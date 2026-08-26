جوان آنلاین: تحولات سال‌های اخیر نشان داده است که امنیت انرژی تنها به حجم ذخایر و ظرفیت تولید وابسته نیست. مسیر‌های انتقال، مراکز فرآورش، پایانه‌های صادراتی و امکان دسترسی به بازار، حلقه‌هایی هستند که تولید زیرزمینی را به جریان واقعی تجارت تبدیل می‌کنند. تمرکز این حلقه‌ها در چند نقطه محدود، باعث می‌شود اختلال در یک گره میانی یا صادراتی پیامد‌هایی فراتر از مرز‌های کشور میزبان داشته باشد. در منطقه خلیج فارس، تنگه هرمز همچنان مسیر اصلی صادرات نفت و گاز کشور‌های تولیدکننده است. امارات متحده عربی برای کاهش این وابستگی، خط انتقال نفت خام ابوظبی یا حبشان– فجیره را ایجاد کرده است؛ مسیری که نفت میدان‌های خشکی ابوظبی را مستقیماً به ساحل دریای عمان می‌رساند. عربستان سعودی نیز در سوی دیگر شبکه، به مجتمع بقیق متکی است؛ بزرگ‌ترین مرکز تثبیت نفت خام جهان که نفت چند میدان بزرگ را پیش از ورود به خطوط لوله و پایانه‌های صادراتی آماده می‌کند. این دو زیرساخت دو نقش متفاوت، اما مکمل دارند. حبشان– فجیره یک مسیر انتقال و صادرات بیرون از تنگه هرمز است؛ درحالی‌که بقیق یک گره فرآورشی در قلب شبکه تولید عربستان به‌شمار می‌رود؛ اولی تاب‌آوری مسیر صادرات را افزایش می‌دهد و دومی استمرار تبدیل نفت استخراج شده به نفت قابل انتقال و صادرات را ممکن می‌کند. در متن پیش‌رو جایگاه فنی، ظرفیت، اجزای عملیاتی و وزن اقتصادی هر زیرساخت بررسی می‌شود و سپس آثار کاهش پایدار ظرفیت قابل‌استفاده در سه سناریوی ۱۰، ۳۰ و ۶۰ درصدی محاسبه می‌شود. در تمام محاسبات، ارزش ناخالص جریان انرژی از زیان تحقق‌یافته، هزینه بازسازی، حاشیه سود و آثار ثانویه اقتصاد کلان تفکیک شده است.

زیرساخت شماره یک: خط حبشان– فجیره و هاب انرژی فجیره امارات

خط انتقال نفت خام ابوظبی که با نام ADCOP یا خط حبشان– فجیره شناخته می‌شود، مهم‌ترین مسیر صادرات نفت امارات به خارج از خلیج فارس است. این خط از مرکز جمع‌آوری نفت خشکی ابوظبی آغاز می‌شود و پس از طی حدود ۴۰۶ کیلومتر به پایانه صادراتی فجیره در ساحل دریای عمان می‌رسد. مالک خط، شرکت ADCOP است که به‌طور کامل در اختیار ADNOC قرار دارد. این مسیر در سال ۲۰۱۲ وارد بهره‌برداری شد و فلسفه اصلی آن کاهش وابستگی صادرات نفت امارات به عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز بود. اداره اطلاعات انرژی آمریکا در گزارش ژوئیه ۲۰۲۶، ظرفیت خط موجود را ۱.۸ میلیون بشکه در روز ثبت کرده است. در کنار آن، خط دومی با ظرفیت ۱.۵ میلیون بشکه در روز از جبل‌الظنه به فجیره در دست ساخت است که هدف‌گذاری شده تا در سال ۲۰۲۷ عملیاتی شود. خط حبشان– فجیره فقط یک لوله انتقال نیست. در انتهای شرقی آن، شبکه‌ای از پایانه صادرات نفت خام، مخازن ذخیره‌سازی، اسکله‌های بارگیری، پالایشگاه‌ها، مراکز تجارت فرآورده و خدمات سوخت‌رسانی دریایی شکل گرفته است. ازاین‌رو ظرفیت واقعی سامانه به سلامت و هماهنگی کل زنجیره- از جمع‌آوری و پمپاژ تا ذخیره، برنامه‌ریزی کشتی و بارگیری- وابسته است. ارزش راهبردی این شبکه زمانی روشن می‌شود که عبور از هرمز با محدودیت روبه‌رو باشد. وجود مسیر زمینی تا دریای عمان به امارات امکان می‌دهد بخشی از صادرات نفت خشکی خود را بیرون از تنگه انجام دهد؛ هرچند تجربه ۲۰۲۶ نشان داد ظرفیت نامی خط لوله به‌تنهایی برای حفظ تولید کافی نیست و محدودیت میدان‌ها، ذخیره‌سازی، عملیات بندری و امنیت کشتیرانی می‌تواند جریان واقعی را پایین‌تر نگه دارد.





جایگاه فجیره در اقتصاد انرژی امارات

امارات در سال ۲۰۲۵ حدود ۳.۸ میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات تولید کرد و در ابتدای ۲۰۲۶ جریان تولید آن نزدیک ۴ میلیون بشکه در روز بود. ظرفیت ۱.۸ میلیون بشکه‌ای خط موجود، در مقیاس اسمی معادل نزدیک به نیمی از تولید ۲۰۲۵ است؛ اما این نسبت نباید با سهم واقعی صادرات فجیره یکسان فرض شود، زیرا جریان روزانه به برنامه تولید، گرید نفت، موجودی مخازن و ظرفیت بارگیری وابسته است. در این بخش جریان تحلیلی ۱.۵ میلیون بشکه در روز را مبنای ارزش‌گذاری قرار می‌دهد. این جریان سالانه معادل ۵۴۷.۵ میلیون بشکه نفت است. با دامنه قیمت ۸۰ تا ۱۰۰ دلار، ارزش ناخالص نفت عبوری در یک سال کامل بین ۴۳.۸ تا ۵۴.۸ میلیارد دلار قرار می‌گیرد. این عدد ارزش جریان نفت است، نه درآمد خالص ADNOC یا دولت امارات. وزن اقتصادی فجیره به نفت خام محدود نیست. ذخیره‌سازی تجاری، اختلاط گریدها، پالایش، بارگیری فرآورده و بانکرینگ برای هزاران شناور، زنجیره‌ای از درآمد‌های بندری و خدماتی ایجاد کرده است؛ بنابراین اختلال در هاب می‌تواند حتی در شرایطی که بخشی از نفت خام از مسیر دیگری منتقل می‌شود، درآمد شرکت‌های مخزن‌دار، کشتیرانی و خدمات دریایی را کاهش دهد. بازار اصلی نفت موربان و دیگر گرید‌های امارات در آسیاست. ترکیب زیر برآورد تحلیلی نویسنده از توزیع جریان ۱.۵ میلیون بشکه‌ای است و نباید به‌عنوان آمار قطعی گمرکی یا برنامه رسمی بارگیری تلقی شود.

وابستگی خریداران آسیایی به فجیره تنها از حجم خرید ناشی نمی‌شود. تحویل موربان در فجیره بخشی از ساختار معاملاتی این گرید و قرارداد‌های آتی فیزیکی است و اختلال در زمان‌بندی بارگیری می‌تواند هزینه جایگزینی گرید، کرایه نفتکش، حق بیمه و مدیریت موجودی پالایشگاه‌های مقصد را افزایش دهد. تجربه بحران ۲۰۲۶ یک محدودیت مهم را آشکار کرد. با وجود فعالیت خط ۱.۸ میلیون بشکه‌ای، تولید نفت و میعانات امارات از حدود ۴ میلیون بشکه در روز در ابتدای سال به میانگین تقریبی ۲.۴ میلیون بشکه در روز در فاصله مارس تا مه کاهش یافت. این داده نشان می‌دهد وجود یک مسیر دورزننده هرمز، تمام محدودیت‌های شبکه تولید و حمل را حذف نمی‌کند؛ ظرفیت عملیاتی باید در سراسر زنجیره در دسترس باشد.

تحلیل و بررسی سناریو‌های اقتصادی اختلال حبشان– فجیره

در این بخش، درصد خسارت به معنای کاهش پایدار جریان قابل‌استفاده سامانه است، نه درصد تخریب فیزیکی تأسیسات. سناریو‌ها بر جریان پایه تحلیلی ۱.۵ میلیون بشکه در روز بنا شده‌اند؛ درحالی‌که ظرفیت رسمی خط موجود ۱.۸ میلیون بشکه در روز است. این تفکیک مانع از آن می‌شود که ظرفیت نامی به‌اشتباه معادل صادرات واقعی فرض شود.

سناریوی نخست: خسارت ۱۰ درصدی

در این سناریو روزانه ۱۵۰ هزار بشکه از جریان پایه خارج می‌شود. اگر اختلال ۲۰ تا ۴۵ روز ادامه یابد، سه تا ۶.۸ میلیون بشکه نفت امکان انتقال از این مسیر را از دست می‌دهد و ارزش ناخالص آن با نفت ۸۰ تا ۱۰۰ دلاری بین ۲۴۰ تا ۶۷۵ میلیون دلار خواهد بود. در کوتاه‌مدت، موجودی مخازن، جابه‌جایی برنامه بارگیری و استفاده از ظرفیت آزاد خط می‌تواند بخشی از افت را جذب کند. ظرفیت ۴۲ میلیون بشکه‌ای ذخیره زیرزمینی روی کاغذ بسیار بزرگ‌تر از این کسری است، اما تمام مخازن خالی، آزاد یا اختصاص‌یافته به یک گرید نیستند و نمی‌توان کل ظرفیت را بافر عملیاتی تلقی کرد. اثر بازار جهانی از نظر حجم محدود است، ولی اهمیت نمادین اختلال در مسیر دورزننده هرمز می‌تواند حق بیمه و هزینه حمل را افزایش دهد. پیامد اصلی در این سطح، کاهش حاشیه اطمینان شبکه و بازنگری خریداران در برنامه موجودی و زمان‌بندی محموله‌هاست.

سناریوی دوم: خسارت ۳۰ درصدی

کاهش ۳۰ درصدی، روزانه ۴۵۰ هزار بشکه از جریان تحلیلی را خارج می‌کند. در دوره ۷۵ تا ۱۶۵ روزه، ۳۳.۸ تا ۷۴.۳ میلیون بشکه نفت انتقال نخواهد یافت و ارزش ناخالص جریان در معرض اختلال بین ۲.۷ تا ۷.۴ میلیارد دلار قرار می‌گیرد. در این سطح، مدیریت صرف بارگیری کافی نیست. کاهش ظرفیت می‌تواند قرارداد‌های نقدی و محموله‌های انعطاف‌پذیر را زودتر از قرارداد‌های بلندمدت تحت فشار قرار دهد. رقابت میان مشتریان برای محموله‌های مطمئن‌تر، اختلاف قیمت گرید‌ها و هزینه جایگزینی را افزایش خواهد داد. اهمیت اقتصادی سناریو از نقش چندگانه فجیره ناشی می‌شود. افت جریان نفت خام می‌تواند گردش مخازن، تعداد عملیات بندری، سوخت‌رسانی دریایی و درآمد خدمات لجستیکی را نیز کاهش دهد. ازاین‌رو زیان اقتصاد محلی و شرکت‌های خدماتی می‌تواند بزرگ‌تر از ارزش مستقیم نفت انتقال‌نیافته باشد. حذف ۴۵۰ هزار بشکه در روز حدود ۰.۴۳ درصد عرضه جهانی مرجع است. در شرایط عادی، بازار قادر به جذب چنین حجمی است، اما اگر اختلال با محدودیت همزمان در هرمز یا دیگر بنادر خلیج فارس همراه شود، اثر ریسک از اثر حجمی پیشی می‌گیرد.

سناریوی سوم: خروج بیش از ۵۰ درصد ظرفیت

برای عددپذیر کردن این سناریو، کاهش ۶۰ درصدی جریان پایه در نظر گرفته شده است. در این وضعیت، روزانه ۹۰۰ هزار بشکه از مسیر خارج می‌شود. با دوره مفروض ۱۶۵ تا ۶۲۰ روز، حجم انتقال‌نیافته بین ۱۴۸.۵ تا ۵۵۸ میلیون بشکه و ارزش ناخالص آن بین ۱۱.۹ تا ۵۵.۸ میلیارد دلار خواهد بود. اختلالی با این مقیاس دیگر محدود به یک عملیات بندری یا نوسان کوتاه‌مدت نیست، حتی اگر بخشی از خط و پایانه فعال بماند، ظرفیت باقی‌مانده ممکن است به‌دلیل محدودیت گرید، مخزن، اسکله، کشتی یا هماهنگی شبکه به‌طور کامل قابل استفاده نباشد. در این سطح، امارات بخش مهمی از مزیت خود برای صادرات بیرون از هرمز را از دست می‌دهد. انتقال بخشی از نفت به جبل‌الظنه، کاهش تولید یا اولویت‌بندی مشتریان محتمل است، اما هر مسیر جایگزین با محدودیت دریایی یا عملیاتی خود روبه‌رو خواهد بود. حذف ۹۰۰ هزار بشکه در روز معادل حدود ۰.۸۶ درصد عرضه جهانی مرجع است. اثر مستقیم حجمی همچنان از شوک‌های بسیار بزرگ تاریخی کوچک‌تر است، ولی هم‌زمانی آن با بحران کشتیرانی می‌تواند قیمت نفت، کرایه و بیمه را به‌صورت غیرخطی افزایش دهد.

جایگاه حبشان- فجیره در معادله تاب‌آوری انرژی

اهمیت سامانه حبشان– فجیره در چهار لایه قابل توضیح است. لایه نخست، جریان مستقیم نفت و درآمد‌های صادراتی ADNOC است. لایه دوم، درآمد‌های منطقه‌ای ذخیره‌سازی، بارگیری، پالایش، تجارت فرآورده و بانکرینگ است. لایه سوم، هزینه سرمایه و اعتبار پروژه‌ای است که با هدف کاهش ریسک هرمز ساخته شده است. لایه چهارم نیز اعتبار ژئوپلیتیکی امارات به‌عنوان دارنده مسیر صادراتی جایگزین است. به همین دلیل، ارزش این زیرساخت فقط برابر با تعداد بشکه‌های عبوری نیست. هر کاهش پایدار ظرفیت می‌تواند همزمان درآمد نفتی، خدمات بندری، هزینه بیمه، تصمیم سرمایه‌گذاران و ارزیابی بازار از تاب‌آوری کل جنوب خلیج فارس را تغییر دهد.



زیرساخت شماره ۲: مجتمع فرآورش نفت بقیق عربستان

مجتمع فرآورش نفت بقیق در استان شرقی عربستان و در حدود ۶۰ کیلومتری جنوب‌غربی ظهران قرار دارد. این مجموعه قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین مرکز فرآورش نفت آرامکو و بزرگ‌ترین تأسیسات تثبیت نفت خام جهان است. نقش اصلی آن تبدیل نفت خروجی میدان‌ها به نفت پایدار، شیرین و قابل انتقال برای ذخیره یا صادرات است. بقیق پالایشگاه به معنای متعارف نیست و نفت را به بنزین یا گازوئیل تبدیل نمی‌کند. در این مجتمع گاز همراه و مایعات گازی جدا می‌شوند، سولفید هیدروژن و ترکیبات نامطلوب کاهش می‌یابند، فشار بخار نفت کنترل می‌شود و نفت خام برای ورود به شبکه خطوط لوله آماده می‌شود. آرامکو بقیق را بزرگ‌ترین کارخانه فرآورش نفت خود معرفی می‌کند و می‌گوید این مجموعه حدود ۵ درصد عرضه نفت جهان و نزدیک به نیمی از تولید روزانه عربستان را تثبیت می‌کند. ظرفیت اسمی مورد استفاده در منابع صنعتی، حدود ۷ میلیون بشکه در روز است؛ بااین‌حال جریان واقعی روزانه تابع سطح تولید عربستان و آرایش میدان‌هاست.

از آنجا که نفت چند میدان بزرگ به این گره متصل است، محدودیت بقیق می‌تواند به عقب شبکه منتقل شود. اگر نفت استخراج‌شده امکان تثبیت و آماده‌سازی نداشته باشد، استفاده از مخزن یا تغییر مسیر تنها برای مدت محدود پاسخ می‌دهد و در نهایت تولید میدان‌ها باید با ظرفیت فرآورش هماهنگ شود.



ارتباط بقیق با شبکه میدان‌ها و صادرات عربستان

بقیق در مرکز شبکه‌ای قرار دارد که میدان‌های خشکی و برخی جریان‌های منتقل‌شده از دیگر مناطق را به پایانه‌های خلیج فارس و خط شرق- غرب متصل می‌کند. جدول زیر نقش عمومی مهم‌ترین اجزای متصل را نشان می‌دهد؛ این جدول بیانگر مسیر‌های عملیاتی کلی است و به معنای عبور دائمی تمام تولید هر میدان از یک آرایش ثابت نیست.

پیچیدگی فنی و تمرکز عملیاتی بقیق

بقیق از چندین قطار فرآورشی، خطوط لوله، مخازن، کمپرسور‌ها و سامانه‌های پشتیبان تشکیل شده است. این یکپارچگی، هزینه انتقال و مدیریت کیفیت گرید‌ها را کاهش می‌دهد و به آرامکو امکان می‌دهد جریان نفت میدان‌های مختلف را هماهنگ کند.

همین تمرکز دو نتیجه متضاد دارد. از یک‌سو، شبکه یکپارچه ارزش بیشتری از هر بشکه نفت استخراج می‌کند و انعطاف صادراتی می‌سازد. از سوی دیگر، محدودیت در خدمات مشترک یا جریان‌های ورودی و خروجی می‌تواند چند واحد را همزمان تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین درصد کاهش ظرفیت باید بر اساس توان قابل‌استفاده کل شبکه سنجیده شود، نه صرفاً تعداد تجهیزات متوقف شده.

جایگاه بقیق در اقتصاد انرژی عربستان و جهان

ظرفیت اسمی ۷ میلیون بشکه در روز، در صورت استفاده کامل، سالانه معادل ۲.۵۵۵ میلیارد بشکه نفت است. با دامنه قیمت تحلیلی ۸۰ تا ۱۰۰ دلار، ارزش ناخالص این جریان بین ۲۰۴.۴ تا ۲۵۵.۵ میلیارد دلار در سال قرار می‌گیرد. این ارزش، درآمد خالص آرامکو یا دولت عربستان نیست و هزینه تولید، سهم بازار داخلی، موجودی و قیمت فروش واقعی را دربر نمی‌گیرد. آرامکو در سال ۲۰۲۵ به‌طور متوسط ۱۰.۷ میلیون بشکه در روز مایعات تولید کرد و قیمت تحقق‌یافته نفت خام آن ۶۹.۲ دلار بود؛ بنابراین دامنه ۸۰ تا ۱۰۰ دلار در این گزارش یک دامنه سناریویی برای مقایسه با گزارش اول است، نه پیش‌بینی قیمت یا رقم فروش تحقق‌یافته شرکت.

اهمیت بقیق در بازار جهانی با یک تجربه واقعی سنجیده شده است. در ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۹، حمله به بقیق و خریص در مجموع ۵.۷ میلیون بشکه در روز از تولید عربستان را موقتاً متوقف کرد. این رقم را نباید به‌طور کامل به بقیق نسبت داد، زیرا دو محل درگیر بودند، اما رخداد نشان داد محدودیت همزمان گره فرآورش و میدان تولیدی چگونه می‌تواند نزدیک به ۵ درصد عرضه جهانی آن زمان را حذف کند. قیمت برنت در نخستین بازگشایی بازار نزدیک ۲۰ درصد جهش کرد. بااین‌حال آرامکو از ذخایر و بازآرایی عرضه استفاده کرد، خریص ظرف ۲۴ ساعت تولید را از سر گرفت، بقیق به‌سرعت به ۲ میلیون بشکه در روز بازگشت و شرکت اعلام کرد هیچ محموله مشتریان لغو نشده است؛ بنابراین شدت واکنش بازار فقط تابع حجم اولیه شوک نیست؛ اعتبار برنامه بازگشت، موجودی و امکان تحویل نیز اهمیت دارد.

استمرار بقیق جریان نقدی آرامکو، درآمد‌های دولت، پرداخت سود و توان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های چشم‌انداز ۲۰۳۰ را پشتیبانی می‌کند. در اختلال‌های کوتاه، افزایش قیمت می‌تواند بخشی از افت حجم را جبران کند، اما در توقف پایدار و بزرگ، اثر حجمی و هزینه بازسازی بر اثر قیمتی غالب می‌شود.



تحلیل و بررسی سناریو‌های اقتصادی اختلال بقیق

سناریو‌ها بر ظرفیت اسمی تحلیلی ۷ میلیون بشکه در روز بنا شده‌اند. خروج ظرفیت فرآورش به معنای کاهش قطعی و برابر تولید یا صادرات نیست، زیرا آرامکو می‌تواند از ذخایر، تغییر آرایش میدان‌ها و دیگر مسیر‌ها استفاده کند. ارقام زیر ابتدا «ظرفیت در معرض خروج» را نشان می‌دهند و سپس حجم و ارزش ناخالص جریان طی دوره مفروض اختلال را محاسبه می‌کنند.



سناریوی نخست: خسارت ۱۰ درصدی

کاهش ۱۰ درصدی ظرفیت، روزانه ۷۰۰ هزار بشکه از توان اسمی فرآورش را خارج می‌کند. در دوره ۱۴ تا ۶۰ روزه، ۹.۸ تا ۴۲ میلیون بشکه ظرفیت فرآورشی در معرض توقف قرار می‌گیرد و ارزش ناخالص آن با قیمت ۸۰ تا ۱۰۰ دلار بین حدود ۰.۸ تا ۴.۲ میلیارد دلار است.

در این سطح، آرامکو می‌تواند با استفاده از ذخایر، تغییر برنامه میدان‌ها و اولویت‌بندی قرارداد‌ها بخش مهمی از اثر را مدیریت کند. تجربه ۲۰۱۹ نشان داد حتی در شوک بزرگ‌تر نیز تحویل مشتریان می‌تواند مدتی از موجودی و انعطاف شبکه پشتیبانی شود.

اثر بازار احتمالاً بیشتر از مسیر ریسک ظاهر می‌شود تا کمبود فیزیکی پایدار. افزایش حق بیمه، رشد نوسان معاملات آتی و احتیاط پالایشگاه‌های خریدار از نخستین واکنش‌هاست. در صورت اعلام برنامه بازگشت معتبر، بخشی از جهش قیمت می‌تواند سریعاً تعدیل شود.

برای اقتصاد عربستان، پیامد اصلی کاهش انعطاف عملیاتی، افزایش هزینه مدیریت شبکه و احتمال تعویق تعمیرات یا تغییر برنامه صادرات است. ارزش اسمی ظرفیت خارج‌شده نباید به‌عنوان زیان قطعی دولت ثبت شود.

سناریوی دوم: خسارت ۳۰ درصدی

در سناریوی ۳۰ درصدی، روزانه ۲.۱ میلیون بشکه ظرفیت فرآورش از دسترس خارج می‌شود. اگر اختلال دو تا هشت ماه ادامه یابد، حجم ظرفیت در معرض توقف بین ۱۲۶ تا ۵۰۴ میلیون بشکه و ارزش ناخالص آن بین ۱۰.۱ تا ۵۰.۴ میلیارد دلار خواهد بود.

این سطح دیگر یک اختلال محدود عملیاتی نیست. آرامکو ناچار می‌شود تولید برخی میدان‌ها را با ظرفیت فرآورش هماهنگ کند، ذخایر را هدفمندتر مصرف کند و قرارداد‌های بلندمدت را بر فروش نقدی مقدم بداند. ظرفیت جایگزین پراکنده می‌تواند بخشی از افت را جبران کند، اما جایگزینی کامل یک گره متمرکز دشوار است.

کاهش ۲.۱ میلیون بشکه‌ای معادل حدود ۲ درصد عرضه جهانی مرجع است. واکنش بازار به طول اختلال، وضعیت ذخایر تجاری و امکان افزایش تولید سایر کشور‌ها وابسته خواهد بود. کشور‌های مصرف‌کننده ممکن است از ذخایر راهبردی استفاده کنند و پالایشگاه‌ها برای گرید جایگزین وارد رقابت شوند.

اثر پایین‌دستی می‌تواند از نفت خام فراتر رود. تغییر گرید خوراک، کرایه طولانی‌تر و محدودیت عرضه می‌تواند قیمت گازوئیل، سوخت جت و خوراک پتروشیمی را افزایش دهد. در عربستان نیز کاهش جریان نقدی آرامکو و درآمد بودجه‌ای بر سرمایه‌گذاری‌های بزرگ فشار وارد می‌کند.

سناریوی سوم: خروج بیش از ۵۰ درصد ظرفیت

نقطه مرجع این سناریو کاهش ۶۰ درصدی ظرفیت است، یعنی روزانه ۴.۲ میلیون بشکه توان فرآورش از مدار خارج می‌شود. در دوره هشت تا ۲۴ ماهه، حجم ظرفیت در معرض توقف بین ۱.۰۰۸ تا ۳.۰۶۶ میلیارد بشکه و ارزش ناخالص آن بین ۸۰.۶ تا ۳۰۶.۶ میلیارد دلار قرار می‌گیرد.

این سقف محاسباتی از کل تولید واقعی برخی دوره‌ها بزرگ‌تر است و به همین دلیل نباید به معنای زیان قطعی برابر با رقم جدول تلقی شود. اثر واقعی به تولید جاری عربستان، سهم نفتی که امکان دورزدن بقیق را دارد، موجودی قابل استفاده و سرعت بازسازی بستگی دارد.

در چنین وضعیتی، ذخایر و تغییر مسیر تنها نقش پل کوتاه‌مدت دارند. اگر ظرفیت فرآورش برای ماه‌ها محدود بماند، تولید میدان‌های متصل باید کاهش یابد و قرارداد‌های صادراتی بازتنظیم شوند. کاهش ۴.۲ میلیون بشکه‌ای معادل حدود ۴ درصد عرضه جهانی مرجع است و از نظر مقیاس در دامنه شوک‌های بزرگ تاریخی قرار می‌گیرد.

بازار ممکن است با آزادسازی ذخایر راهبردی، افزایش تولید دیگر عرضه‌کنندگان و کاهش تقاضا به تعادل تازه برسد؛ اما هزینه این تعادل بالاتر خواهد بود. قیمت سوخت، حمل‌ونقل و تولید صنایع انرژی‌بر افزایش می‌یابد و اثر تورمی به اقتصاد کشور‌های واردکننده منتقل می‌شود.

در داخل عربستان، اثر پایدار بر سود آرامکو، درآمد دولت، توان پرداخت سود سهام و تأمین مالی پروژه‌های چشم‌انداز ۲۰۳۰ ظاهر می‌شود. افزایش قیمت نفت در هفته‌های نخست بخشی از افت حجم را جبران می‌کند، اما در اختلال طولانی و بزرگ، کاهش مقدار فروش غالب خواهد شد.

جایگاه بقیق در معادله تاب‌آوری انرژی

بقیق یک زیرساخت منفرد با کارکرد محدود نیست؛ گره‌ای است که تولید چند میدان را به انتقال و صادرات پیوند می‌دهد. لایه نخست اهمیت آن، جریان مستقیم نفت قابل فرآورش است. لایه دوم، اثر شبکه‌ای بر میدان‌ها، خطوط انتقال و پایانه‌هاست. لایه سوم، نقش آن در درآمد آرامکو و بودجه عربستان است. لایه چهارم نیز اعتبار عربستان به‌عنوان عرضه‌کننده منعطف و قابل اتکای بازار جهانی است.

تجربه ۲۰۱۹ هم آسیب‌پذیری تمرکز و هم توان بازیابی شبکه را نشان داد؛ بنابراین ارزیابی واقع‌بینانه بقیق باید هم مقیاس شوک اولیه و هم ذخایر، مسیر‌های جایگزین و سرعت بازگشت را در نظر بگیرد. ارزش راهبردی بقیق دقیقاً از همین دوگانه ناشی می‌شود: تمرکز بسیار بزرگ جریان نفت در کنار سرمایه‌گذاری گسترده برای حفظ تداوم عرضه.

منابع پایه و یادداشت داده‌ای

۱. اداره اطلاعات انرژی امریکا، گزارش کشور امارات متحده عربی، به‌روزرسانی ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۶.

۲. ADNOC Pipelines، معرفی رسمی شرکت ADCOP و خط انتقال نفت خام ابوظبی به فجیره.

۳. اداره اطلاعات انرژی امریکا، گزارش گلوگاه‌های عبور نفت جهان، ۲۰۲۶.

۴. Saudi Aramco، معرفی رسمی Abqaiq Plants و نقش آن در تثبیت نفت عربستان.

۵. Saudi Aramco، گزارش رخداد بقیق و خریص در ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۹ و گزارش بازیابی تولید.

۶. Saudi Aramco، نتایج عملکرد سال ۲۰۲۵ و گزارش سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶.

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