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تاریخ انتشار: ۰۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۰
بين‌الملل » اخبار كلی

رژیم صهیونیستی تخلیه مرکز آنروا در قدس را آغاز کرد 

قق وزیر امنیت رژیم صهیونیستی از تخلیه مرکز آنروا در قدس اشغالی خبر داده و نظامیان ارتش صهیونیستی نیز موسسه بین المللی اردوگاه قلندیا را به محاصره خود در آوردند. 

جوان آنلاین: استانداری قدس با صدور بیانیه ای اعلام کرد که نظامیان ارتش صهیونیستی اطراف «موسسه قلندیا» در اردوگاه قلندیا در شمال قدس اشغالی را محاصره کرده و از نیروهای حفاظت خصوصی این موسسه خواسته‌اند درهای آن را باز کنند.

نیروهای رژیم صهیونیستی از صبح امروز با اعزام گسترده نیرو و تجهیزات نظامی به اردوگاه «قلندیا» در شمال قدس اشغالی یورش بردند و یک اتوبوس حامل نظامیان نیز وارد ورودی این اردوگاه شد.

منابع محلی اعلام کردند یک مقام اسرائیلی به همراه نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی وارد «موسسه قلندیا» وابسته به آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی «آنروا» در این اردوگاه شد.

همزمان نظامیان اشغالگر در منطقه «کفر عقب» در شمال قدس اشغالی، در نزدیکی دیوار حائل، اخطارهای تخریب میان ساکنان فلسطینی توزیع کردند.

در جریان ادامه این یورش، نیروهای رژیم صهیونیستی یک خودروی آمبولانس را نیز در اردوگاه قلندیا متوقف و برای مدتی در محل نگه داشتند.

به گفته منابع عبری زبان ارتش صهیونیستی، صبح امروز مجتمع وابسته به آنروا در شهرک کفر عقب را تخلیه کرده‌اند؛ اقدامی که در چارچوب کارزار مستمر علیه مراکز و موسسات آنروا در قدس اشغالی صورت گرفته است.

«مالینوفسکی»، عضو کنست رژیم صهیونیستی ابراز اطمینان کرد که رژیم صیونیستی کنترل مرکز آنروا در شهر کفر عقب را در اختیار خواهد گرفت. وی افزود که نیروهای رژیم صهیونیستی با همکاری پیمانکاران شهرداری قدس، عملیات تخلیه مجتمع آنروا در نزدیکی قدس را آغاز کرده‌اند.

از سوی دیگر «ایتمار بن‌گویر»، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، اعلام کرد نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی از صبح امروز عملیات تخلیه آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی «آنروا» از مقر آن در منطقه «کفر عقب» در قدس اشغالی را آغاز کرده‌اند.

وی با تکرار ادعاهای رژیم صهیونیستی علیه این نهاد سازمان ملل، مدعی شد کارکنان آنروا در حوادث ۷ اکتبر مشارکت داشته‌اند. این وزیر اشغالگر صهیونیستی مدعی شد که آنروا جایی در قدس و دیگر اراضی اشغالی ندارد.

در همین رابطه استانداری قدس اعلام کرد که آنروا در این شهر به خاطر تجاوزات و اقدامات دشمن صهیونیستی با کاهش خدمات‌رسانی مواجه است. این مرکز تصریح کرد که اقدامات خصمانه دشمن صهیونیستی علیه آنروا یک جنایت جنگی به شمار می‌رود.

این نهاد دولتی ابراز امیدواری کرد که سازمان‌های بین‌المللی به وظایف و نقش‌آفرینی خود در قبال آوارگان فلسطینی در سایه تجاوزات دشمن صهیونیستی عمل کنند. بر اساس این بیانیه هدف دشمن صهیونیستی از انجام عملیات تخلیه در نزدیکی قلندیا در قدس ایجاد یک کانون شهرک‌نشینی است.

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، اسرائیل ، قدس
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