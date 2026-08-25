کد خبر: 1376004
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تاریخ انتشار: ۰۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۱
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چمران: اتوبوس‌های جدید باید هیبریدی باشند

چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران بر ضرورت توسعه ناوگان هیبریدی تهران تأکید کرد و خواستار اختصاص منابع حاصل از صرفه‌جویی سوخت به نوسازی اتوبوس‌ها و تاکسی‌ها شد.

جوان آنلاین: مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در حاشیه چهارصد و بیست و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز از خانواده مرحوم اکبر عبدی در صحن شورا تقدیر خواهد شد، اظهار کرد: از معاون رئیس جمهور و شهردار تهران برای ارائه گزارش در شورا دعوت شده است. آنچه مربوط به حمل و نقل عمومی است مورد بررسی قرار می‌گیرد تا ببینیم چگونه می‌توان میزان استفاده از سوخت فسیلی را کاهش داد و دولت در این زمینه چه حمایت‌هایی انجام خواهد داد.

وی ادامه داد: بحث اصلی ما بنزین و اقداماتی که پیش‌بینی کردند، نیست و ارتباطی به ما ندارد و دولت تصمیم گیرنده است. ممکن است تنها برای اطلاع رسانی درخواست کنیم که توضیحاتی در این زمینه مطرح کنند.

چمران در مورد انتقال انبار نفت شهران، یادآور شد: ما در این زمینه نامه‌نگاری کردیم، برای آنها جابجایی سخت است و می‌گویند باید انبارهایی سریعاً جایگزین شوند. به هرشکل ما معتقدیم آن فضا نمی تواند انبار نفت باشد اما باید جایگزین آنها ساخته شود تا جابجایی صورت بگیرد.

وی در رابطه با چالش شارژ خودروهای برقی، گفت: بنده این موضوع را در جلسه مطرح خواهم کرد. پیشنهاد بنده این است که اتوبوس‌های جدید هیبریدی باشند. این اتوبوس‌ها در حین حرکت شارژ می‌شوند و ناچار نخواهند بود که شب تا صبح در جایگاه خودرو را شارژ کنند. اصرار و تاکید ما به شهرداری این موضوع بوده و احتمالا به صورت کتبی نیز تولید و تامین اتوبوس هیبریدی را یادآوری خواهیم کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: بخش خصوصی باید نسبت به واردات تاکسی اقدام کند. تاکسی‌هایی که وارد شد برای کمک به تاکسیرانان بود. در این زمینه هم پیشنهاد ما تولید تاکسی‌های هیبریدی است.

وی ادامه داد: دولت بابت بنزین و گازوئیل یارانه نمی‌دهد و باید جایگزین صرفه‌جویی بنزین و گازوئیل را بدهد تا ما بتوانیم اتوبوس و تاکسی جدید خریداری کنیم. وزیر اسبق نفت نیز در این زمینه وعده‌هایی داده بود که عملی نشد.

برچسب ها: چمران ، مهدی چمران ، اتوبوس
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