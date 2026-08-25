تیراندازی و نفوذ نظامیان صهیونیست در جنوب سوریه

پس از آنکه محله‌های مسکونی استان قنیطره در جنوب سوریه از جمله روستای معربه در حومه این استان هدف تیراندازی اشغالگران اسرائیلی قرار گرفتند، یک خودروی گشتی از نیروهای سازمان ملل (آندوف) به سمت این روستا حرکت کرد.

جوان آنلاین: منابع محلی در قنیطره امروز سه‌شنبه شبکه خبری روسیا الیوم گفتند که یک دستگاه خودروی گشتی متعلق به نیروهای ناظر بر آتش‌بس سازمان ملل (UNDOF) پس از آنکه محله‌های مسکونی روستای معربه در حومه قنیطره هدف تیراندازی قرار گرفت، به سمت این روستا حرکت کرد.

به گزاش ایسنا، به گفته این منابع، خودروی گشتی سازمان ملل از موقعیت خود در «تل ابوالغیثار» به راه افتاد و از جاده «وادی الرقاد» عبور کرد تا خود را به روستای معربهخ رسانده و تحولات میدانی را زیر نظر بگیرد.

به گفته منابع یاد شده، نیروهای اشغالگر اسرائیلی مستقر در پایگاه «الجزیره» به محله‌های مسکونی این روستا یورش برده و در آنجا تیراندازی کردند که باعث نگرانی ساکنان منطقه شد.

منابع محلی در جنوب سوریه نیز گفتند: یک گشت اشغالگر از منطقه دروازه تل ابوالغیثار به سمت منطقه غرفه مهجم در حومه درعا پیشروی کرد.

این منابع محلی همچنین افزودند: یک گشت اشغالگر اسرائیلی وارد تل الدراعیات، غرب روستای المعلقه در حومه جنوبی قنیطره شده است.

شهرها و روستاهای مجاور نوار مرزی با وجود فراخوان‌ها و درخواست‌هایی که هیئت بین‌المللی همواره برای توقف تشدید تنش‌ها از سوی رژیم صهیونیستی و حفظ امنیت ساکنان و اموال آنها مطرح می‌کنند، روزانه مورد تجاوز ارتش این رژیم قرار می‌گیرند که این امر ساکنان آنجا را نگران کرده است.

همزمان با این یورش، منابع روسیا الیوم گزارش دادند که یک گروه از نظامیان صهیونیست متشکل از حدود ۱۰ وسیله نقلیه مملو از سرباز همزمان با پرواز یک پهپاد اسرائیلی بر فراز منطقه، وارد محله «المریش» در شهرک «الرفید» در حومه قنیطره شده است.

به گفته منابع، نیروهای اسرائیلی در چارچوب تداوم تنش‌های میدانی روزانه خود در مناطق جنوبی سوریه، در این محله یک ایست بازرسی ایجاد کرده و کارت‌های شناسایی شهروندان سوری را بررسی کردند اما هیچ دستگیری گزارش نشده است.

این اتفاق اندکی پس از آن رخ داد که یک گروه از نظامیان صهیونیست متشکل از پنج دستگاه خودرو وارد روستای «صیدا الحانوت» در حومه قنیطره شد و به تشدید روزانه فعالیت‌های نظامی اسرائیل در جنوب سوریه ادامه داد.