جهش ۱۲۳ هزار واحدی بورس؛ شاخص از ۶.۲ میلیون واحد گذشت

بازار سرمایه در چهارمین روز معاملاتی هفته با تقویت محسوس تقاضا و ورود شاخص کل به کانال ۶.۲ میلیون واحد، روز صعودی را پشت سر گذاشت؛ به ‌طوری که شاخص کل بورس تهران بیش از ۱۲۳ هزار واحد رشد کرد.

جوان آنلاین: هم ‌زمان شاخص هم‌ وزن نیز افزایش قابل توجهی را ثبت کرد. به اعتقاد کارشناسان رشد نرخ ارز و افزایش انتظارات تورمی از جمله عواملی بود که در معاملات امروز به تقویت سمت تقاضا کمک کرد.

به گزارش ایسنا، معاملات بازار سرمایه امروز سه‌ شنبه در حالی دنبال شد که جریان تقاضا نسبت به روزهای گذشته تقویت شد و بخش قابل توجهی از نمادهای بازار در محدوده مثبت معامله شدند. در نتیجه این روند، شاخص کل بورس تهران با رشد ۱۲۳ هزار و ۹۲۱ واحدی، معادل حدود ۲ درصد، به سطح ۶ میلیون و ۲۲۳ هزار واحد رسید و وارد کانال ۶.۲ میلیون واحدی شد.

شاخص کل هم ‌وزن نیز هم‌جهت با شاخص کل حرکت کرد و با افزایش ۲۵ هزار واحدی به ارتفاع یک میلیون و ۷۶۵ هزار واحد رسید.

رشد هم ‌زمان شاخص هم ‌وزن نشان می‌دهد که روند مثبت امروز تنها به چند نماد بزرگ و شاخص‌ساز محدود نبوده و دامنه تقاضا در بخش‌های مختلف بازار گسترده‌ تر شده است.

داده‌های معاملاتی امروز نیز از قرار گرفتن حدود ۸۷ درصد بازار در محدوده مثبت حکایت دارد.

تقویت ارزش معاملات

در جریان معاملات امروز، حدود ۸۲۰ هزار فقره معامله در بازار سهام انجام شد و ارزش معاملات به نزدیکی ۳۶ هزار میلیارد تومان رسید. بر اساس داده‌های منتشرشده، ارزش معاملات سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی حدود ۳۵.۹ هزار میلیارد تومان بوده است.

از سوی دیگر، ورود نقدینگی حقیقی نیز از نکات قابل توجه معاملات امروز بود و حدود ۳.۳ هزار میلیارد تومان پول حقیقی به سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی وارد شد؛ موضوعی که در کنار رشد شاخص‌ها، نشانه‌ای از افزایش مشارکت خریداران در بازار محسوب می‌شود.

نمادهای شاخص‌ساز در کانون توجه

در بورس تهران، نمادهای فملی، فارس، شپنا، شبندر، شستا، تاپیکو و شتران از جمله نمادهای اثرگذار بر روند شاخص بودند. در این میان، حضور نمادهای بزرگ فلزی، پالایشی و هلدینگ‌ها در میان نمادهای اثرگذار، بیانگر آن است که بخش مهمی از رشد شاخص کل از سوی شرکت‌های بزرگ بازار رقم خورده است.

رشد نرخ ارز و افزایش انتظارات تورمی نیز در معاملات امروز مورد توجه فعالان بازار قرار داشت. افزایش نرخ ارز معمولا از مسیر افزایش ارزش ریالی درآمد و دارایی شرکت‌های صادرات‌محور و همچنین تغییر انتظارات سرمایه‌گذاران، بر تقاضای سهام اثر می‌گذارد. گزارش‌های بازار نیز رشد دلار و افزایش انتظارات تورمی را از محرک‌های مهم تقاضای امروز عنوان کرده‌اند.

فرابورس هم سبزپوش شد

در فرابورس ایران نیز معاملات امروز هم‌جهت با بورس تهران دنبال شد. شاخص کل فرابورس با رشد ۶۸۳ واحدی به رقم ۴۹ هزار و ۷۱۰ واحد رسید.

در این بازار همچنین ۵۲۰ هزار و ۹۱۰ فقره معامله انجام شد. نمادهای کگهر، مارون، فزر، آریا، سامان، شرانل و بپاس از جمله نمادهای اثرگذار بر شاخص فرابورس بودند.

به این ترتیب، بازار سرمایه در پایان معاملات امروز تصویری از تقویت هم‌زمان شاخص‌ها، افزایش ارزش معاملات و ورود نقدینگی حقیقی ارائه کرد. عبور شاخص کل از مرز ۶.۲ میلیون واحد در کنار رشد شاخص هم‌ وزن، نشان می‌دهد که سمت تقاضا در معاملات امروز دست بالا را داشته است؛ با این حال، تداوم این روند در روزهای آینده به وضعیت نرخ ارز، انتظارات تورمی، جریان ورود و خروج نقدینگی و تحولات اقتصادی و سیاسی بستگی خواهد داشت.