جوان آنلاین: اولین نشست تخصصی ستاد استقبال از مهر ۱۴۰۵ به ریاست رضا محمدنژاد بیدخت دستیار ویژه معاون حملونقل و ترافیک و با حضور حمیدرضا رنجبر مدیرکل حملونقل عمومی و امور مناطق، اکبر اختیاری مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران، فاطمه کریمی مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران و نمایندگانی از استانداری، فرمانداری، پلیس راهور، اداره کل آموزش و پرورش، سازمان حملونقل و ترافیک، شرکت واحد اتوبوسرانی، سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی، شرکت بهره برداری مترو، شرکت راه آهن شهری، آتش نشانی، مرکز اورژانس و انجمن اولیا و مربیان برگزار شد.
تهران از یک ماه قبل به استقبال مهر رفت؛ برنامهریزی برای ترافیک روان مدارس
رضا محمدنژاد بیدخت دستیار ویژه معاون حملونقل و ترافیک شهردار تهران در حاشیه نشست استقبال از مهر گفت: جلسه اول طرح استقبال از مهر با حضور دستگاههای این حوزه برگزار شد.
وی ادامه داد: طبق روال هر ساله از یک ماه قبل از شروع مدارس جلسات فشردهای با حضور دستگاههای دخیل برگزار میشود و هدف ما ایجاد ترافیک روان برای دانشآموزان است که با آسایش، مدرسه را به دور از ترافیک آغاز کنند.
محمدنژاد خاطرنشان کرد: ارگانهای مختلف از قبیل پلیس، آتشنشانی، تاکسیرانی، مترو، سازمان پایانهها، شرکت کنترل ترافیک و … در جلسه امروز حضور داشتند. بحث درباره اهمیت و شروع کار بود. کارگروههای مختلف به صورت کارشناسی موارد و جزییات کار را جمع بندی میکنند.
دستیار معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران اظهار کرد: پیشنهادات جلسه امروز به شورای ترافیک شهر تهران یا استان وارد و در صورت لزوم تصویب میشود. باید بتوانیم تا نیمه مهرماه به صورت آماده باش خدمت رسان دانشآموزان باشیم و شروع مهری پر نشاط با ترافیکی روان برای شهروندان بسازیم.
شناورسازی ساعات اداری سال گذشته ترافیک تهران را ۷ درصد کاهش داد
حمیدرضا رنجبر مدیرکل حملونقل عمومی و امور مناطق معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری تهران در خصوص اولین نشست استقبال از مهر سال ۱۴۰۵ گفت: هدف ما از برگزاری این جلسه برنامه ریزی برای رویارویی با یک مهر پر انرژی برای شهروندان و دانش آموزان است. در ابتدای نشست تکالیف همه اعضا بیان شد و مصوبات سنوات گذشته مورد بحث قرار گرفت.
رنجبر با بیان اینکه در این نشست وضعیت ترافیک در مهر ماه سال گذشته و به خصوص در هفته اول بازبینی شد، خاطرنشان کرد: چالشهای ترافیکی سال گذشته که را بررسی کردیم؛ از آن جمله می توان به نقص فنی خودروها اشاره کرد. همچنین مصوباتی را شورای ترافیک شهر تهران سنوات گذشته برای روان سازی ترافیک ارائه کرده بود، مانند شناورسازی ساعات اداری کارمندان. سال گذشته همین امر باعث کاهش ۷ درصدی ترافیک معابر پایتخت شد.
مدیرکل حملونقل عمومی و امور مناطق معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری تهران در پایان عنوان کرد:درخواست ما از نماینده استانداری شناورسازی ساعت اداری و ممنوعیت برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی بود.
تدوین آسیبشناسی ترافیکی مهرماه سال گذشته
اکبر اختیاری مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران نیز خاطرنشان کرد: در شرکت آسیب شناسی ترافیکی مهرماه سال گذشته را انجام دادیم. همچنین معابری که به ترتیب درگیر ترافیک صبحگاهی شدند را به تفکیک مشخص کردیم؛ بر این اساس مناطق ۳ و یک بیشترین تردد را تجربه کرده بودند.
نماینده شرکت بهره برداری مترو با اشاره به انجام خدمات ویژه آغاز مهرماه گفت: اورهال قطارها و سیستمهای حیاتی مانند تهویه، برنامه ریزی برای تداوم استفاده رایگان از مترو، رفع نواقص پله برقی و آسانسورها، ضدعفونی مستمر ایستگاهها، ارتقا کیفیت سیستم های نظارتی و نصب پیامهای آموزشی از جمله این اقدامات است.
منبع مهر