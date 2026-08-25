کد خبر: 1376009
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تاریخ انتشار: ۰۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۲
بين‌الملل » اخبار كلی

پکن: روابط تجاری چین و ایران مطابق قوانین جهانی است

پکن سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به تهدیدهای آمریکا برای اعمال تحریم علیه کشورهای دارای روابط اقتصادی با ایران، تاکید داشت که روابط تجاری پکن و تهران مطابق قوانین جهانی است.

جوان آنلاین: لین جیان در نشست خبری امروز(سه‌شنبه)دستگاه دیپلماسی چین، به تهدیدهای آمریکا برای اعمال تحریم علیه کشورهای دارای روابط اقتصادی با ایران واکنش نشان داد و گفت: روابط تجاری پکن و تهران مطابق قوانین جهانی است.

لین جیان اظهار کرد: همکاری چین و ایران همواره در چارچوب حقوق بین‌الملل انجام شده است و نباید مورد مداخله یا اخلال قرار گیرد. چین تحولات مرتبط را با دقت زیر نظر دارد و تمام اقدامات لازم را برای قاطعانه دفاع کردن از حقوق و منافع خود اتخاذ خواهد کرد.

این اظهارات درحالی مطرح شد که اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا تهدید کرده است که «سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ» را علیه ایران اعمال خواهد کرد و از چین خواسته است که با واشنگتن همکاری کند.

وی افزود: تحریم‌های ثانویه علیه کشورهایی که با ایران تجارت یا تعامل داشته باشند، اعمال خواهد کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز گذشته(دوشنبه) در این باره هشدار داد که تحریم و اعمال فشار کمکی به حل مسائل نمی‌کند، تنها موجب تشدید تنش‌ها خواهد شد و در راستای منافع هیچ‌ یک از طرف‌ها نیست.

وی با اشاره به اینکه پکن تحولات مرتبط را از نزدیک دنبال خواهد کرد، خاطرنشان کرد که برای حفاظت از حقوق و منافع مشروع خود، اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد کرد.

این دیپلمات چینی همچنین روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته ضمن محکومیت فشارهای آمریکا علیه ایران، تصریح کرده بود که چین با تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی که فاقد مبنای حقوق بین‌الملل بوده و از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد مجاز نشده‌اند، مخالف است.

برچسب ها: پکن ، چین ، ایران و چین
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