مقامات آمریکا پیش از آغاز جنگ علیه ایران به ترامپ هشدار داده بودند

جوان آنلاین: وال استریت ژورنال گزارش داد که شش ماه پس از آغاز جنگی که دونالد ترامپ در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ علیه ایران آغاز کرد، این درگیری همچنان حل نشده است. این در حالی است که ترامپ پیش از آغاز جنگ از مقامات ارشد نظامی و اطلاعاتی آمریکا درباره پیامدهای احتمالی یک درگیری گسترده با ایران هشدارهایی دریافت کرده بود.

بر اساس این گزارش، مقامات اطلاعاتی و نظامی درباره خطر طولانی شدن جنگ، واکنش شدید ایران و پیامدهای منطقه ای آن هشدار داده بودند. در این میان، جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، پیش از تجاوز به ایران به ترامپ گفته بود که ممکن است تهران از طریق مذاکره حاضر شود درباره برنامه هسته ای خود امتیاز بدهد و نیازی به گسترش درگیری نظامی نباشد.

با این حال، ترامپ دستور حمله ای را صادر کرد که هدف آن از بین بردن برنامه هسته ای ایران و تضعیف ساختار حاکمیتی این کشور بود اما نتیجه نهایی جنگ با پیش بینی اولیه واشنگتن مبنی بر دستیابی سریع به پیروزی فاصله زیادی پیدا کرد.

در ادامه ایران واکنش نظامی گسترده ای نشان داد و بسته شدن تنگه هرمز به اختلال شدید در بازارهای جهانی انرژی و حمل و نقل دریایی منجر شد. جنگ همچنین خسارت های انسانی و نظامی قابل توجهی به همراه داشت و نیروها و زیرساخت های آمریکا نیز آسیب دیدند.

همزمان، طولانی شدن این جنگ به کاهش محبوبیت ترامپ در داخل آمریکا و افزایش نگرانی ها درباره پیامدهای سیاسی آن پیش از انتخابات میان دوره ای این کشور منجر شده است.