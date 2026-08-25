یک اعتراف جنجالی برای سفیر آمریکا دردسرساز شد

اعتراف به یک واقعیت تاریخی باعث شد سفیر آمریکا نزد ترکیه به واشنگتن فرا خوانده شود.

جوان آنلاین: لورا لومر خبرنگار و فعال نزدیک به دونالد ترامپ مدعی شد که تام باراک سفیر آمریکا نزد ترکیه طی روزهای گذشته برای انجام یک سری مشورت ها به واشنگتن فراخوانده شده است.

وی اضافه کرد که این اقدام بعد از سخنان جنجالی باراک در خصوص اشغال بلندی های جولان سوریه توسط اسرائیل صورت گرفت؛ سخنانی که می توانست باعث ایجاد یک بحران بین المللی و درگیری میان ترکیه، سوریه و تل آویو شود!

لومر به نقل از یک منبع در وزارت خارجه آمریکا گزارش داد که واشنگتن به شدت خواهان برکناری وی است تا جاییکه ممکن است از یک شرکت حمل و نقل برای انتقال وسایل باراک استفاده شود. ممکن است او دیگر به ترکیه بازنگردد.

باراک که فرستاده آمریکا به سوریه نیز محسوب می شود روز جمعه اعتراف کرده بود که بلندی های جولان سوریه همچنان تحت اشغال رژیم صهیونیستی بوده و این اقدام خلاف قطعنامه های بین المللی به شمار می رود چرا که این منطقه متعلق به سوریه است.

وی بعد از به وجود آمدن موجی از خشم در محافل آمریکایی و صهیونیستی مدعی شد که منظورش توصیف شرایط تاریخی بوده و نه تأیید آن.