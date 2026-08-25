کد خبر: 1375992
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تاریخ انتشار: ۰۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۶
بين‌الملل » اخبار كلی

کشتی‌های مرتبط با عربستان در لیست «پر خطرها» قرار گرفته‌اند

عربستان فایننشال تایمز از مذاکرات عربستان در انگلیس برای پوشش بیمه کشتی های خود در سایه افزایش هزینه ها به دلیل تنش ها در تنگه هرمز و دریای سرخ خبر داد.

جوان آنلاین: روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد، شرکت های بیمه قیمت های خود را افزایش داده و سطح پوشش کشتی ها و کالاها از جمله مواد نفتی و شیمیایی را به دلیل جنگ علیه ایران و عملیات های نیروهای مسلح یمن علیه عربستان کاهش داده اند.

بر اساس این گزارش، در برخی مواقع شرکت های بیمه از پوشش ریسک های مربوط به جنگ برای کشتی ها از جمله در دریای سرخ سرباز زده اند. این منطقه برای صادرات نفت عربستان بعد از اختلال در حرکت کشتی ها در تنگه هرمز اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

در این گزارش آمده است که شرکت های مذکور با احتیاط بیشتری نسبت به کشتی های مرتبط با عربستان طی ماه های اخیر رفتار کرده اند چرا که حملات نیروهای مسلح یمن علیه این کشتی ها تشدید شده و آنها جزو دسته بندی های پر خطر به شمار می روند. وزارت امور دارایی عربستان به دنبال ایجاد سازوکاری برای پوشش بیمه کشتی ها با کمترین هزینه تا ۱۸۶ میلیون دلار برای حوادثی مانند حمله موشکی به آنها است.

بر اساس این گزارش، عربستان با واسطه ها در لندن در خصوص طرح بیمه پوشش ریسک های جنگ و مخاطرات سیاسی در حال رایزنی است.

برچسب ها: عربستان ، جنگ ، نفت عربستان
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