
السد، الشمال و الغرافه قطر، شبابالاهلی، العین و الوصل امارات و نفتچی و پاختاکور ازبکستان حریفان استقلال در این مرحله گروهی هستند. نکته مهم اینکه استقلال درخواست برگزاری بازیهای خانگی در عراق یا ازبکستان را داده بود که با مخالفت هر دو کشور مواجه شد و پس از آن و به دلیل اتمام مهلت تعیین شده، AFC موظف به انتخاب زمین ثالث برای استقلال شد. در بین حریفان استقلال، بدونشک السد قهرمان لیگ ستارگان قطر خطرناکترین حریف خواهد بود، تیمی که اکرم عفیف و فیرمینو را در خط حمله دارد.
تلاش تراکتور با نکونام
تراکتور تیم دوم جدول لیگ نیمهتمام، کادرفنی جدید خود را برای حضور در لیگ نخبگان و پشتسر گذاشتن یک فصل فشرده آماده میکند. در قرعهکشی لیگ نخبگان، تراکتور هم همانند استقلال با سه تیم قطری، سه تیم اماراتی و دو تیم ازبکستانی روبهرو خواهد شد. السد، الغرافه و الشمال (قطر)، العین، شبابالاهلی، الوصل (امارات) و نفتچی و پاختاکور (ازبکستان) رقبای تیتیها خواهند بود. تغییر عجیب و غریب سرمربی مهمترین تحول تراکتور در فصل جدید است. در حالی که انتظار میرفت محمد ربیعی در سمتش بماند، خبر قطع همکاری با او منتشر شد و از آن عجیبتر انتخاب جواد نکونام بود. سرمربی سابق استقلال مسئولیت سنگین هدایت تیم تبریزی را پذیرفته و هواداران انتظار زیادی از نکو دارند. در این اوضاع حضور در لیگ نخبگان کار را برای کادرفنی سختتر خواهد کرد.
تقابل با پاختاکور برای نمایندگان ایران حساسیت ویژهای خواهد داشت؛ تراکتور و استقلال در حالی با تیم ازبک روبهرو خواهند شد که مرتضی پورعلیگنجی در ترکیب این تیم حضور خواهد داشت. جدا از رویارویی با قهرمان قطر، تقابل با العین هم دشوار خواهد بود. این تیم بدونشک قهرمان امارات شده و دوبار هم طعم قهرمانی آسیا را چشیده است.
اولین بازی تراکتور ۲۳ شهریور مقابل شبابالاهلی خواهد بود. همچنین پرشورها در عمان از حریفان خود پذیرایی خواهند کرد و ورزشگاه النهضه مسقط میزبانی دیدارهای تراکتور را برعهده گرفته است.
سهمیه حقشان نیست
گلگهر سیرجان برای صعود به آسیا نتوانست سهمیه بگیرد، اما سومدیریت همیشگی حاکم بر فدراسیون فوتبال اینبار به سود گلگهر تمام شد و سیرجانیها را صاحب سهمیه آسیا کرد! یکی از عجیبترین اشتباهات مدیریتی در فدراسیون باعث شد حق مسلم چادرملو برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا پایمال شود و در عوض یک تیم دیگر سر از این رقابتها دربیاورد. داستان از جایی شروع شد که سپاهان تیم سوم جدول فریز شده فصل گذشته لیگ برتر، به دلیل عدم دریافت مجوز حرفهای فرصت حضور در آسیا را از دست داد و قاعدتاً این سهمیه باید به تیم بعدی، یعنی چادرملو میرسید. با اینحال فدراسیون و باشگاههای معترض آنقدر لقمه را دور سرشان پیچاندند و به حواشی دامن زدند تا در نهایت تیمی به آسیا معرفی شد که اصلاً سهمیه نگرفته بود.
برای راضی نگه داشتن معترضان و بستن دهان مدعیان سهمیه آسیا، تورنمنت مندرآوردی سهجانبه را با حضور پرسپولیس، گلگهر و چادرملو برگزار کردند و اتفاقاً این تیم استان یزد بود که برنده تورنمنت شد و باید در لیگ قهرمانان حضور مییافت، اما شاهکار ممبینی دبیرکل فدراسیون این اجازه را به این تیم نداد، چراکه هفتهها قبل از برگزاری تورنمنت، در حالی که همه مشغول جنگ و دعوا بودند، آقای دبیرکل همه را سرکار گذاشت و بدون اینکه صدایش را دربیاورد، گلگهر را بهعنوان نماینده ایران در لیگ قهرمانان به آسیا معرفی کرد. اینگونه بود که داد چادرملو درآمد و فدراسیون هم به قول خودش همه نیروهایش را برای پاک کردن این اشتباه بسیج کرد، ولی همانطور که میدانستیم، کنفدراسیون آسیا تغییری در تصمیمش ایجاد نکرد تا یک سوءمدیریت دیگر به کارنامه فدراسیون مهدی تاج اضافه شود. فاجعه اصلی اینجاست که مسبب این کار نهتنها اخراج نشد و عذرخواهی نکرد، بلکه همچنان دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران است!
با اینکه حقشان نیست در لیگ قهرمانان حضور داشته باشند، اما گلگهر یکی از ۳۲ تیم حاضر در این تورنمنت خواهد بود. این تیم در اولین حضور آسیایی خود با هدایت مهدی رحمتی به میدان خواهد رفت و در گروه B با الجزیره امارات، المحرق بحرین و ارکاداغ ترکمنستان بازی خواهد کرد. سیرجانیها بازیهای خانگی خود را در تاجیکستان برگزار خواهند کرد و این در حالی است که تاجیکها نتوانستند مجوز میزبانی در بازیهای لیگ نخبگان را از AFC بگیرند و فقط حق میزبانی در لیگ قهرمانان را دارند. اولین بازی گلگهر ۲۴ شهریور مقابل الجزیره خواهد بود.