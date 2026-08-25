جوان آنلاین: ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح جزئیات نشست کمیسیون متبوعش ، از بررسی ماده ۵ طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز در این نشست خبر داد.

وی اظهار کرد: در نشست امروز، تمرکز اصلی بر موضوع بیمه شناورهای عبوری از تنگه هرمز بود؛ چراکه این موضوع از اهمیت دوچندانی برخوردار است و نیازمند بررسی دقیق و کارشناسی است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: نشست‌های کمیسیون در این زمینه مفصل است و دیدگاه‌های کارشناسی مختلف مطرح می‌شود و تلاش داریم موضوع را از همه ابعاد مورد بررسی قرار دهیم.

عزیزی ادامه داد: بر همین اساس و به منظور بررسی تخصصی موضوع، پیشنهادهای مطرح‌شده به کمیته تخصصی ارجاع شد تا با بررسی دقیق‌تر، جمع‌بندی مناسب‌تری حاصل شود.

نماینده شیراز در مجلس با تأکید بر ضرورت بررسی همه‌جانبه طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز (قانون شهید تنگسیری)، تصریح کرد: تلاش می‌کنیم با صبر، بردباری و بهره‌گیری از دیدگاه‌های تخصصی، این طرح را با پختگی و دقت لازم برای بررسی و تصویب به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارسال کنیم.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اعتقاد دارم این طرح در نهایت به قانونی بسیار خوب و کارآمد تبدیل خواهد شد؛ قانونی که بتواند دست دولت، نیروهای مسلح و سایر ارکان نظام اسلامی را پُر کند و در مسیر تأمین منافع و امنیت ملی، به تولید قدرت برای کشور منجر شود.