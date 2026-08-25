هدف قرار گرفتن یک نفتکش در تنگه هرمز

جوان آنلاین: سازمان عملیات دریایی انگلیس بامداد سهشنبه از دریافت گزارشهایی درباره حادثه امنیتی برای یک نفتکش در تنگه هرمز خبر داد.
این سازمان در بیانیهای به نقل از مقامات این نفتکش گزارش داد که این شناور در آبهای ۱۷ کیلومتری منطقه «الشیصه» در شمال عمان، مورد اصابت یک پرتابه نامشخص قرار گرفته و موتورخانه آن از کار افتاده است.
در این بیانیه آمده است: «خدمه این نفتکش سالم هستند اما آسیب زیستمحیطی هنوز مشخص نیست».
سازمان عملیات دریایی انگلیس همچنین به دیگر شناورهای نزدیک این محل هشدار داد که با احتیاط حرکت کنند و هرگونه حادثهای را به آنها گزارش دهند.