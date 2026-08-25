سازمان ملل ادعای ترامپ درباره تنگه هرمز را رد کرد

در حالی که رئیس جمهور آمریکا با پست های دروغین خود تلاش می کند اوضاع در تنگه هرمز را عادی جلوه دهد دبیرکل سازمان ملل به توقف حرکت کشتی ها در این گذرگاه مهم آبی اذعان کرد.

جوان آنلاین: آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل اعتراف کرد که حرکت کشتی ها در تنگه هرمز تقریبا متوقف شده و از زمان آغاز تجاوز به ایران قیمت نفت ۳۳ درصد افزایش یافته است.

به گزارش مهر، وی در یک کنفرانس مطبوعاتی در نیویورک گفت که سازمان ملل آماده بررسی اجرای یک سازوکار از طریق مذاکره و احترام به حقوق حاکمیتی کشورهای ذی ربط در این منطقه است.

گوترش نسبت به پیامدهای اختلال در زنجیره تأمین کود از طریق تنگه هرمز هشدار داد و گفت که حمایت از حرکت کشتی ها یک ضرورت انسانی است توقف دریانوردی در تنگه هرمز و دریای سرخ زنجیره تأمین انرژی و کالاهای اساسی را مختل کرده و به افزایش جهانی قیمت ها می انجامد.

این در حالی است که پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مدعی شده بود تنگه هرمز باز و تحت کنترل این کشور بوده و میلیون ها بشکه نفت از این منطقه صادر شده است.