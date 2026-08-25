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تاریخ انتشار: ۰۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۰
بين‌الملل » اخبار كلی

حماس: تخریب مقر آنروا در قدس جنایت جنگی است

حماس جنبش حماس با صدور بیانیه‌ای، جنایت جدید رژیم صهیونیستی در تخریب آژانس آنروا در قدس اشغالی را تداوم ناتوانی جامعه بین‌الملل   در قبال جنایات رژیم صهیونیستی دانست. 

جوان آنلاین: جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد تخریب مرکز آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) در کفر عقب در شمال قدس اشغالی، ادامه تجاوز سازمان‌ یافته و مستمر رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین و تعرضی آشکار به یک نهاد وابسته به سازمان ملل و چالشی علنی در برابر قطعنامه‌های سازمان ملل و معاهدات بین‌المللی است.

این جنبش افزود تداوم ناتوانی جامعه بین‌المللی و سازمان ملل و نبود واکنشی واقعی به جنایت مکرر رژیم صهیونیستی که نشان ‌دهنده بی‌اعتنایی به نظام بین‌المللی است، این رژیم را به ادامه تجاوزات، تحمیل سیاست خشونت آمیز و نقض بیشتر معاهدات و عرف‌های بین‌المللی تشویق می‌کند.

حماس ضمن محکوم کردن این اقدام، از جامعه بین‌المللی و سازمان ملل خواست فورا برای توقف این تجاوزها وارد عمل شده و اقدامات تنبیهی و بازدارنده‌ای علیه رژیم صهیونیستی اتخاذ کنند.

این جنبش همچنین بر مسئولیت جامعه بین‌المللی و سازمان ملل برای حمایت از آنروا و فراهم کردن امکان ادامه فعالیت این آژانس تاکید کرد؛ نهادی که شاهدی بین‌المللی بر مسئله آوارگان فلسطینی و حق قطعی آنان برای بازگشت به خانه‌ها و سرزمین‌هایی است که به دست گروه‌های صهیونیستی به اجبار از آنها کوچانده شدند.

از سوی دیگر دکتر «باسم نعیم»، عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس تاکید کرد تخریب مقر آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی «آنروا» در قدس به دست دولت نتانیاهو، جنایت جنگی و نقض آشکار قوانین بین‌المللی است.

وی افزود این اقدام «آب دهان انداختن» به صورت جامعه بین‌المللی از سوی گروهی سرکش و بیمار است که طی دهه‌ها برای خود مصونیت از هرگونه مجازات تضمین کرده‌اند.

باسم نعیم تاکید کرد نبود اقدامات تنبیهی عملی علیه رژیم صهیونیستی و اکتفا به صدور بیانیه‌های محکومیت و اظهارنظرهای لفظی، به معنای همدستی با این جنایت است.

برچسب ها: حماس ، جنگ غزه ، اسرائیل 
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