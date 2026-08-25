کارشناس ارشد و قائم مقام سابق وزیر امور خارجه هند ضمن انتقاد شدید از سیاست‌های خصمانه واشنگتن، تقابل و تجاوز نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را «یک‌جانبه، فاقد مجوز سازمان ملل و مصداق قلدری آشکار» خواند و تاکید کرد که لحن تحکم‌آمیز وزیر خزانه‌داری ایالت متحده در بلندمدت آسیب زیادی به دیپلماسی آمریکا و نقش این کشور در جهان وارد خواهد کرد

جوان آنلاین: کانوال سیبال با اشاره به موضع جهانی در قبال تقابل نظامی آمریکا با ایران، تصریح کرد که تقابل آمریکا با ایران، موضع اکثریت قاطع کشورهای جهان نیست.

وی با یادآوری اینکه جنگ آمریکا علیه ایران فاقد هرگونه پوشش قانونی یا مجوز از سوی سازمان ملل متحد است، افزود: حتی متحدان اروپایی واشنگتن از جنگ علیه تهران حمایت نکرده‌اند.

قائم مقام سابق وزیر امور خارجه هند همچنین هشدار داد که اقدامات اسکات بسنت (وزیر خزانه داری آمریکا) نوعی قلدری آشکار و زننده است و لحن تحکم‌آمیز و بی‌پرده، در بلندمدت آسیب زیادی به دیپلماسی آمریکا و نقش این کشور در جهان وارد خواهد کرد.

این اظهارات درحالی مطرح شد که راندیر جیسوال سخنگوی وزارت امور خارجه هند در نشستی که روز جمعه (۳۱ مرداد برگزار شد)، اظهار داشت که «ما از حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مسائل از طریق گفت‌وگو و دیپلماسی حمایت می‌کنیم.»

سخنگوی وزارت امور خارجه چین نیز در نشست‌های خبری روزهای پنجشنبه(۳۰ مرداد)، جمعه(۳۱ مرداد) و دوشنبه (۲ شهریور) ضمن محکومیت فشارهای آمریکا علیه ایران، تصریح کرده بود که چین با تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی که فاقد مبنای حقوق بین‌الملل بوده و از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد مجاز نشده‌اند، مخالف است.

لین جیان افزود: تحریم و اعمال فشار کمکی به حل مسائل نمی‌کند، تنها موجب تشدید تنش‌ها خواهد شد و در راستای منافع هیچ‌ یک از طرف‌ها نیست