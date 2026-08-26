کد خبر: 1376067
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۴:۰۰
ايران » فرهنگی

معماران بین‌المللی «یادمان میناب» را طراحی می‌کنند

1 فراخوان جهانی «معماری فراتر از تسلی، برای صلح و زندگی» معماران ایرانی و خارجی را برای ثبت یادمان ۱۲۰ شهید دانش‌آموز دعوت کرد
 محمدرضا هادیلو

جوان آنلاین: فراخوان مسابقه بین‌المللی طراحی منظر و یادمان گلزار شهدای میناب با عنوان «معماری فراتر از تسلی، برای صلح و زندگی» رسماً کلید خورد. رویدادی که به دنبال تبدیل ۸هزار مترمربع از مزار ۱۲۰شهید دانش‌آموز و دیگر جان‌باختگان این حادثه به فضایی زنده برای روایتگری تاریخی و پیوند حافظه جمعی ایران با وجدان جهانی است. این مسابقه به همت آستان قدس رضوی و در چارچوب ضوابط شورای عالی معماری کشور، به شش‌زبان بین‌المللی برگزار می‌شود تا معماران و طراحان سراسر جهان در فرایندی ۱۰هفته‌ای، مفهومی ماندگار از پیوند سوگ، ایستادگی و تداوم زندگی را خلق کنند. 
 
نشست خبری مسابقه بین‌المللی طراحی منظر و فضای یادمانی گلزار شهدای میناب در موزه ملی ملک برگزار شد تا جزئیات رویدادی تشریح شود که فراتر از ساخت یک سازه کالبدی، روایتگر یک تراژدی انسانی است. 
سعید مهرپویا، مدیر مسابقه بین‌المللی طراحی منظر و فضای یادمانی گلزار شهدای میناب، در این نشست با اشاره به روند شکل‌گیری پروژه گفت: «به دنبال دستور تولیت آستان قدس رضوی مبنی بر ضرورت ساماندهی مزار شهدای میناب، این مسئولیت به بنده محول شد. پس از ماه‌ها بررسی کارشناسی و زیارت میدانی از این مکان که فضایی بسیار متأثرکننده، اما شکل‌نیافته داشت، تصمیم گرفتیم به جای یک مداخله محدود عمرانی، فراخوان بین‌المللی طراحی منظر و فضای یادمانی را منتشر کنیم.»
سعید مهرپویا با تأکید بر پیشینه حقوقی اجرای مسابقات در پروژه‌های عمومی افزود: «طبق رهنمود‌های شورای عالی معماری کشور، طرح‌هایی که دارای اثرگذاری عمیق اجتماعی هستند یا کارفرمای دولتی و عمومی دارند، باید از مسیر مسابقه بگذزند تا بستر بهره‌مندی از حداکثر ظرفیت نخبگانی و معماران حرفه‌ای فراهم شود.»

 چهار حلقه در پیوند یادمان
مدیر مسابقه با ترسیم افق جامع این طرح اظهار داشت: «در برنامه کلی یادمان، چهار حلقه ساختاری مورد توجه قرار دارد؛ نخست، ساختمان مدرسه که شاهد عینی این واقعه بوده است؛ دوم، آرامستان و مزار شهدای گرانقدر؛ سوم، یادمان‌هایی که در سراسر کشور و نقاط مختلف جهان به پاسداشت این قربانیان برپا خواهد شد و در نهایت، ساخت هشت مدرسه به نام و یاد شهدای میناب.»
مهرپویا با متمایز دانستن ویژگی‌های اجتماعی و انسانی آرامستان میناب تصریح کرد: «طبق مستندات و بررسی‌های تاریخی، هیچ نقطه‌ای از جهان نمونه‌ای مشابه این آرامستان ندارد؛ جایی که ۱۲۰دانش‌آموز خردسال در یک فاجعه جان باخته و در کنار یکدیگر آرام گرفته‌اند. این زمین امروز امتداد خانه خانواده‌های داغدار است. مادران و پدرانی که هر روز ساعت‌ها در کنار مزار فرزندان‌شان می‌نشینند و با یکدیگر به مرور خاطرات می‌پردازند.»
وی به روایت‌های جانسوز این رویداد از جمله فداکاری پزشک و داروسازی که در موج دوم حادثه به شهادت رسیدند و پیکر جاویدالاثر شهید ماکان نصیری اشاره کرد و گفت: «فاجعه در چند ثانیه رخ می‌دهد، اما آثار روحی و اجتماعی آن دهه‌ها بر پیکر جامعه باقی می‌ماند؛ وظیفه این مسابقه بازتاب دادن همین پیوستگی تاریخی و انسانی است.»

 رسالت معمار در روایتگری سوگ
مهرپویا مساحت محدوده طراحی را حدود ۸ هزار مترمربع اعلام کرد و افزود: «نگاه ما عبور از ساخت یک المان صلب و تبدیل زمین به عرصه‌ای برای بازخوانی حقیقت، درد و رنج خانواده‌ها و زخم‌های تاریخی کشور است. معمار در این رویداد یک سازنده صِرف نیست، بلکه باید راوی صلح‌طلبی و ایستادگی ملتی باشد که هرگز آغازگر جنگ نبوده است.»
وی درباره ابعاد بین‌المللی این فراخوان گفت: «فراخوان رسمی مسابقه به شش‌زبان انگلیسی، عربی، روسی، چینی، اسپانیایی و فرانسوی منتشر شده و پایگاه اینترنتی مسابقه به نشانی minabmemorial. ir اسناد، مدارک و گفت‌و‌گو‌های تصویری با بازماندگان را در دسترس طراحان جهان قرار داده است.»

 داوری تخصصی و جوایز برگزیدگان
مدیر این رویداد فرهنگی و معماری با اشاره به سازوکار داوری تشریح کرد: «مجموع ۴/۲ میلیارد تومان جایزه نقدی برای این مسابقه در نظر گرفته شده که به ۵ طرح برگزیده اول تعلق می‌گیرد و از هشت‌طرح شایسته نیز تقدیر خواهد شد. در مرحله نهایی، ۱۳اثر از منظر فنی و مفهومی سنجیده می‌شوند.»
وی اضافه کرد: «رویکرد داوری کاملاً چندرشته‌ای است و در کنار معماران تراز اول بین‌المللی، از چهره‌های برجسته سینما، موسیقی، هنر‌های تجسمی و جامعه‌شناسان برای ارزیابی لایه‌های معنایی آثار دعوت خواهد شد. همچنین کتاب مستند مسابقه چاپ شده و نمایشگاه آثار منتخب در شهر‌های تهران، مشهد و میناب برپا می‌شود.»
مهرپویا در خصوص جدول زمان‌بندی مسابقه خاطرنشان کرد: «ثبت‌نام رسمی از هفته آینده در وب‌سایت آغاز می‌شود؛ رقابت طراحان ۱۰هفته به طول می‌انجامد، داوری طرح‌ها ظرف ۱۰روز صورت خواهد گرفت و نتایج نهایی همراه با آیین اختتامیه در اوایل آذرماه اعلام می‌شود تا گلزار شهدای میناب به پایگاهی ماندگار برای صلح، مقاومت و ثبت در حافظه تاریخی جهان تبدیل شود.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: میناب ، همایش ، شهدا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

هدایت تحصیلی در مدارس سمپاد صرفاً به انتخاب رشته محدود نمی‌شود

محمدنژاد با شکست آمریکا قهرمان سنگین وزن جوانان جهان شد

واکنش‌ها به «تحریم‌های اقتصادی خفه‌کننده» ترامپ

آلمان: امکان اعمال تحریم‌های جدید علیه اسرائیل قابل بررسی است

ملت ایران هرگز خیانت‌های فرانسه را فراموش نمی‌کند!

ناامیدی ترامپ؛ پشت پرده تهدید‌های مکرر علیه ایران

تنش تل‌آویو و آنکارا به مدیترانه کشیده شد؛ نگرانی از حضور دریایی ترکیه در سوریه

شورش «سرگرد جانسون» در ارتش تروریستی آمریکا

جنبش حماس عملیات در کرانه باختری را تبریک گفت 

ترامپ هیچ برگ برنده‌ای ندارد!

انتفاضه سوم در‌های کرانه باختری را می‌کوبد

اردبیل در مسیر توسعه گردشگری خارجی 

نظامی آمریکایی: ترامپ شکست‌خورده است!

جنگ با ایران یک اشتباه راهبردی بود!

فرودگاه نجران و پالایشگاه آرامکو را هدف قرار دادیم

خطابه آقای خاتمی فاقد حداقل عقلانیت بود

سردار کارگر: بی‌حجابی و ولنگاری نتیجه ترک فعل دستگاه‌های مسئول است

ترامپ فاسدترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا است!

کنکور ۱۴۰۵ در ایستگاه پایانی/ آزمون گروه‌های ریاضی و انسانی برگزار شد

اگر دنبال پایان جنگ نباشند چه؟!

سرپرست وزارت دفاع: میدان جای خوبی برای آزمون سامانه‌های جدید خواهد بود

پیوند خانه و مسجد بچه‌ها را رشد می‌دهد

گرمای طاقت فرسا ۱۴ هزار آلمانی را به کام مرگ فرستاد

حمله نهایی به محاسبه دولتمردان ایران!

شورا‌های عالی نباید در امور اجرایی دانشگاه‌ها دخالت کنند

۵ علامت مهم سکته مغزی

منتظری: نیازمند تحول اساسی در صدور احکام طلاق هستیم

بارسلونا مهاجم می‌خواهد

تأمین برق صنایع باید با اولویت حفظ تولید و اشتغال دنبال شود

افزایش نگرانی‌ها از اقدامات مداخله‌جویانه ترامپ در انتخابات پیش‌رو

پول داریم یا نداریم؟ روایت دوگانه از دخل ارزی

جنگ اقتصادی کنید محکم می‌خورید!

حسام‌الدین سراج «بهار دلشکسته» را برای رهبر شهید خواند 

جنایت خانوادگی بر سر ناتوانی در تأمین داروی سرطان مادر 

رئیس مجلس به کربلا رسید

برای شرف داشته‌ حمزه غالبی و دیگران

۱/۴ میلیارد دلار به ذخایر اسکناس بانک مرکزی اضافه شد

۵ آزمون علوم پزشکی با حضور ۲ هزار و ۲۰۰ نفر برگزار شد

چرا نتانیاهو دیوانه شده است؟

توافق افغانستان و بلاروس برای توسعه همکاری‌های کشاورزی و صنعتی

یکپارچه باشیم محاصره دریا را می‌شکنیم

عاصم با «تفاهم با امتیاز بیشتر» امروز می‌آید 

‌آن‌هایی که برای «صف» تصمیم می‌گیرند صف را دیده‌اند؟ 

قرارگاه ویژه پلیس علیه تراستی‌ها تشکیل شد

انتخابات فلسطین؛ آزمونی برای پایان اختلافات و بازسازی ساختار سیاسی

زنجان از معبر گردشگری تا مقصد ماندگار

دولت باید حکمرانی خودرو را یکپارچه کند 

هالیوود مروج دنیای بدون خدا و ابرقهرمانان

نظم جدید منطقه بدون دخالت بیگانگان

هر نفر فقط ۱۰ حساب بانکی!

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ حسینی شدن را از حضرت آقا آموختیم
توهم پناه عاطفی در چت‌جی‌پی‌تی
دومین ضربه به خانه مردمان جنگ‌زده!
سفر قسطی با بهره بانکی!/  «سفر کارت» رونمایی می‌شود 
حمله نهایی به محاسبه دولتمردان ایران!
جمعیت بر لبه پرتگاه 
فوتبال شیوخ سقف آرزوی فوتبالیست ایرانی! 
نظری به تاریخ عراق/ آثار تمدن‌سازی پیامبران سانسور شده است
ماجرای ۱۲ ساعتی که شهید صدری را آسمانی کرد
داستان پلیسی کارآگاه نادری (براساس پرونده‌ای واقعی)/ شلیک در ساعت ۷:۱۰ دقیقه 
برای شرف داشته‌ حمزه غالبی و دیگران
«شاه‌نشین» ۵ میلیونی بدعتی تازه برای طبقاتی کردن تئاتر 
۳ راهکار علاج صنعت محتضر خودرو 
پول داریم یا نداریم؟ روایت دوگانه از دخل ارزی
کالبدشکافی یک روایت متفاوت/ «کافه جلبک» داستان آدم‌های بااراده است
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار