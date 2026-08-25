جوان آنلاین: در این جلسه، نام خیابان‌ها و کوچه‌هایی در مناطق یک، سه، چهار، پنج، ۱۷ و ۱۹ تهران تغییر کرد و یک مجموعه ورزشی ویژه بانوان نیز به نام شهیده معصومه پیرهادی مروکی نامگذاری شد.

بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، در منطقه یک، خیابان بیدار به نام مرحوم اکبر عبدی، کوچه طوفان در خیابان پورابتهاج به نام شهید سعید عبداللهیان، کوچه شکوفه در خیابان پاسداران به نام مرحوم آیت‌الله سیدمحمدتقی حکیم، خیابان کوهیار به نام شهید مرتضی بهمنی، کوچه رزاقی به نام شهید مهدی بیداد و کوچه لادن به نام شهید رضا سعیدی نامگذاری شد.

در منطقه سه نیز نام کوچه مخصوص در خیابان یخچال به نام شهید مجتبی غیوران و کوچه کمان در خیابان نلسون ماندلا به نام شهید حسن عبدالوند تغییر کرد.

در منطقه چهار، خیابان یاس در حکیمیه به نام شهید حسین لطفی‌وند، خیابان هفتم در خیابان شهید ناهیدی به نام شهید اصغر خیرآبادی، کوچه چهارم در خیابان شهید ناهیدی به نام شهید حسین باقری‌مفرد، کوچه شقایق در بلوار شهید طباطبایی به نام شهید مصطفی موحدی، کوچه یاس چهارم در بزرگراه شهید صیاد شیرازی به نام شهید الهه سادات میرشفیعیان و خیابان وحدت در بلوار شاهد به نام شهید عزیز اوراسین نامگذاری شد. همچنین مجموعه ورزشی جدیدالاحداث ویژه بانوان در منطقه چهار به نام شهیده معصومه پیرهادی مروکی نامگذاری شد.

در منطقه پنج، نام خیابان نیروگاه در بلوار شهران به نام مرحوم غلامرضا حاجی‌پور ساردوئی و کوچه‌های مهزاد و کامل در خیابان سمیه به نام مرحوم حسنعلی البرز تغییر یافت.

در منطقه ۱۷ نیز نام کوچه سی‌وچهارم به نام شهید بهرام ارشد محموی، کوچه ۷۴ در خیابان سجاد شمالی به نام شهید قدیر آزکات، کوچه ۲۴ در خیابان ابوذر با حفظ شماره به نام شهید علی راضی، کوچه یکم در خیابان قزوین با حفظ شماره به نام شهید عزیزالله رضایی، کوچه ششم در خیابان ابوذر به نام شهید داود وزیری و کوچه یازدهم در خیابان میثاق با حفظ شماره به نام شهید خسرو کریمی تغییر کرد.

در منطقه ۱۹ نیز معبر حدفاصل خیابان شهید بهمنیار و پل شهید اشکذری به نام شهید علی توده‌فلاح، کوچه ۷۹ در خیابان میثاق با حفظ شماره به نام شهید اسماعیل ادبی‌قدس و کوچه ۲۴ در خانی‌آباد با حفظ شماره به نام شهید سید یاسر سیدرضایی نامگذاری شد.