دستگیری ۸۴ کلاهبردار و متخلف کنکوری

جوان آنلاین: سردار حسین امیرلی، با اشاره به اجرای طرح سراسری پلیس فتا برای مقابله با تخلفات و جرایم مرتبط با کنکور سراسری اظهار داشت: این طرح از دو ماه پیش از آغاز کنکور، با هدف پیشگیری، شناسایی و برخورد با جرایم و تخلفات این حوزه در سراسر کشور آغاز شد.

به گزارش مهر، وی افزود: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون، ۸۴ نفر از افرادی که در زمینه کلاهبرداری و تخلفات مرتبط با کنکور فعالیت داشتند، شناسایی و دستگیر شده‌اند.

جانشین رئیس پلیس فتا فراجا درباره اقدامات ویژه این پلیس در زمان برگزاری کنکور گفت: در شب‌های برگزاری کنکور نیز ۲۷ نفر از افرادی که با سوءاستفاده از فضای مجازی اقدام به کلاهبرداری از داوطلبان و خانواده‌های آنان می‌کردند، شناسایی شدند.

سردار امیرلی با تأکید بر تعامل برخط و لحظه‌ای پلیس فتا با سازمان سنجش آموزش کشور ادامه داد: در جریان برگزاری کنکور، دو نفر از افرادی که اقدام به تصویربرداری از سؤالات و آماده‌سازی برای انتشار آن در فضای مجازی کرده بودند، با استفاده از شواهد، مستندات فنی و اقدامات سایبری شناسایی شدند.

وی تصریح کرد: مأموران پلیس فتا پس از احراز تخلف و با هماهنگی مراجع قضایی، در تعامل نزدیک با سازمان سنجش، این افراد را حین ارتکاب تخلف دستگیر کردند. متهمان نیز پس از انجام اقدامات قانونی، برای رسیدگی و طی مراحل قضایی به مراجع ذی‌صلاح تحویل داده شدند.

جانشین رئیس پلیس فتا فراجا خاطرنشان کرد: رصد و پایش فضای مجازی در حوزه کنکور به‌صورت مستمر ادامه دارد و پلیس فتا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی و سایبری و همکاری دستگاه‌های متولی، با هرگونه تلاش برای تصویربرداری، انتشار غیرمجاز سؤالات، کلاهبرداری و اخلال در فرآیند برگزاری کنکور برخورد قانونی خواهد کرد.