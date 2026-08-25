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تاریخ انتشار: ۰۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۳
بين‌الملل » اخبار كلی

اتحادیه اروپا جرات فاصله گرفتن از ترامپ را خواهد داشت؟

اتحادیه ار تارنمای اروپایی یورونیوز با اشاره به فاصله گرفتن مارک کارنی نخست وزیر کانادا از دولت دونالد ترامپ به دنبال شکست مذاکرات تجاری اتاوا -واشنگتن نوشت: آیا بروکسل هم جرات چنین اقدامی را دارد و می‌تواند با خواسته‌های رئیس جمهوری آمریکا مخالفت کند؟ این روند می‌تواند برای اروپا پیچیده‌تر باشد.

جوان آنلاین: شبکه خبری «یورونیوز» نوشت: نخست وزیر کانادا در تصمیمی تکان دهنده از مذاکرات تجاری با آمریکا که روزگاری متحد این کشور بود، عقب نشینی کرد. در حالی که اطمینانی درباره تبعات اقتصادی احتمالا شدید چنین تصمیمی وجود ندارد، این رئیس سابق بانک مرکزی کانادا به‌صراحت اعلام کرده است که حاکمیت، بهایی نیست که کانادا حاضر به پرداخت آن باشد.

این گزارش با استناد بر براوردهای اولیه، تبعات این تصمیم را «بسیار دردناک» ارزیابی کرد و نوشت: اعمال تعرفه ۲۰ میلیارد دلاری علیه کالاهای کانادایی،تقریبا ۵۸ هزار شغل را به طور مستقیم و غیرمستقیم با تهدید مواجه خواهد کرد. این شرایط حتی ممکن است وخیم تر شود. ترامپ تاکنون دوره تازه ای از تعرفه ها را علیه کانادا اعمال کرده که به چرخه اقدامات تلافی جویانه دامن زده است.

پیامدهای جنجالی تعرفه های ترامپ، وضعیت کانادا را به شرایط اتحادیه اروپا شبیه کرده است. بروکسل، هدف خواسته های روز افزون و تاکتیک های مذاکراتی کاخ سفید از سوی رئیس جمهوری است که همه تمرکزش بر کسری تجاری بوده و تلاش می کند که از هر ابزاری برای تحقق شعار «اول آمریکا» _حتی به قیمت نادیده گرفتن کشورهای دوست – استفاده کند.

اتحادیه اروپا، سالها تلاش کرده فشارهای آمریکا را برای برچیدن مقررات محیط زیستی، توسعه پایدار و دیجیتال خنثی کند. این اتحادیه در عین حال می کوشد، توافق تجاری بین اتحادیه اروپا و آمریکا را که سال گذشته در شهر ترنبری اسکاتلند منعقد شد، حفظ کند.

ترامپ ژوئیه (تیر) گذشته، وعده داد اتحادیه اروپا «بهای بسیار بزرگی» را خواهد پرداخت؛ این تهدید در واکنش به اعمال جریمه ۸۹۰ میلیون یورویی از سوی کمیسیون اروپا علیه گوگل به اتهام رفتارهای نامناسب با توسعه دهندگان اپلیکیشن و اقدامات است که منافع خود را در اولویت قرار می دهد.

کمیسیون اروپا معتقد است که گوگل، خدمات خود مانند خرید، رزرو هتل، حمل‌ونقل، و اطلاعات مالی و ورزشی را نسبت به خدمت مشابهی که رقبا ارائه می‌کنند، در جایگاه بهتری قرار می‌دهد.

یورونیوز با اشاره به مذاکرات تجاری بروکسل و واشنگتن درباره لغو تعرفه ها به ویژه در زمینه فولاد و آلومینیوم نوشت: این امر سوال تازه ای را مطرح می کند؛ آیا بروکسل هم می تواند از این مذاکرات عقب نشینی کند؟

دلیل اصلی که اتحادیه اروپا می تواند از کارنی در عقب نشینی از مذاکره با دولت ترامپ الگو بگیرد، تصمیم این اتحادیه برای حفظ حقوق خود با هدف ایجاد و اعمال مقررات در حوزه اختیاراتش است که خط قرمز بروکسل محسوب می شود.

اروپایی ها بر این باورند که برای جلب رضایت ترامپ، به اندازه کافی امتیاز داده اند و دیگر تسلیم نمی شوند. اصلاح قوانین بنا بر خواسته های واشنگتن، به منزلهٔ تسلیم خواهد بود.

یورونیوز نوشت، یکی ازدلایلی که می تواند به اتحادیه اروپا جرات دهد از آمریکا فاصله بگیرد «بزرگی» آن به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان است. تولید ناخالص داخلی این اتحادیه ۲۷ عضوی، ۱۸.۸ تریلیون یورو است که ۱۰ برابر بزرگتر از کانادا با تولید ناخالص داخلی ۲.۳۲ تریلیون دلار است.

سال گذشته، ارزش تجارت بین اتحادیه اروپا و آمریکا در بخش کالاها و خدمات به ۱.۷۷ میلیارد یورو رسید که دو برابر تجارت بین کانادا و آمریکا به میزان ۷۴۸ میلیارد دلار است.

آنچه که اوضاع را عوض می کند بحث وابستگی است. کانادا به دلیل موقعیت جغرافیایی خود به لحاظ ساختاری به بازار آمریکا وابسته است: کانادا ۷۵ درصد از کالاهای خود را به آمریکا صادر می کند. روابط تجاری اتحادیه اروپا متنوع تر است و سهم این اتحادیه در صادرات کالا به آمریکا ۲۱ درصد است. این امر در اصل، اهرم فشار بیشتر یا پشتوانه قوی تری در اختیار اتحادیه اروپا قرار می دهد تا در صورت احساس نیاز به ورود به مسیر جنگ تجاری با ایالات متحده، بتواند از عهده آن برآید.

به رغم استدلال های قوی و ابزارهایی که بروکسل برای فاصله گرفتن از ترامپ و خواسته های او در اختیار دارد، معلوم نیست که این اتحادیه جرات داشته باشد اقدامی مشابه کارنی بکار بندد.

از زمان رونمایی ترامپ از تعرفه های گسترده اش‌، ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در حمایت از کمیسیون اروپا که از طرف آن ها مذاکره می کند، متحد شده اند. برخی مانند فرانسه، اسپانیا و کشورهای شمال اروپا از بروکسل خواسته اند با قدرت موارد ناعادلانه را تلافی کند. برخی دیگر مانند آلمان، ایتالیا و ایرلند آشکارا خواستار مصالحه به هر قیمتی شده اند تا از هر گونه رویارویی تمام عیار جلوگیری شود.

یورونیوز نوشت: این ناهماهنگی ها و منافع ملی رقیب، دست کمیسیون اروپا را برای دستیابی به توافقی که رضایت همه کشورها را جلب کند، بسته است. اتحادیه اروپا فاقد راهبرد مشترکی در قبال ترامپ است و این نقطه ضعفی است که کاخ سفید تلاش کرده از آن سوء استفاده کند.

برچسب ها: اتحادیه اروپا ، ترامپ ، امریکایی
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