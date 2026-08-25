دبیرکل سازمان ملل با اشاره به تحولات جهانی تاکید کرد که کشور‌های بزرگ باید متوجه حد و حدود و مرز‌های قدرت خود باشند.

جوان آنلاین: آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در گفتگو با فایننشال تایمز تاکید کرد که بن بست آمریکا در برابر ایران و ناتوانی روسیه در دستیابی به پیروزی سریع در اوکراین، محدودیت های آشکار قدرت کشورهای بزرگ را نمایان کرده است.

دبیرکل سازمان ملل هشدار داد که اگر نهادهای بین المللی خود را با نظم جدید سازگار نکنند، جهان چندقطبی می تواند به سمت رقابت و در نهایت رویارویی بیشتر حرکت کند.

وی گفت: اکنون زمان آن رسیده است که ابرقدرت ها مرزهای قدرت خود را درک کنند. اگر به رویدادهای اخیر نگاه کنید متوجه می شوید توانایی ابرقدرت ها برای تحمیل اراده، قدرت یا نیروی خود در شماری از موقعیت ها به شدت محدود شده است.

گوترش افزود: به آنچه میان آمریکا و ایران رخ داده نگاه کنید. آمریکا امیدوار بود ایران پس از حمله در فوریه تسلیم شود، اما شش ماه بعد نظام ایران همچنان مقاومت می کند و تنگه هرمز را که مهم ترین آبراه انرژی جهان است، بسته است.

دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد که ابرقدرت ها باید درک کنند که شرایط تغییر کرده و جایگاه کشورهای مختلف در جهان نیز تغییر کرده است.