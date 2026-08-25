کد خبر: 1376005
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تاریخ انتشار: ۰۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۶
بين‌الملل » اخبار كلی

پیامدهای جنگ علیه ایران دامنگیر کشاورزان آمریکایی شد

66 روزنامه فایننشال تایمز امروز نوشت که جنگ علیه ایران و افزایش شدید هزینه ها غله کاران آمریکایی را با بدترین بحران دهه‌های اخیر روبرو ساخته است.

جوان آنلاین: این روزنامه اقتصادی نوشت که کشاورزان منطقه موسوم به "کمربند ذرت" واقع در غرب میانه آمریکا بر این باورند که با بدترین بحران ۴۰ سال گذشته روبرو هستند، زیرا بهای کود و سوخت پس از جنگ آمریکا علیه ایران سر به فلک کشیده و تولیدکنندگان غلات را به آستانه ورشکستگی کشانده است.

در ادامه گزارش این رسانه انگلیسی آمده است: این فشارهای فزاینده، جدیدترین نشانه از پیامدهای جنگ ۶ ماهه خاورمیانه در قلب آمریکا آن هم پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای و تعیین تکلیف حزب حاکم در کنگره خواهد بود.

افزایش شدید قیمت سوخت و کود در حالی رخ داده که کشاورزان آمریکایی سال‌هاست که با افت قیمت غلات و کاهش درآمد دست و پنجه نرم می کنند.

به باور بسیاری از این کشاورزان، آنها قربانی جنگ‌های تجاری ترامپ هستند و معتقدند که این مساله به صادرات کشاورزی آمریکا، به ویژه فروش سویا به چین، آسیب رسانده است.

جان هانسن، رئیس اتحادیه کشاورزان ایالت نبراسکا، گفت: این بدترین افول مالی در این بخش از دهه ۱۹۸۰ است.

پژوهش اخیر گروه صنعتی "فدراسیون دفاتر کشاورزی آمریکا" نشان می دهد که بدون کمک دولت، کشاورزانی که ۹ محصول راهبردی - از جمله ذرت - را کشت می‌کنند، در سال ۲۰۲۶میلادی، ۳۱ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۷میلادی، ۳۲ میلیارد دلار متضرر خواهند شد.

نظرسنجی اخیر فایننشال تایمز نیز نشان داد که بیش از ۵۳ درصد از پاسخ دهندگان معتقدند که از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید، اوضاع مالی آنها بدتر شده است.

طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، میانگین بهای گازوئیل - که به صورت گسترده برای تأمین سوخت تجهیزات کشاورزی استفاده می‌شود – در حالی در سراسر این کشور به ۵.۴۵ دلار در هر گالن رسیده که این رقم قبل از جنگ ۳.۸۱ دلار بود.

خشکسالی و هوای گرم و خشک در سراسر کمربند ذرت آمریکا نیز مشکلات برخی از کشاورزان را دوچندان کرده است.

برچسب ها: کشاورزی ، امریکا ، جنگ ایران امریکا
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