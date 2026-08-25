کد خبر: 1376054
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۷
بين‌الملل » اخبار كلی

تیراندازی و نفوذ نظامیان صهیونیست در جنوب سوریه

سوریه پس از آنکه محله‌های مسکونی استان قنیطره در جنوب سوریه از جمله روستای معربه در حومه این استان هدف تیراندازی اشغالگران اسرائیلی قرار گرفتند، یک خودروی گشتی از نیروهای سازمان ملل (آندوف) به سمت این روستا حرکت کرد.

جوان آنلاین: منابع محلی در قنیطره امروز سه‌شنبه شبکه خبری روسیا الیوم گفتند که یک دستگاه خودروی گشتی متعلق به نیروهای ناظر بر آتش‌بس سازمان ملل (UNDOF) پس از آنکه محله‌های مسکونی روستای معربه در حومه قنیطره هدف تیراندازی قرار گرفت، به سمت این روستا حرکت کرد.

به گزاش ایسنا، به گفته این منابع، خودروی گشتی سازمان ملل از موقعیت خود در «تل ابوالغیثار» به راه افتاد و از جاده «وادی الرقاد» عبور کرد تا خود را به روستای معربهخ رسانده و تحولات میدانی را زیر نظر بگیرد.

به گفته منابع یاد شده، نیروهای اشغالگر اسرائیلی مستقر در پایگاه «الجزیره» به محله‌های مسکونی این روستا یورش برده و در آنجا تیراندازی کردند که باعث نگرانی ساکنان منطقه شد.

منابع محلی در جنوب سوریه نیز گفتند: یک گشت اشغالگر از منطقه دروازه تل ابوالغیثار به سمت منطقه غرفه مهجم در حومه درعا پیشروی کرد. 

این منابع محلی همچنین افزودند: یک گشت اشغالگر اسرائیلی وارد تل الدراعیات، غرب روستای المعلقه در حومه جنوبی قنیطره شده است.

شهرها و روستاهای مجاور نوار مرزی با وجود فراخوان‌ها و درخواست‌هایی که هیئت بین‌المللی همواره برای توقف تشدید تنش‌ها از سوی رژیم صهیونیستی و حفظ امنیت ساکنان و اموال آنها مطرح می‌کنند، روزانه مورد تجاوز ارتش این رژیم قرار می‌گیرند که این امر ساکنان آنجا را نگران کرده است.

همزمان با این یورش، منابع روسیا الیوم گزارش دادند که یک گروه از نظامیان صهیونیست متشکل از حدود ۱۰ وسیله نقلیه مملو از سرباز همزمان با پرواز یک پهپاد اسرائیلی بر فراز منطقه، وارد محله «المریش» در شهرک «الرفید» در حومه قنیطره شده است.

به گفته منابع، نیروهای اسرائیلی در چارچوب تداوم تنش‌های میدانی روزانه خود در مناطق جنوبی سوریه، در این محله یک ایست بازرسی ایجاد کرده و کارت‌های شناسایی شهروندان سوری را بررسی کردند اما هیچ دستگیری گزارش نشده است.

این اتفاق اندکی پس از آن رخ داد که یک گروه از نظامیان صهیونیست متشکل از پنج دستگاه خودرو وارد روستای «صیدا الحانوت» در حومه قنیطره شد و به تشدید روزانه فعالیت‌های نظامی اسرائیل در جنوب سوریه ادامه داد.

برچسب ها: تجاوز نظامیان رژیم صهیونیستی ، جنگ سوریه ، قنیطره
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

هدایت تحصیلی در مدارس سمپاد صرفاً به انتخاب رشته محدود نمی‌شود

انتصابات جدید در قوه قضاییه اعلام شد

محمدنژاد با شکست آمریکا قهرمان سنگین وزن جوانان جهان شد

واکنش‌ها به «تحریم‌های اقتصادی خفه‌کننده» ترامپ

ملت ایران هرگز خیانت‌های فرانسه را فراموش نمی‌کند!

ناامیدی ترامپ؛ پشت پرده تهدید‌های مکرر علیه ایران

تنش تل‌آویو و آنکارا به مدیترانه کشیده شد؛ نگرانی از حضور دریایی ترکیه در سوریه

ترامپ هیچ برگ برنده‌ای ندارد!

جنبش حماس عملیات در کرانه باختری را تبریک گفت 

انتفاضه سوم در‌های کرانه باختری را می‌کوبد

اصلاحات بنزینی به نفع کشور و ملت خواهد شد

«عهد ما انتقام» در چهلمین روز خاکسپاری امام شهید

اردبیل در مسیر توسعه گردشگری خارجی 

نظامی آمریکایی: ترامپ شکست‌خورده است!

ایران تاب‌آور در مصاف زنجیره‌های راهبردی

کارنامه فاجعه‌بار ترامپ در غرب آسیا

مهندسی معکوس؛ جنگی که پس از پایان نبرد آغاز می‌شود

جنگ با ایران یک اشتباه راهبردی بود!

آلمان: امکان اعمال تحریم‌های جدید علیه اسرائیل قابل بررسی است

فرودگاه نجران و پالایشگاه آرامکو را هدف قرار دادیم

سردار کارگر: بی‌حجابی و ولنگاری نتیجه ترک فعل دستگاه‌های مسئول است

غریب آبادی: توهم ترامپ دریاره تنگه هرمز را اصلاح می‌کنیم

ترامپ فاسدترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا است!

خطابه آقای خاتمی فاقد حداقل عقلانیت بود

اگر دنبال پایان جنگ نباشند چه؟!

کنکور ۱۴۰۵ در ایستگاه پایانی/ آزمون گروه‌های ریاضی و انسانی برگزار شد

نوبت حل مسائل

گرمای طاقت فرسا ۱۴ هزار آلمانی را به کام مرگ فرستاد

پیوند خانه و مسجد بچه‌ها را رشد می‌دهد

شورا‌های عالی نباید در امور اجرایی دانشگاه‌ها دخالت کنند

تأمین برق صنایع باید با اولویت حفظ تولید و اشتغال دنبال شود

بارسلونا مهاجم می‌خواهد

سرپرست وزارت دفاع: میدان جای خوبی برای آزمون سامانه‌های جدید خواهد بود

حسد همچون شراره‌ای اعمال نیک آدم را می‌سوزاند

۵ علامت مهم سکته مغزی

رئیس مجلس به کربلا رسید

جنگ اقتصادی کنید محکم می‌خورید!

معلم اثرگذار فقط در کلاس موفق نیست

‌متهم: آن‌قدر مست بودم که نمی‌دانم چه شد!

حسام‌الدین سراج «بهار دلشکسته» را برای رهبر شهید خواند 

توافق افغانستان و بلاروس برای توسعه همکاری‌های کشاورزی و صنعتی

۵ آزمون علوم پزشکی با حضور ۲ هزار و ۲۰۰ نفر برگزار شد

پول داریم یا نداریم؟ روایت دوگانه از دخل ارزی

یکپارچه باشیم محاصره دریا را می‌شکنیم

جنایت خانوادگی بر سر ناتوانی در تأمین داروی سرطان مادر 

گردشگری گلستان با ظرفیت و بی‌برنامه

عاصم با «تفاهم با امتیاز بیشتر» امروز می‌آید 

۱/۴ میلیارد دلار به ذخایر اسکناس بانک مرکزی اضافه شد

زنجان از معبر گردشگری تا مقصد ماندگار

نظم جدید منطقه بدون دخالت بیگانگان

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ حسینی شدن را از حضرت آقا آموختیم
توهم پناه عاطفی در چت‌جی‌پی‌تی
دومین ضربه به خانه مردمان جنگ‌زده!
سفر قسطی با بهره بانکی!/  «سفر کارت» رونمایی می‌شود 
حمله نهایی به محاسبه دولتمردان ایران!
جمعیت بر لبه پرتگاه 
فوتبال شیوخ سقف آرزوی فوتبالیست ایرانی! 
نظری به تاریخ عراق/ آثار تمدن‌سازی پیامبران سانسور شده است
ماجرای ۱۲ ساعتی که شهید صدری را آسمانی کرد
داستان پلیسی کارآگاه نادری (براساس پرونده‌ای واقعی)/ شلیک در ساعت ۷:۱۰ دقیقه 
برای شرف داشته‌ حمزه غالبی و دیگران
«شاه‌نشین» ۵ میلیونی بدعتی تازه برای طبقاتی کردن تئاتر 
۳ راهکار علاج صنعت محتضر خودرو 
پول داریم یا نداریم؟ روایت دوگانه از دخل ارزی
کالبدشکافی یک روایت متفاوت/ «کافه جلبک» داستان آدم‌های بااراده است
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار