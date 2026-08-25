بازیکن جدید پرسپولیس که به دلیل مصدومیت دیدار این تیم مقابل تراکتور را از دست داد به نظر می‌رسد در بازی با ملوان هم غایب خواهد بود.

جوان آنلاین: ابوالفضل جلالی، مدافع چپ تیم فوتبال پرسپولیس که در جریان دیدار این تیم مقابل استقلال خوزستان دچار مصدومیت شد، همچنان تحت نظر کادر پزشکی سرخ‌پوشان قرار دارد.

جلالی به دلیل این آسیب‌دیدگی دیدار پرسپولیس مقابل تراکتور را از دست داد و بررسی‌های پزشکی نیز نشان می‌دهد این بازیکن برای بازی هفته چهارم مقابل ملوان نیز شرایط همراهی تیمش را نخواهد داشت. پیش از این نیز گزارش‌هایی درباره دوری حدود دو هفته‌ای این مدافع از میادین منتشر شده بود.

با این حال پیگیری‌هانشان می‌دهد روند درمان جلالی مطلوب بوده و به نظر می‌رسد این بازیکن مشکلی برای همراهی پرسپولیس در هفته پنجم لیگ برتر نداشته باشد. بر این اساس، در صورت ادامه روند فعلی و تأیید نهایی کادر پزشکی، جلالی می‌تواند برای حضور در دربی پایتخت مقابل استقلال در اختیار مهدی تارتار قرار بگیرد.

اگرچه پرسپولیس در دیدار پیش رو مقابل ملوان از حضور این مدافع چپ محروم است اما خبر امیدوارکننده برای سرخ‌پوشان این است که جلالی احتمالاً به مهم‌ترین بازی هفته پنجم خواهد رسید؛ موضوعی که می‌تواند خیال کادر فنی پرسپولیس را از بابت یکی از خریدهای مهم تابستانی راحت کند.

جلالی که سابقه حضور در استقلال را در کارنامه دارد در نقل و انتقالات تابستانی در یک انتقال جنجالی به پرسپولیس پیوست و به نظر می‌رسد در بازی با استقلال، او روز متفاوتی را سپری خواهد کرد.