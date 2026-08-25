کلینتون: آمریکا پس از جنگ با ایران سلاح کافی ندارد

وزیر خارجه پیشین آمریکا، با اشاره به مصرف گسترده مهمات در جنگ با ایران هشدار داد آمریکا اکنون برای واکنش مناسب به یک تهدید غیرمنتظره با محدودیت تسلیحاتی مواجه است.

جوان آنلاین: هیلاری کلینتون با اشاره به پیامدهای جنگ آمریکا علیه ایران گفت آمریکا پس از مصرف گسترده مهمات در این درگیری، دیگر توان کافی برای واکنش مناسب به یک تهدید غیرمنتظره را ندارد.

طبق گزارش خبرگزاری ریانووستی، کلینتون که در نشستی به میزبانی مؤسسه همپتونز سخن می‌گفت، هشدار داد «ما در موقعیت دشواری قرار داریم، زیرا نخواهیم توانست به شکل مناسبی به یک تهدید غیرمنتظره پاسخ دهیم.»

وزیر خارجه پیشین آمریکا با اشاره به حجم مهمات مصرف‌شده در جریان جنگ با ایران گفت «ما مقدار بسیار زیادی مهمات را در ایران مصرف کردیم» و در عین حال «مقدار زیادی» از این تجهیزات و مهمات را نیز در اختیار متحدان آمریکا در منطقه خلیج فارس قرار دادیم.

اظهارات کلینتون در شرایطی مطرح شده است که جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران از ۲۸ فوریه آغاز شد و ایران نیز در پاسخ، حملات متقابلی انجام داد.

در اواسط ژوئن، تهران و واشنگتن برای توقف درگیری‌ها به یک تفاهم موقت دست یافتند، اما مدت کوتاهی حملات آمریکا ازسرگرفته شد و با پاسخ ایران روبرو شد.

بر اساس این گزارش، دولت ترامپ که بسیاری از گزارش رسانه‌های داخلی آمریکا نشان می‌دهد که با بحران تسلیحات پس از جنگ علیه ایران مواجه شده است، هم‌اکنون تلاش می‌کند تا با استفاده از فشار اقتصادی، اهداف خود در قبال ایران را دنبال کند و ایران را وادار به تسلیم کند.

با این‌حال، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که سیاست فشار حداکثری در قبال ایران پاسخ نخواهد داد و به شکست می‌انجامد.