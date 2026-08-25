کد خبر: 1376062
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۰
بين‌الملل » اخبار كلی

واکنش قطر به تحریم های آمریکا علیه ایران

ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت: تحریم‌های آمریکا علیه ایران یکجانبه است و ما از تلاش‌های میانجیگرانه برای حل بحران حمایت می‌کنیم.

جوان آنلاین: ماجد الانصاری سخنگوی وزارت امور خارجه قطر گفت: تلاش‌های ما برای تضمین بازگشت و ازسرگیری مذاکرات میان آمریکا و ایران ادامه دارد. تحریم‌های آمریکا علیه ایران یکجانبه است و ما از تلاش‌های میانجیگرانه برای حل بحران حمایت می‌کنیم. قطر به تلاش هایش برای میانجی گری میان آمریکا و ایران ادامه می دهد اما تحولی جدیدی در این پرونده رخ نداده است.

به گزارش مهر، وی افزود: ما از روز اول تأکید کرده‌ایم که هرگونه تشدید تنش در منطقه، پیامدهایی در سراسر منطقه و کل جهان خواهد داشت.

سخنگوی وزارت خارجه قطر بدون اشاره به اقدامات بی ثبات کننده آمریکا و تجاوزگری آن علیه ایران گفت: وضعیت تنگه هرمز باید به قبل از بحران بازگردد و ما بر ضرورت آزادی دریانوردی در آن تأکید داریم.ایران تنگه هرمز را به شیوه‌ای بسته است که آزادی دریانوردی تصریح شده در قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه کشورهای منطقه گفت: اگر اسرائیل می‌خواهد بخشی از منطقه شود، باید به تعهدات خود عمل کند. باید به اسرائیل فشار وارد شود تا طرح پیشنهادی ترامپ در مورد غزه را اجرا کند. ما تلاش‌های خود را با جامعه بین‌المللی برای مقابله با خشونت‌های اسرائیل در کرانه باختری هماهنگ می‌کنیم.

سخنگوی وزارت خارجه قطر بدون اشاره به تجاوزها و اقدامات ددمنشانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و درحالی که ایران همواره اعلام کرده است که پایگاههای آمریکایی در منطقه که از آنها به ایران حمله می شود را هدف قرار می دهد، گفت: ما تلاش ایران برای کشاندن کشورهای منطقه به درگیری، هر زمان که توسط طرف ثالثی مورد حمله قرار می‌گیرد، را رد می‌کنیم!

وی از هماهنگی کامل میان شیخ نشینان برای مقابله با سناریوهای مختلف تشدید تنش نیز سخن گفت و افزود: نیروهای مسلح و تمام نهادهای ما در قطر آماده پاسخگویی به هرگونه تهدید از سوی هر طرفی هستند.

سخنگوی وزارت امور خارجه قطر در ادامه تصریح کرد: قطر از تصمیم دولت آمریکا برای حذف نام سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم استقبال می‌کند.

الانصای اظهار داشت: ارتباط با همه طرف‌ها ادامه دارد و هرگونه تشدید تنش، پیامدهای بیشتری برای منطقه و جهان خواهد داشت. اولویت، دستیابی به توافق بین طرف‌های مختلف است و قطر از هیچ طرفی علیه طرف دیگر حمایت نمی‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه قطر اظهار داشت که کشورهای حوزه خلیج فارس از دستیابی به یک راه حل مسالمت آمیز برای بحران بین آمریک و ایران حمایت می کنند.

برچسب ها: ماجد الانصاری ، تحریم علیه ایران ، آمریکا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

هدایت تحصیلی در مدارس سمپاد صرفاً به انتخاب رشته محدود نمی‌شود

انتصابات جدید در قوه قضاییه اعلام شد

محمدنژاد با شکست آمریکا قهرمان سنگین وزن جوانان جهان شد

واکنش‌ها به «تحریم‌های اقتصادی خفه‌کننده» ترامپ

ملت ایران هرگز خیانت‌های فرانسه را فراموش نمی‌کند!

ناامیدی ترامپ؛ پشت پرده تهدید‌های مکرر علیه ایران

تنش تل‌آویو و آنکارا به مدیترانه کشیده شد؛ نگرانی از حضور دریایی ترکیه در سوریه

ترامپ هیچ برگ برنده‌ای ندارد!

جنبش حماس عملیات در کرانه باختری را تبریک گفت 

انتفاضه سوم در‌های کرانه باختری را می‌کوبد

اصلاحات بنزینی به نفع کشور و ملت خواهد شد

«عهد ما انتقام» در چهلمین روز خاکسپاری امام شهید

اردبیل در مسیر توسعه گردشگری خارجی 

نظامی آمریکایی: ترامپ شکست‌خورده است!

ایران تاب‌آور در مصاف زنجیره‌های راهبردی

کارنامه فاجعه‌بار ترامپ در غرب آسیا

مهندسی معکوس؛ جنگی که پس از پایان نبرد آغاز می‌شود

جنگ با ایران یک اشتباه راهبردی بود!

آلمان: امکان اعمال تحریم‌های جدید علیه اسرائیل قابل بررسی است

فرودگاه نجران و پالایشگاه آرامکو را هدف قرار دادیم

سردار کارگر: بی‌حجابی و ولنگاری نتیجه ترک فعل دستگاه‌های مسئول است

غریب آبادی: توهم ترامپ دریاره تنگه هرمز را اصلاح می‌کنیم

ترامپ فاسدترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا است!

خطابه آقای خاتمی فاقد حداقل عقلانیت بود

اگر دنبال پایان جنگ نباشند چه؟!

کنکور ۱۴۰۵ در ایستگاه پایانی/ آزمون گروه‌های ریاضی و انسانی برگزار شد

نوبت حل مسائل

گرمای طاقت فرسا ۱۴ هزار آلمانی را به کام مرگ فرستاد

پیوند خانه و مسجد بچه‌ها را رشد می‌دهد

شورا‌های عالی نباید در امور اجرایی دانشگاه‌ها دخالت کنند

تأمین برق صنایع باید با اولویت حفظ تولید و اشتغال دنبال شود

بارسلونا مهاجم می‌خواهد

سرپرست وزارت دفاع: میدان جای خوبی برای آزمون سامانه‌های جدید خواهد بود

حسد همچون شراره‌ای اعمال نیک آدم را می‌سوزاند

۵ علامت مهم سکته مغزی

رئیس مجلس به کربلا رسید

جنگ اقتصادی کنید محکم می‌خورید!

معلم اثرگذار فقط در کلاس موفق نیست

‌متهم: آن‌قدر مست بودم که نمی‌دانم چه شد!

حسام‌الدین سراج «بهار دلشکسته» را برای رهبر شهید خواند 

توافق افغانستان و بلاروس برای توسعه همکاری‌های کشاورزی و صنعتی

۵ آزمون علوم پزشکی با حضور ۲ هزار و ۲۰۰ نفر برگزار شد

پول داریم یا نداریم؟ روایت دوگانه از دخل ارزی

یکپارچه باشیم محاصره دریا را می‌شکنیم

جنایت خانوادگی بر سر ناتوانی در تأمین داروی سرطان مادر 

گردشگری گلستان با ظرفیت و بی‌برنامه

عاصم با «تفاهم با امتیاز بیشتر» امروز می‌آید 

۱/۴ میلیارد دلار به ذخایر اسکناس بانک مرکزی اضافه شد

زنجان از معبر گردشگری تا مقصد ماندگار

نظم جدید منطقه بدون دخالت بیگانگان

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ حسینی شدن را از حضرت آقا آموختیم
توهم پناه عاطفی در چت‌جی‌پی‌تی
دومین ضربه به خانه مردمان جنگ‌زده!
سفر قسطی با بهره بانکی!/  «سفر کارت» رونمایی می‌شود 
حمله نهایی به محاسبه دولتمردان ایران!
جمعیت بر لبه پرتگاه 
فوتبال شیوخ سقف آرزوی فوتبالیست ایرانی! 
نظری به تاریخ عراق/ آثار تمدن‌سازی پیامبران سانسور شده است
ماجرای ۱۲ ساعتی که شهید صدری را آسمانی کرد
داستان پلیسی کارآگاه نادری (براساس پرونده‌ای واقعی)/ شلیک در ساعت ۷:۱۰ دقیقه 
برای شرف داشته‌ حمزه غالبی و دیگران
«شاه‌نشین» ۵ میلیونی بدعتی تازه برای طبقاتی کردن تئاتر 
۳ راهکار علاج صنعت محتضر خودرو 
پول داریم یا نداریم؟ روایت دوگانه از دخل ارزی
کالبدشکافی یک روایت متفاوت/ «کافه جلبک» داستان آدم‌های بااراده است
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار