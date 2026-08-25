جوان آنلاین: در این گزارش ادعا شده است که بازگشت افسران سرویس خارجی و کاهش اقدامات اضطراری در ماموریتهای ایالات متحده در منطقه میتواند از چند روز آینده آغاز شود.
به گزارش ایسنا، سفارتخانههایی که قرار است سطح بالاتری از کارکنان را بازیابی کنند، شامل سفارتخانههای آمریکا در اراضی اشغالی، لبنان، عربستان سعودی، قطر، اردن، عمان، عراق و کویت میشوند.
وزارت امور خارجه آمریکا همچنین در بیانیهای که نیویورک تایمز به نقل از آن منتشر کرد، آورده که «به طور مداوم وضعیت امنیتی در هیاتهای دیپلماتیک خود در سراسر جهان را بررسی میکند.»
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد: «بر اساس جدیدترین ارزیابیها، ما در حال تنظیم وضعیت کارکنان خود در برخی از پستهای خاورمیانه هستیم تا اطمینان حاصل شود که میتوانیم به پیشبرد اهداف سیاست خارجی ایالات متحده ادامه دهیم و در عین حال از ایمنی و امنیت پرسنل خود محافظت کنیم.»
طبق این سند، اولین دیپلماتها به سفارت ایالات متحده در لبنان باز میگردند، اگرچه تعداد کارکنان در آنجا کمتر از سطح کامل خواهد بود. همچنین کارکنان به طور کامل به سفارتخانههای ایالات متحده در اراضی اشغالی، اردن و عمان بازخواهند گشت. سفارتخانههای آمریکا در امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر و لبنان در ابتدا به ۸۵ درصد کارکنان محدود میشوند، در حالی که هیاتهای دیپلماتیک در عراق، کویت و بحرین به ۷۵ درصد محدود میشود.
کاهش کارکنان آمریکایی در منطقه در ماه فوریه آغاز شد، زمانی که واشنگتن در بحبوحه جنگ متجاوزانه علیه ایران، خروج داوطلبانه پرسنل غیر ضروری و اعضای خانواده آنها را از اراضی اشغالی مجاز اعلام کرد.
نیویورک تایمز به نقل از مقامات وزارت امور خارجه آمریکا گزارش میدهد که با وجود مذاکرات متوقفشده بین ایالات متحده و ایران در مورد تمدید آتشبس، جابجایی کارکنان در سفارتخانهها نشاندهنده کاهش تنشها است.