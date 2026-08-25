حمله روسیه به کشتی حامل تجهیزات نظامی برای اوکراین

جوان آنلاین: وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور، یک کشتی باری حامل محموله‌ نظامی برای نیروهای مسلح اوکراین را در بندر یوژنی هدف قرار داده اند.

این وزارتخانه اعلام کرد که نیروهای مسلح روسیه همچنین، تأسیسات زیرساختی مورد استفاده برای تخلیه محموله‌های نظامی را در بندر یوژنی هدف قرار داده اند.

باوجود تلاش ها برای ایجاد صلح بین مسکو و کی‌یف، جنگ بین دو طرف ادامه دارد. اوکراین حملات به مراکز حساس و پایتخت روسیه با پهپاد را در ماه‌های اخیر تشدید کرده است.

روسیه و اوکراین در دور جدید حملات، کشتی های مرتبط با طرف مقابل را به بهانه حمل تجهیزات نظامی هدف قرار می دهند.