پکن: روابط تجاری چین و ایران مطابق قوانین جهانی است

جوان آنلاین: لین جیان در نشست خبری امروز(سهشنبه)دستگاه دیپلماسی چین، به تهدیدهای آمریکا برای اعمال تحریم علیه کشورهای دارای روابط اقتصادی با ایران واکنش نشان داد و گفت: روابط تجاری پکن و تهران مطابق قوانین جهانی است.
لین جیان اظهار کرد: همکاری چین و ایران همواره در چارچوب حقوق بینالملل انجام شده است و نباید مورد مداخله یا اخلال قرار گیرد. چین تحولات مرتبط را با دقت زیر نظر دارد و تمام اقدامات لازم را برای قاطعانه دفاع کردن از حقوق و منافع خود اتخاذ خواهد کرد.
این اظهارات درحالی مطرح شد که اسکات بسنت وزیر خزانهداری آمریکا تهدید کرده است که «سختترین تحریمهای تاریخ» را علیه ایران اعمال خواهد کرد و از چین خواسته است که با واشنگتن همکاری کند.
وی افزود: تحریمهای ثانویه علیه کشورهایی که با ایران تجارت یا تعامل داشته باشند، اعمال خواهد کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز گذشته(دوشنبه) در این باره هشدار داد که تحریم و اعمال فشار کمکی به حل مسائل نمیکند، تنها موجب تشدید تنشها خواهد شد و در راستای منافع هیچ یک از طرفها نیست.
وی با اشاره به اینکه پکن تحولات مرتبط را از نزدیک دنبال خواهد کرد، خاطرنشان کرد که برای حفاظت از حقوق و منافع مشروع خود، اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد کرد.
این دیپلمات چینی همچنین روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته ضمن محکومیت فشارهای آمریکا علیه ایران، تصریح کرده بود که چین با تحریمهای یکجانبه و غیرقانونی که فاقد مبنای حقوق بینالملل بوده و از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد مجاز نشدهاند، مخالف است.