کد خبر: 1376010
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تاریخ انتشار: ۰۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۱
جامعه » اخبار كلی

آغاز جشن‌های هفته وحدت با شعار «امت رسول‌الله»

میلاد با آغاز هفته وحدت، جشن‌های سراسری در سراسر ایران اسلامی با شعار محوری «امت رسول‌الله» و با رویکردی ویژه در استان‌های تلفیقی و مرزی آغاز شد.

جوان آنلاین: حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون مراسم و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، در گفت‌وگو با برنامه «سلام خبرنگار» شبکه خبر، با تشریح برنامه‌های این هفته گفت: امسال با توجه به شرایط خاص کشور و گرامیداشت یاد «قائد شهید امت» حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای که منادی بزرگ وحدت جهان اسلام بعد از امام خمینی (ره) بودند، ستاد هفته وحدت از هفته‌ها پیش تشکیل شد.

به گزارش مهر، وی با اشاره به پیوند برنامه‌های امسال با اجتماعات حماسی و شبانه مردم، اظهار داشت: برنامه‌ها از امروز سه‌شنبه (۱۲ ربیع‌الاول) در سراسر کشور آغاز می‌شود. یکی از محورهای اصلی برنامه‌های امسال، نشست‌های تخصصی مشترک میان اندیشمندان شیعه و اهل سنت است که با حضور میهمانان خارجی شرکت‌کننده در سی‌وهشتمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی در استان‌ها برگزار می‌شود. امسال رویکرد اصلی این نشست‌ها، بررسی اندیشه‌های تقریبی امام راحل (ره) و امام مجاهد شهید است.

معاون مراسم و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: «در شرایطی که کشورهای اسلامی از جمله ایران، غزه - فلسطین و لبنان مورد هجمه سنگین استکبار به سرکردگی آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار دارند، وحدت اسلامی ضرورتی راهبردی است تا مسلمانان نسبت به سرنوشت یکدیگر بی‌تفاوت نباشند و به میدان حمایت از مظلومان بیایند.»

حجت‌الاسلام میرتاج‌الدینی درباره برنامه‌های تهران گفت: جشن "امت احمد" با شعار جهان در آغوش رحمت، یکشنبه هشتم شهریور از ساعت ۱۶ تا ۲۰ در مسیر میدان هفت تیر تا میدان ولی عصر (عج) تهران برگزار خواهد شد.

برچسب ها: میرتاج الدینی ، هفته وحدت ، میلاد پیامبر اعظم
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