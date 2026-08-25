کد خبر: 1376013
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تاریخ انتشار: ۰۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۶
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۲۷۷ دانش‌آموز شهید و ۱۷۸ دانش‌آموز مجروح؛ روایت وزیر از ۲ جنگ اخیر

علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به شهادت و مجروحیت دانش‌آموزان در جریان دو جنگ اخیر گفت: در این جنگ ۲۷۷ دانش‌آموز و ۶۷ فرهنگی به شهادت رسیدند و ۱۷۸ دانش‌آموز و ۲۵ فرهنگی نیز مجروح شدند.

جوان آنلاین: علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به شهادت و مجروحیت دانش‌آموزان و فرهنگیان در جریان دو جنگ اخیر، گفت: آموزش و پرورش در همه جنگ‌ها همواره شهدای زیادی از میان دانش‌آموزان و معلمان تقدیم کرده است و در جریان دو جنگ اخیر نیز ۲۷۷ دانش‌آموز و ۶۷ شهید فرهنگی تقدیم کشور شدند؛ همچنین ۱۷۸ دانش‌آموز و ۲۵ فرهنگی نیز در این جنگ مجروح شدند.

وی افزود: علاوه بر شهدا و مجروحان، آسیب‌دیده‌های زیادی نیز از جنگ داریم که با مشکلات مختلفی از جمله بی‌خانمانی و مسائل عدیده مواجه شده‌اند و آموزش و پرورش متناسب با توان و امکانات خود تلاش کرده است از شهدای معلم و دانش‌آموز تجلیل و از خانواده‌های آنان تکریم کند؛ اگر نگاه کنید، نخستین کسانی که در کنار خانواده‌های شهدای معلم و دانش‌آموز بوده‌اند، آموزش و پرورش بوده است و این موضوع همواره مورد توجه و عنایت ما قرار داشته است.

وی با اشاره به برنامه‌های آموزش و پرورش برای تکریم خانواده شهدای فرهنگی گفت: همین دیروز برنامه‌ای در مشهد داشتیم که خانواده معلم شهید محمود نجفی، که در لامرد به شهادت رسید، در آن حضور داشتند. همسر گرامی این شهید و فرزند ایشان نیز در این برنامه حضور پیدا کردند و خاطرات خوبی را بیان کردند و پیام‌های ارزشمندی را منتقل کردند.

وزیر آموزش و پرورش همچنین با اشاره به شهید بامری اظهار کرد: شهید بامری را حتماً به یاد دارید که امسال به عنوان معلم نمونه کشوری انتخاب شد. نگاه ما همواره این بوده است که از دانش‌آموزان و معلمان شهید خود تجلیل کنیم.

کاظمی با بیان اینکه بیشترین تعداد شهدای دانش‌آموز در جریان جنگ تحمیلی مربوط به دانش‌آموزان کشور بوده است، گفت: شما می‌دانید که دانش‌آموزان کشور در جنگ تحمیلی ۳۶ هزار شهید تقدیم کردند و نزدیک به چهار تا پنج هزار معلم نیز به شهادت رسیدند که در مجموع حدود ۴۱ هزار شهید معلم و دانش‌آموز در جنگ تحمیلی تقدیم کشور شده است.

وی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی آموزش و پرورش برای گرامیداشت یاد شهدا افزود: یادواره‌های زیادی برگزار کرده‌ایم و کنگره‌های متعددی نیز برگزار شده است و اکنون نیز برگزاری کنگره دانش‌آموزان شهید و دانشجو معلمان شهید در دستور کار آموزش و پرورش قرار دارد و این موضوع در حال پیگیری است.

کاظمی خاطر نشان کرد: توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از مهم‌ترین سیاست‌ها و راهبردهای وزارت آموزش و پرورش در این دوره است و در این زمینه اقدامات بسیار خوبی انجام داده‌ایم. به‌ویژه برگزاری یادواره شهدای مدرسه‌ای، ایجاد رفاقت و دوستی با شهدا و گرامی‌داشت یاد شهدا در مدارس از جمله برنامه‌هایی است که در دستور کار آموزش و پرورش قرار دارد.

برچسب ها: علیرضا کاظمی ، شهدای دانش‌آموز ، وزارت آموزش و پرورش
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