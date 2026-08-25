واکنش قطر به تحریم های آمریکا علیه ایران

جوان آنلاین: ماجد الانصاری سخنگوی وزارت امور خارجه قطر گفت: تلاش‌های ما برای تضمین بازگشت و ازسرگیری مذاکرات میان آمریکا و ایران ادامه دارد. تحریم‌های آمریکا علیه ایران یکجانبه است و ما از تلاش‌های میانجیگرانه برای حل بحران حمایت می‌کنیم. قطر به تلاش هایش برای میانجی گری میان آمریکا و ایران ادامه می دهد اما تحولی جدیدی در این پرونده رخ نداده است.

به گزارش مهر، وی افزود: ما از روز اول تأکید کرده‌ایم که هرگونه تشدید تنش در منطقه، پیامدهایی در سراسر منطقه و کل جهان خواهد داشت.

سخنگوی وزارت خارجه قطر بدون اشاره به اقدامات بی ثبات کننده آمریکا و تجاوزگری آن علیه ایران گفت: وضعیت تنگه هرمز باید به قبل از بحران بازگردد و ما بر ضرورت آزادی دریانوردی در آن تأکید داریم.ایران تنگه هرمز را به شیوه‌ای بسته است که آزادی دریانوردی تصریح شده در قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه کشورهای منطقه گفت: اگر اسرائیل می‌خواهد بخشی از منطقه شود، باید به تعهدات خود عمل کند. باید به اسرائیل فشار وارد شود تا طرح پیشنهادی ترامپ در مورد غزه را اجرا کند. ما تلاش‌های خود را با جامعه بین‌المللی برای مقابله با خشونت‌های اسرائیل در کرانه باختری هماهنگ می‌کنیم.

سخنگوی وزارت خارجه قطر بدون اشاره به تجاوزها و اقدامات ددمنشانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و درحالی که ایران همواره اعلام کرده است که پایگاههای آمریکایی در منطقه که از آنها به ایران حمله می شود را هدف قرار می دهد، گفت: ما تلاش ایران برای کشاندن کشورهای منطقه به درگیری، هر زمان که توسط طرف ثالثی مورد حمله قرار می‌گیرد، را رد می‌کنیم!

وی از هماهنگی کامل میان شیخ نشینان برای مقابله با سناریوهای مختلف تشدید تنش نیز سخن گفت و افزود: نیروهای مسلح و تمام نهادهای ما در قطر آماده پاسخگویی به هرگونه تهدید از سوی هر طرفی هستند.

سخنگوی وزارت امور خارجه قطر در ادامه تصریح کرد: قطر از تصمیم دولت آمریکا برای حذف نام سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم استقبال می‌کند.

الانصای اظهار داشت: ارتباط با همه طرف‌ها ادامه دارد و هرگونه تشدید تنش، پیامدهای بیشتری برای منطقه و جهان خواهد داشت. اولویت، دستیابی به توافق بین طرف‌های مختلف است و قطر از هیچ طرفی علیه طرف دیگر حمایت نمی‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه قطر اظهار داشت که کشورهای حوزه خلیج فارس از دستیابی به یک راه حل مسالمت آمیز برای بحران بین آمریک و ایران حمایت می کنند.