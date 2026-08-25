جوان آنلاین: محسن رضایی در دیدار فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران خواهان عراقی مستقل و قوی است.
وی افزود: کشورهای منطقه خود درباره آینده خویش تصمیم گیری خواهند کرد و آمریکا در آینده منطقه جایگاهی نخواهد داشت.
دبیر شورای عالی امنیت ملی بیان کرد: وضع گروهکهای ضد ایرانی مستقر در مرزهای دو کشور باید تعیین تکلیف شود.
فائق زیدان، فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق نیز افزود: از حمایت های جمهوری اسلامی ایران قدردانی میکنیم. سلام مقامات عراقی را به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ و یاد و خاطر شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس را گرامی میداریم.
وی گفت: بر همکاریهای منطقه ای و بر لزوم تأمین امنیت در مرزهای مشترک دو کشور تأکید میکنیم.