گرسنگان ترامپ

جوان آنلاین: رئیس جمهور تروریست آمریکا بار دیگر نشان داد در مواجهه با ایران، بیش از آنکه به واقعیت‌های پیچیده سیاسی و نظامی تکیه کند، به روایت‌سازی‌های ساده‌انگارانه و گزینشی علاقه دارد؛ رویکردی که بیشتر به ادبیات یک مجادله کودکانه شبیه است تا محاسبات کاخ سفید در قبال یکی از مهم‌ترین کشورهای منطقه، یعنی ایران. این بار نیز ترامپ با تقطیع بخشی از سخنان محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و جدا کردن این روایت از متن و استدلال اصلی سخنان وی، تصویری بسیار ساده‌لوحانه از وضعیت ایران ارائه کرد و مدعی شد رئیس پارلمان ایران گفته «ما گرسنه هستیم و توان ایستادگی نداریم».

داستان‌سرایی اخیر ترامپ درباره سخنان رئیس مجلس را باید بخشی از جنگ روانی و تبلیغاتی گسترده‌تر واشنگتن دانست؛ تلاشی برای القای این تصویر که فشارهای اقتصادی آمریکا، ایران را در آستانه فروپاشی قرار داده است. به بیان ساده‌تر، ترامپ تلاش می‌کند مساله فشار اقتصادی را به یک نتیجه‌گیری خیالی تبدیل کند و بر همین اساس از زبان قالیباف مدعی شد «ایران دیگر توان مقاومت ندارد».

اما از طرف دیگر رئیس دولت تروریست آمریکا در حالی ادعای گرسنگی مردم ایران را مطرح کرده که به نظر می‌رسد از وضعیت داخل آمریکا بی‌خبر است. داده‌های موجود درباره گرسنگی، ناامنی غذایی، دسترسی به کمک غذایی و قیمت مواد غذایی در آمریکا شواهد قابل‌ توجهی از تشدید فشار بر اقشار کم‌درآمد آن کشور ارائه می‌کند و نشان می‌دهد مردم آمریکا زیر فشار سیاست‌ها و مداخله‌جویی‌های گسترده ترامپ اکنون متحمل تورم و کاهش قدرت خرید روزانه شده‌اند؛ تورمی که تحت تاثیر افزایش قیمت سوخت در نتیجه جنگ علیه ایران به بیش از ۳.۴ درصد رسیده است، هرچند پیش از جنگ ضد ایران، نرخ تورم در آمریکا ۲.۴ درصد بود.

۴۸ میلیون آمریکایی؛ گرفتار ناامنی غذایی

از زمان روی کار آمدن مجدد ترامپ در آمریکا، قیمت مواد غذایی در آن کشور روند افزایشی داشته و رشد قیمت مواد غذایی، ناامنی غذایی را نیز در آمریکا تشدید کرده است. آخرین آمار رسمی وزارت کشاورزی آمریکا تصویر قابل‌ توجهی از ابعاد مساله گرسنگی در آن کشور ارائه می‌کند. بر اساس گزارش «خدمات تحقیقات اقتصادی» وزارت کشاورزی آمریکا، سال ۲۰۲۴ حدود ۱۳.۷ درصد خانوارهای آمریکایی، معادل ۱۸.۳ میلیون خانوار، در روزهایی از سال با ناامنی غذایی مواجه بوده‌اند؛ یعنی دسترسی پایدار به غذای کافی و مناسب نداشته‌اند. از این میان، ۵.۴ درصد خانوارها، معادل ۷.۲ میلیون خانوار، در سطح شدیدتر «ناامنی غذایی بسیار زیاد» قرار داشته‌اند و این وضعیت به معنای آن است که میزان غذای مصرفی کاهش یافته یا الگوی معمول تغذیه اعضای خانواده مختل شده است. وزارت کشاورزی آمریکا همچنین برآورد کرد ۴۷.۹ میلیون نفر در خانوارهای دارای ناامنی غذایی زندگی می‌کردند.

این آمار اگرچه متعلق به سال ۲۰۲۴ و پیش از آغاز دولت دوم ترامپ است اما نشان می‌دهد دولت ترامپ در ابتدای کار خود با جامعه‌ای روبه‌رو شده است که میلیون‌ها نفر از شهروندانش از قبل با ناامنی غذایی مواجه بودند. بنابراین در حال حاضر پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است تحت تاثیر افزایش تورم ناشی از افزایش قیمت سوخت و جنگ علیه ایران، نرخ ناامنی غذایی در آمریکای دوران ترامپ تشدید شده است.

۱۴ میلیون کودک در خانوارهای گرفتار ناامنی غذایی

ابعاد بحران غذایی برای کودکان آمریکایی حتی نگران‌کننده‌تر است. طبق داده‌های منتشرشده بر اساس گزارش وزارت کشاورزی آمریکا، سال ۲۰۲۴ حدود ۱۴.۱ میلیون کودک در خانوارهایی زندگی می‌کردند که با ناامنی غذایی مواجه بودند؛ این رقم سال ۲۰۲۳ حدود ۱۳.۸ میلیون کودک بود و انتظار می‌رود با توجه به افزایش تورم در آمریکا در دوره ترامپ، آمار ناامنی غذایی برای کودکان بیشتر شده باشد. در میان خانوارهای تک‌والد که سرپرست آنها زن بوده است، نرخ ناامنی غذایی به ۳۶.۸ درصد می‌رسد، در حالی که این رقم سال ۲۰۲۳ حدود ۳۴.۷ درصد بود و سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ نیز افزایش یافته است.

به این ترتیب در حال حاضر میلیون‌ها کودک آمریکایی در خانواده‌هایی زندگی می‌کنند که برای تأمین غذای کافی با مشکل مواجهند و با کاهش دسترسی به برنامه‌های حمایتی در دولت ترامپ، فشار بیشتری بر کودکان آمریکایی وارد شده است.

۳۶ میلیون آمریکایی زیر خط فقر

داده‌های اداره سرشماری آمریکا نیز نشان می‌دهد فقر همچنان یکی از مسائل ساختاری جامعه آمریکاست. سال ۲۰۲۴، ۳۵.۹ میلیون آمریکایی زیر خط رسمی فقر قرار داشتند و نرخ رسمی فقر ۱۰.۶ درصد بود و به نظر می‌رسد با افزایش تورم در آمریکا در نتیجه جنگ علیه ایران، فقر نیز در آن کشور روند صعودی داشته باشد.

مرکز توسعه آمریکایی، معیار جامع‌تر برای اندازه‌گیری فقر در این کشور را «فقر تکمیلی» یا SPM عنوان می‌کند؛ معیاری که هزینه‌های مسکن، مالیات، مزایا و کمک‌های دولتی را نیز لحاظ می‌کند. بر اساس این معیار در سال ۲۰۲۴، نرخ فقر ۱۲.۹ درصد بوده و در مورد کودکان نیز نرخ فقر بر اساس همین معیار به ۱۳.۴ درصد، معادل ۹.۷ میلیون کودک می‌رسد.

محرومیت میلیون‌ها دریافت‌کننده کمک غذایی

در عین حال مساله ناامنی غذایی در آمریکا فقط بالا ماندن قیمت مواد غذایی نیست، بلکه همزمان دولت ترامپ بزرگ‌ترین تغییرات چند دهه اخیر در برنامه کمک غذایی «اسنپ» را به اجرا گذاشته و میلیون‌ها آمریکایی را از این شبکه حمایتی خارج کرده است؛ اقدامی که باعث شده بخش بزرگی از خانوارهای کم‌درآمد برای تأمین غذای روزانه خود دچار چالش شوند.

جالب است ترامپ حتی درباره وضعیت گرسنگی در آمریکا نیز دست به تقلب زده و مدعی شده آمار دریافت‌کنندگان کمک غذایی و غذای رایگان در دولتش کم شده است.

اما پشت کاهش آمار دریافت‌کنندگان غذای رایگان در آمریکا یک واقعیت مهم نهفته است و آن اینکه دولت ترامپ محدودیت‌های گسترده‌ای برای دریافت کمک غذایی اعمال کرده است. آسوشیتدپرس گزارش داد این محدودیت‌ها حتی گروه‌هایی مانند برخی افراد بی‌خانمان، کهنه‌سربازان و جوانان تحت حمایت دولت را نیز تحت تأثیر قرار داده و اکنون گستره زیادی از شهروندان آمریکایی از دریافت کمک غذایی محروم شده‌اند، هرچند ترامپ این محرومیت را با ادعای کاهش دریافت‌کنندگان کمک غذایی به عنوان عملکرد مثبت خود عنوان کرده است.

در واقع کاهش تعداد افراد دریافت‌کننده غذا به معنای کاهش تعداد گرسنگان آمریکایی نیست، بلکه بسیاری از گرسنگان به دلیل مقررات جدید، پیچیدگی اداری یا ناتوانی در اثبات شرایط لازم، از کمک غذایی محروم شده‌اند.

تورم سرسام‌آور مواد غذایی

همزمان با کاهش دسترسی بخشی از خانوارهای کم‌درآمد به کمک‌های غذایی، قیمت مواد غذایی نیز همچنان در آمریکا رو به افزایش است. طبق داده‌های وزارت کشاورزی آمریکا، قیمت کل مواد غذایی در ژوئن ۲۰۲۶ نسبت به ژوئن ۲۰۲۵ حدود ۳ درصد افزایش داشته است. قیمت گوشت گاو در عمده‌فروشی در همین دوره ۱۲.۷ درصد افزایش یافته و قیمت برخی اقلام همچنان فشار قابل‌ توجهی بر مصرف‌کنندگان وارد می‌کند.

قیمت مواد غذایی در خانه، یعنی اقلامی که خانوارها از فروشگاه‌ها خریداری می‌کنند نیز سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۳ درصد افزایش یافت و در بخش غذاهای خارج از خانه، افزایش قیمت ۴ درصد بود.

در برخی اقلام غذایی افزایش‌ها بسیار شدیدتر بوده است. برای نمونه، وزارت کشاورزی آمریکا اعلام کرده قیمت شکر و شیرینی‌ها در ژوئن ۲۰۲۶ نسبت به سال قبل ۶.۹ درصد افزایش یافته است. قیمت گوشت گاو نیز همچنان یکی از نقاط فشار بازار مواد غذایی روی شهروندان این کشور طی یک سال گذشته بوده است.

حتی در چند ماه گذشته، دولت ترامپ مجبور شد برای مقابله با قیمت بالای گوشت گاو، به‌طور موقت تعرفه واردات برخی گوشت‌های گاو را کاهش دهد. رویترز گزارش داد این تصمیم در شرایطی گرفته شد که قیمت گوشت گاو به سطوح بسیار بالایی رسیده و هزینه مواد غذایی به یکی از نگرانی‌های مهم رأی‌دهندگان آمریکایی تبدیل شده است.

فشار گرانی بر شهروندان آمریکایی

افزایش گرانی مواد غذایی در آمریکا در دوره ترامپ در حالی است که وی در جریان مبارزات انتخاباتی خود بارها وعده داده بود هزینه زندگی آمریکایی‌ها را کاهش و سفره خانوارهای آن کشور را از فشار تورم نجات دهد اما عملکردش در یک سال و نیم گذشته، فشار زیادی را بر مردم آمریکا وارد کرده است.

رویترز آگوست ۲۰۲۶ گزارش داد قیمت‌ها در ۲۶ گروه اصلی مواد غذایی از آغاز دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ به طور متوسط ۳.۴ درصد افزایش یافته‌ است. رویترز همچنین گزارش کرد قیمت مواد غذایی و هزینه زندگی به یکی از نقاط ضعف سیاسی جمهوری‌خواهان در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر تبدیل شده است.

سانسور آمار گرسنگی

یکی از جنجالی‌ترین اقدامات دولت ترامپ برای لاپوشانی وضعیت گرسنگی در آن کشور، تصمیم وزارت کشاورزی آمریکا برای لغو ارائه «گزارش سالانه امنیت غذایی خانوارهای آمریکایی» طی یک سال گذشته است؛ گزارشی که ۳۰ سال به صورت منظم وضعیت گرسنگی و ناامنی غذایی در آمریکا را اندازه‌گیری می‌کرد اما بر مبنای گزارش رویترز، دولت ترامپ سپتامبر ۲۰۲۵ اعلام کرد این گزارش منتشر نخواهد شد. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که آخرین گزارش موجود درباره امنیت غذایی آمریکایی‌ها، نرخ ناامنی غذایی در این کشور را ۱۳.۷ درصد و در بالاترین سطح یک دهه اخیر نشان می‌داد و بعد از این آمار دیگر گزارشی درباره میزان ناامنی غذایی در آمریکا منتشر نشده است.

در عین حال کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند به دلیل افزایش تورم و قیمت مواد غذایی، نرخ ناامنی غذایی نیز در آمریکا در یک سال گذشته افزایش یافته است. افزایش ناامنی اقتصادی و گرسنگی در آمریکا تحت تاثیر تورم و گرانی مواد غذایی، نشان می‎‌دهد اگرچه اقتصاد آمریکا همچنان یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان است اما بزرگی اقتصاد آن کشور به معنای برخورداری همه خانوارهای آمریکایی از امنیت غذایی و شرایط مساعد اقتصاد نیست. در آمریکا به‌رغم وجود بازار سهام بزرگ و ثروت عظیم شرکت‌های اقتصادی و فناوری، همچنان ده‌ها میلیون نفر زیر خط فقرند و میلیون‌ها کودک نیز در خانوارهای گرفتار ناامنی غذایی زندگی می‌کنند و این وضعیت حکایت از جمعیت زیادی از شهروندان آمریکایی است که با ناامنی غذایی مواجه هستند.

منبع:وطن امروز