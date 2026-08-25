نیکزاد: قالیباف قولی برای خارج شدن «طرح مقابله با نفوذ بیگانگان» از دستور مجلس نداده است

نایب رئیس مجلس گفت که قالیباف، رئیس مجلس قولی نداده است که «طرح مقابله با نفوذ بیگانگان» از دستور مجلس خارج شود.

جوان آنلاین: علی نیکزاد در جلسه علنی وبیناری امروز (سه‌شنبه، ۳ شهریور) در پاسخ به تذکر تعدادی از نمایندگان درباره اظهارات اخیر عارف معاون اول رئیس‌جمهور، مبنی بر اینکه قالیباف قول داده «طرح مقابله با نفوذ بیگانگان» از دستور مجلس خارج شود، گفت: امروز صبح آقای قالیباف را دیدم و این موضوع را به ایشان گفتم. پاسخ آقای قالیباف این بود که چنین حرفی نزده و چنین موضوعی مطرح نیست. آقای قالیباف گفت قولی نداده و چنین صحبتی نکرده که طرح از دستور کار مجلس خارج شود.

به گزارش ایسنا، وی افزود: اگر نمایندگان ایراد و ابهامی نسبت به مواد طرح داشته باشند، طبیعتا مورد بررسی قرار گرفته و آن مواد برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع خواهد شد.

علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز در تذکری گفت: دولت نمی‌تواند به مجلس بگوید چه چیزی را تصویب کند و چه چیزی را تصویب نکند. دولت تنها می‌تواند آیین‌نامه درباره مصوبات مجلس بنویسد، نه اینکه در امور مجلس مداخله کند.

احمدی‌سنگر نماینده رشت، نیز در تذکر دیگری گفت: انتظار می‌رود آقای قالیباف شخصا این موضوع را اعلام کند که به دولت قول نداده طرح مقابله با نفوذ بیگانگان از دستور مجلس خارج شود.

همچنین ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با انتقاد از مخالفت دولت با طرح مقابله با نفوذ بیگانگان گفت: وظیفه دولت حل مشکلات معیشتی و اقتصادی است. آقایان چرا به جای تمرکز بر مسائل مهم، فقط درباره این طرح صحبت می‌کنند؟

وی افزود: ما در تمامی جلسات کمیسیون از دولت برای بررسی طرح مقابله با نفوذ دعوت کردیم. اکنون هم که در حال بررسی طرح تنگه هرمز هستیم، کسی از دولت در جلسات کمیسیون امنیت ملی حضور پیدا نمی‌کند.

عزیزی گفت: ما در کمیسیون امنیت ملی آمادگی داریم هر فرد حقیقی و حقوقی، چه در دولت و چه خارج از دولت، پیشنهادی دارد به ما ارائه دهد تا آن را بررسی کنیم. نباید جامعه را با یک‌سری سخنان دچار نگرانی کنیم.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: سابقه این طرح به ۱۰ سال قبل برمی‌گردد. ما در این زمینه خلأ داشتیم و از محل آن آسیب‌های جدی به کشور وارد شد و دانشمندان هسته‌ای و فرماندهان ما شهید شدند. اکنون بعد از یک دهه انتظار می‌رود این موضوع تعیین تکلیف شود.

کاظم دلخوش، نماینده دولت، نیز گفت: ما در کمیسیون امنیت ملی برای بررسی این طرح حضور نداشتیم. دولت با کلیت طرح مخالف نیست بلکه با برخی از مواد آن مخالفت دارد. پیشنهاد دادیم که طرح به صورت دو شوری بررسی شود. دولت دغدغه‌هایی دارد که انتظار می‌رود در بررسی مواد مورد توجه قرار گیرد.

علی نیکزاد در نهایت گفت: هر کدام از نمایندگان اشکالات و ابهاماتی داشته باشند، ما آن را بررسی می‌کنیم و در صورت لزوم، برای بررسی بیشتر، مواد را به کمیسیون امنیت ملی جهت اصلاح ارجاع خواهیم داد.