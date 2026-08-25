کد خبر: 1376058
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۷
اقتصاد » اخبار کلی

جهش ۱۲۳ هزار واحدی بورس؛ شاخص از ۶.۲ میلیون واحد گذشت

بورس بازار سرمایه در چهارمین روز معاملاتی هفته با تقویت محسوس تقاضا و ورود شاخص کل به کانال ۶.۲ میلیون واحد، روز صعودی را پشت سر گذاشت؛ به ‌طوری که شاخص کل بورس تهران بیش از ۱۲۳ هزار واحد رشد کرد.

جوان آنلاین: هم ‌زمان شاخص هم‌ وزن نیز افزایش قابل توجهی را ثبت کرد. به اعتقاد کارشناسان رشد نرخ ارز و افزایش انتظارات تورمی از جمله عواملی بود که در معاملات امروز به تقویت سمت تقاضا کمک کرد.

به گزارش ایسنا، معاملات بازار سرمایه امروز سه‌ شنبه در حالی دنبال شد که جریان تقاضا نسبت به روزهای گذشته تقویت شد و بخش قابل توجهی از نمادهای بازار در محدوده مثبت معامله شدند. در نتیجه این روند، شاخص کل بورس تهران با رشد ۱۲۳ هزار و ۹۲۱ واحدی، معادل حدود ۲ درصد، به سطح ۶ میلیون و ۲۲۳ هزار واحد رسید و وارد کانال ۶.۲ میلیون واحدی شد.

شاخص کل هم ‌وزن نیز هم‌جهت با شاخص کل حرکت کرد و با افزایش ۲۵ هزار واحدی به ارتفاع یک میلیون و ۷۶۵ هزار واحد رسید.

رشد هم ‌زمان شاخص هم ‌وزن نشان می‌دهد که روند مثبت امروز تنها به چند نماد بزرگ و شاخص‌ساز محدود نبوده و دامنه تقاضا در بخش‌های مختلف بازار گسترده‌ تر شده است.

داده‌های معاملاتی امروز نیز از قرار گرفتن حدود ۸۷ درصد بازار در محدوده مثبت حکایت دارد.
تقویت ارزش معاملات

در جریان معاملات امروز، حدود ۸۲۰ هزار فقره معامله در بازار سهام انجام شد و ارزش معاملات به نزدیکی ۳۶ هزار میلیارد تومان رسید. بر اساس داده‌های منتشرشده، ارزش معاملات سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی حدود ۳۵.۹ هزار میلیارد تومان بوده است.

از سوی دیگر، ورود نقدینگی حقیقی نیز از نکات قابل توجه معاملات امروز بود و حدود ۳.۳ هزار میلیارد تومان پول حقیقی به سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی وارد شد؛ موضوعی که در کنار رشد شاخص‌ها، نشانه‌ای از افزایش مشارکت خریداران در بازار محسوب می‌شود.
نمادهای شاخص‌ساز در کانون توجه

در بورس تهران، نمادهای فملی، فارس، شپنا، شبندر، شستا، تاپیکو و شتران از جمله نمادهای اثرگذار بر روند شاخص بودند. در این میان، حضور نمادهای بزرگ فلزی، پالایشی و هلدینگ‌ها در میان نمادهای اثرگذار، بیانگر آن است که بخش مهمی از رشد شاخص کل از سوی شرکت‌های بزرگ بازار رقم خورده است.

رشد نرخ ارز و افزایش انتظارات تورمی نیز در معاملات امروز مورد توجه فعالان بازار قرار داشت. افزایش نرخ ارز معمولا از مسیر افزایش ارزش ریالی درآمد و دارایی شرکت‌های صادرات‌محور و همچنین تغییر انتظارات سرمایه‌گذاران، بر تقاضای سهام اثر می‌گذارد. گزارش‌های بازار نیز رشد دلار و افزایش انتظارات تورمی را از محرک‌های مهم تقاضای امروز عنوان کرده‌اند.

فرابورس هم سبزپوش شد

در فرابورس ایران نیز معاملات امروز هم‌جهت با بورس تهران دنبال شد. شاخص کل فرابورس با رشد ۶۸۳ واحدی به رقم ۴۹ هزار و ۷۱۰ واحد رسید.

در این بازار همچنین ۵۲۰ هزار و ۹۱۰ فقره معامله انجام شد. نمادهای کگهر، مارون، فزر، آریا، سامان، شرانل و بپاس از جمله نمادهای اثرگذار بر شاخص فرابورس بودند.

به این ترتیب، بازار سرمایه در پایان معاملات امروز تصویری از تقویت هم‌زمان شاخص‌ها، افزایش ارزش معاملات و ورود نقدینگی حقیقی ارائه کرد. عبور شاخص کل از مرز ۶.۲ میلیون واحد در کنار رشد شاخص هم‌ وزن، نشان می‌دهد که سمت تقاضا در معاملات امروز دست بالا را داشته است؛ با این حال، تداوم این روند در روزهای آینده به وضعیت نرخ ارز، انتظارات تورمی، جریان ورود و خروج نقدینگی و تحولات اقتصادی و سیاسی بستگی خواهد داشت.  

برچسب ها: رشد بورس ، شاخص بورس ، تحلیل بورس
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

هدایت تحصیلی در مدارس سمپاد صرفاً به انتخاب رشته محدود نمی‌شود

انتصابات جدید در قوه قضاییه اعلام شد

محمدنژاد با شکست آمریکا قهرمان سنگین وزن جوانان جهان شد

واکنش‌ها به «تحریم‌های اقتصادی خفه‌کننده» ترامپ

ملت ایران هرگز خیانت‌های فرانسه را فراموش نمی‌کند!

ناامیدی ترامپ؛ پشت پرده تهدید‌های مکرر علیه ایران

تنش تل‌آویو و آنکارا به مدیترانه کشیده شد؛ نگرانی از حضور دریایی ترکیه در سوریه

ترامپ هیچ برگ برنده‌ای ندارد!

جنبش حماس عملیات در کرانه باختری را تبریک گفت 

انتفاضه سوم در‌های کرانه باختری را می‌کوبد

اصلاحات بنزینی به نفع کشور و ملت خواهد شد

«عهد ما انتقام» در چهلمین روز خاکسپاری امام شهید

اردبیل در مسیر توسعه گردشگری خارجی 

نظامی آمریکایی: ترامپ شکست‌خورده است!

ایران تاب‌آور در مصاف زنجیره‌های راهبردی

کارنامه فاجعه‌بار ترامپ در غرب آسیا

مهندسی معکوس؛ جنگی که پس از پایان نبرد آغاز می‌شود

جنگ با ایران یک اشتباه راهبردی بود!

آلمان: امکان اعمال تحریم‌های جدید علیه اسرائیل قابل بررسی است

فرودگاه نجران و پالایشگاه آرامکو را هدف قرار دادیم

سردار کارگر: بی‌حجابی و ولنگاری نتیجه ترک فعل دستگاه‌های مسئول است

غریب آبادی: توهم ترامپ دریاره تنگه هرمز را اصلاح می‌کنیم

ترامپ فاسدترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا است!

خطابه آقای خاتمی فاقد حداقل عقلانیت بود

اگر دنبال پایان جنگ نباشند چه؟!

کنکور ۱۴۰۵ در ایستگاه پایانی/ آزمون گروه‌های ریاضی و انسانی برگزار شد

نوبت حل مسائل

گرمای طاقت فرسا ۱۴ هزار آلمانی را به کام مرگ فرستاد

پیوند خانه و مسجد بچه‌ها را رشد می‌دهد

شورا‌های عالی نباید در امور اجرایی دانشگاه‌ها دخالت کنند

تأمین برق صنایع باید با اولویت حفظ تولید و اشتغال دنبال شود

بارسلونا مهاجم می‌خواهد

سرپرست وزارت دفاع: میدان جای خوبی برای آزمون سامانه‌های جدید خواهد بود

حسد همچون شراره‌ای اعمال نیک آدم را می‌سوزاند

۵ علامت مهم سکته مغزی

رئیس مجلس به کربلا رسید

جنگ اقتصادی کنید محکم می‌خورید!

معلم اثرگذار فقط در کلاس موفق نیست

‌متهم: آن‌قدر مست بودم که نمی‌دانم چه شد!

حسام‌الدین سراج «بهار دلشکسته» را برای رهبر شهید خواند 

توافق افغانستان و بلاروس برای توسعه همکاری‌های کشاورزی و صنعتی

۵ آزمون علوم پزشکی با حضور ۲ هزار و ۲۰۰ نفر برگزار شد

پول داریم یا نداریم؟ روایت دوگانه از دخل ارزی

یکپارچه باشیم محاصره دریا را می‌شکنیم

جنایت خانوادگی بر سر ناتوانی در تأمین داروی سرطان مادر 

گردشگری گلستان با ظرفیت و بی‌برنامه

عاصم با «تفاهم با امتیاز بیشتر» امروز می‌آید 

۱/۴ میلیارد دلار به ذخایر اسکناس بانک مرکزی اضافه شد

زنجان از معبر گردشگری تا مقصد ماندگار

نظم جدید منطقه بدون دخالت بیگانگان

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ حسینی شدن را از حضرت آقا آموختیم
توهم پناه عاطفی در چت‌جی‌پی‌تی
دومین ضربه به خانه مردمان جنگ‌زده!
سفر قسطی با بهره بانکی!/  «سفر کارت» رونمایی می‌شود 
حمله نهایی به محاسبه دولتمردان ایران!
جمعیت بر لبه پرتگاه 
فوتبال شیوخ سقف آرزوی فوتبالیست ایرانی! 
نظری به تاریخ عراق/ آثار تمدن‌سازی پیامبران سانسور شده است
ماجرای ۱۲ ساعتی که شهید صدری را آسمانی کرد
داستان پلیسی کارآگاه نادری (براساس پرونده‌ای واقعی)/ شلیک در ساعت ۷:۱۰ دقیقه 
برای شرف داشته‌ حمزه غالبی و دیگران
«شاه‌نشین» ۵ میلیونی بدعتی تازه برای طبقاتی کردن تئاتر 
۳ راهکار علاج صنعت محتضر خودرو 
پول داریم یا نداریم؟ روایت دوگانه از دخل ارزی
کالبدشکافی یک روایت متفاوت/ «کافه جلبک» داستان آدم‌های بااراده است
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار