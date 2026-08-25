جوان آنلاین: در سایه تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی به خاک سوریه همزمان با جنگ‌افروزی‌های اخیر این رژیم در سراسر منطقه و در حالی که رژیم ابومحمد جولانی در سوریه علاوه بر موضع انفعالی خود مقابل این تجاوزات، توافق امنیتی نیز با صهیونیست‌ها منعقد کرده است، زندگی ساکنان جنوب سوریه به‌ویژه استان قنیطره، در بحبوحه حملات و تجاوزات مداوم اسرائیل که همه شهروندان از جمله غیرنظامیان، جوانان و کودکان را هدف قرار می‌دهد، به وضعیتی از ترس و انتظار روزانه، وحشت از بازداشت، بمباران یا حتی مرگ تبدیل شده است.

تجمع اعتراضی خانواده‌های بازداشت‌شدگان سوری مقابل دفتر سازمان ملل

در همین راستا عصر دیروز خانواده‌های جوانان سوری که توسط صهیونیست‌ها ربوده شده‌اند، تجمعی اعتراضی برگزار کرده و با انتقاد از عدم رسیدگی دولت انتقالی سوریه به این پرونده، خواستار اطلاع از سرنوشت فرزندانشان شدند.

این خانواده‌ها در مقابل ساختمان سازمان ملل متحد در دمشق تجمع کرده و خواستار روشن شدن تکلیف بیش از ۴۰ جوان سوری که در بازداشت صهیونیست‌ها به سر می‌برند.

منابع سوری اعلام کردند که وضعیت نامشخص بیش از ۴۰ شهروند سوری که در اسارت اسرائیلی‌ها به سر می‌برند، سوالات زیادی در مورد نقش دولت انتقالی در تعیین شرایط پرونده‌های آنها در چارچوب توافق امنیتی این دولت با اسرائیل طرح می‌شود.

روزنامه الاخبار لبنان به نقل از منابع آگاه در این زمینه اعلام کرد که حدود ۳۵ بازداشت شده سوری بعد از تحقیقات کامل در مورد شرایط شخصی و مالی آنها و پس از صدور احکام از ۷ تا ۱۵ سال حبس ، به یک زندان غیرنظامی مرکزی در سرزمین‌های اشغالی منتقل شده‌اند.

بر اساس این گزارش، در همین حال، بیش از شش نفر از بازداشت‌شدگان به بهانه عضویت در سازمان‌های نظامی مخالف دشمن اسرائیلی، تحت اقدامات امنیتی و بازجویی‌های شدید قرار دارند.

سرنوشت نامعلوم سوری‌هایی که توسط صهیونیست‌ها ربوده شدند

اما خانواده‌های بازداشت شدگان سوری که در مقابل دفتر سازمان ملل تجمع کرده بودند، طوماری را امضا کرده و خواستار «آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه بازداشت‌شدگان، به ویژه کودکان، بیماران و سالمندان» و «محکومیت آشکار بین‌المللی هرگونه نقض آشکار قطعنامه‌ها و هنجارهای بین‌المللی که علیه این بازداشت شدگان در پشت میله‌های زندان انجام می‌شود» شدند.

آنها همچنین خواستار مسئولیت قانونی رژیم صهیونیستی در قبال جان این بازداشت شدگان، ارائه خدمات درمانی و پایان دادن به سیاست حبس انفرادی، که جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود، شدند.

خانواده‌هایی که فرزندان آنها توسط صهیونیست‌ها ربوده شده‌اند، در گفتگو با خبرنگار الاخبار اعلام کردند که روش اشغالگران برای ربودن شهروندان سوری متفاوت بوده و برخی از این عملیات‌ها از طریق فریب افراد انجام شده است.

مادربزرگ یکی از بازداشت‌شدگان که نزدیک به ده ماه است در بازداشت به سر می‌برد، در این زمینه گفت که نوه من هنگامی که از دمشق به سمت قنیطره حرکت کرده بود، در منطقه‌ای در حومه دمشق ناپدید شد.

خواهر یکی دیگر از بازداشت شدگان هم اظهار داشت که برادرش حدود یک سال قبل در حومه دمشق ناپدید شده و روایت‌های متناقضی در مورد سرنوشت وی وجود دارد.

انفعال رژیم جولانی مقابل آدم‌ربایی صهیونیست‌ها در سوریه

در همین حال، مادر یکی از بازداشت شدگان اعلام کرد که طرف‌های ناشناسی در شبکه‌های اجتماعی با خانواده‌ها تماس می‌گیرند و از آنها اخاذی می‌کنند. او گفت که این طرف‌ها تصاویر ساخته شده با هوش مصنوعی را برای خانواده‌ها ارسال می‌کنند و وعده می‌دهند که در ازای پرداخت مبالغ هنگفت تا ۱۰ هزار دلار می‌توانند از سرنوشت فرزندشان مطلع شوند.

همزمان با آن روایت‌هایی منتشر شده مبنی بر اینکه بازداشت شدگان در زندان‌های سوریه و نه فلسطین اشغالی نگهداری می‌شوند و همین موضوع نگرانی خانواده‌ها را تشدید می‌کند و سوال بزرگی که برای آنها مطرح می‌شود، این است که چرا دولت انتقالی سوریه هیچگونه اقدام مسئولانه‌ای برای رسیدگی به این پرونده انجام نمی‌دهد.

طبق شهادت‌های جمع‌آوری‌شده توسط ساکنان، تعداد بازداشت‌شدگانی که آنها می‌شناسند تقریباً به ۴۶ یا ۴۷ نفر رسیده است، از جمله پنج کودک، همچنین استان‌های جنوبی سوریه، درعا و قنیطره، در ماه‌های اخیر شاهد افزایش قابل‌توجه سرعت حملات اسرائیل بوده‌اند. نیروهای اشغالگر تقریباً روزانه در چندین منطقه مرزی عملیات انجام می‌دهند، از جمله عملیات جست‌وجو و آدم‌ربایی که اغلب کشاورزان و چوپانان را هدف قرار می‌دهد.

بر اساس گزارش‌های موجود، رژیم صهیونیستی بازداشت شدگان سوری را تحت عنوان «جنگجوی غیرقانونی» طبقه‌بندی کرده و بر این اساس با آنها برخورد می‌کند؛ یعنی همان روشی که علیه غیرنظامیان فلسطینی که بعد از جنگ غزه آنها را از این باریکه ربوده بود، اعمال می‌کند.

شکنجه شهروندان سوری در زندان‌های رژیم صهیونیستی

خالد محاجنه، وکیل فلسطینی در امور حقوق بشری که در دفاع از اسرای فلسطینی تخصص دارد، درباره وضعیت اسرای سوری و لبنانی گفت: ده‌ها نفر از بازداشت‌شدگان اهل سوریه و لبنان تحت عنوان جنگجوی غیرقانونی، بدون اتهام مشخص علیه آنها، و در شرایط سخت و غیرانسانی بازداشت نگهداری می‌شوند.

وی افزود: برخی از این بازداشت شدگان لبنانی و سوری در یک بخش مخفی زیرزمینی در زندان رمله، معروف به «راکفت» یا «ایلون»، در سلول‌های انفرادی نگهداری می‌شوند، جایی که تمام حرکات آنها به صورت شبانه‌روزی در سلول‌هایشان تحت نظر است و حتی در جلسات دادگاه از صحبت کردن آنها جلوگیری می‌شود.